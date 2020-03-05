Кино в марте: долгожданная "Толока", экранизации "Пиноккио", "Эммы" и еще три фильма

Ці фільми варто подивитися у кінотеатрах у березні 2020 року. Нагадуємо, що така добірка виходить кожен перший четвер місяця.

Репертуар марта насыщен смешением и столкновением культур различных времён.

Тут все: от новых экранизаций классических произведений и сплетения в одном экранном пространстве благополучных европейских будней и гаитянских ритуалов полувековой давности до выхода "Толоки" Михаила Ильенко, задуманной в иную кинематографическую эпоху.

С 5 марта

"Эмма"

Режиссёр Отем де Уайлд

Один из шедевров английской прозы, опубликованный в 1815-м году роман Джейн Остин "Эмма", прежде четыре раза адаптировался для киноэкранов.

При этом сословные гордость и предубеждения Англии начала XIX века, подчас самым непоправимым образом вторгающиеся в любовные и дружеские взаимоотношения, переносились и в среду американских школьных обществ ("Бестолковые" Эми Хекерлинг), и в кастовую систему Индии ("Айша" Раджшри Оджха).

Наиболее же известна довольно близкая к первоисточнику версия 1996-го года Дугласа МакГрата с Гвинет Пэлтроу в главной роли.

Действие новой экранизации, ставшей режиссёрским дебютом американского фотографа и клипмейкера Отем де Уайлд, также разворачивается в 1810-е, при этом, по отзывам кинокритиков, отличается убыстрённым темпом и юмористической интонацией, несколько акцентирующей ироничные пассажи первоисточника.

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Образ аристократки Эммы Вудхаус, души провинциального общества, юной, прелестной и умной, однако излишне самоуверенной и тщеславной, воплотила Аня Тейлор-Джой, известная прежде всего по главной роли в драматическом хорроре Роберта Эггерса "Ведьма".

"Свидание в Вегасе"

Режиссёр Сергей Вейн

Дебютный фильм Сергея Вейна "Продюсер" стал довольно примечательным для украинского кинематографа жанровым опытом комедийного роуд-муви, пускай и не привлёк особенного внимания зрителей и оказался разруган кинокритиками.

Пожалуй, главной особенностью, или, если угодно, главным недостатком картины была мозаичность повествования. Путешествие героя из точки А в точку Б распадалось на череду почти не связанных приключений.

В новой ленте Вейна, выдержанной в аналогичном жанре, добавлена любовная линия, которая, вероятно, поможет скрепить разрозненные дорожные невзгоды.

Центральный персонаж фильма – амбициозный рекламный менеджер, отправляющийся в Лас-Вегас подписать важный контракт.

Как на грех, то же задание поручено его конкурентке, и он стремится опередить её, используя все доступные средства.

Увы, усилия предприимчивости и хитрости приводят лишь к тому, что далёкие от корпоративной солидарности коллеги оказываются в одном автомобиле посреди американских просторов.

Совместное преодоление трудностей сближает их сильнее, чем они могли ожидать.

С 12 марта

Режиссёр Михаил Ильенко

Отправной точкой фильма стала баллада Тараса Шевченко "У тієї Катерини хата на помості…", в которой мужской дружбе столь своеобразно отдаётся предпочтение перед любовными чувствами.

Картина повествует собственно о хате Катерины, которую столетие за столетием, после каждого исторического катаклизма, от татарских набегов до сталинских репрессий и нацистской оккупации, толокой возводят из руин односельчане.

В известном смысле история создания ленты схожа с её сюжетом. Съёмки были заморожены вскоре после старта в 2013-м году – Держкино прекратило финансирование, когда обнаружилось, что фонд, обещавший, наряду с государством, выделить половину необходимых на создание ленты средств, не даст ни копейки.

В 2014-м главой Держкино стал продюсер фильма и племянник режиссёра Филипп Ильенко, заявивший, впрочем, что в связи с новой должностью слагает продюсерские обязанности.

В том же году Верховная Рада постановила полностью профинансировать "Толоку" за государственный счёт, учитывая культурную значимость будущей картины, однако, поскольку это решение оказалось противоречащим законодательству, нужных денег проект не получил.

Не увенчались успехом и попытки собрать средства на краудфандиговой платформе.

Наконец, в 2017-м году проект получил от Держкино 50%-ое финансирование, а оставшуюся часть средств в 2018-м выделил Минкульт.

Несмотря на определение, под которым лента Ильенко практически полностью была профинансирована государством, "просветительский игровой фильм патриотического направления", её выдержанная в сложном сочетании притчи и фантасмагории стилистика едва ли позволяет рассчитывать на выполнение просветительских задач, ориентированная скорее на наиболее преданных поклонников украинского поэтического кино, чем на широкого зрителя.

"Малышка зомби"

Режиссёр Бертран Бонелло

Фильм известного отечественной аудитории по превосходной картине "Сен Лоран" французского режиссёра можно назвать одним из наиболее необычных обращений к теме зомби.

Жанровые приметы хоррора и молодёжной драмы сплетаются здесь с ироничным осмыслением постколониальной проблематики.

Действие разворачивается в двух временных пластах.

В наши дни юная гаитянка, принятая в престижную французскую академию, смущает умы сокурсниц рассказами о ритуалах вуду.

Главный герой этих рассказов – её дедушка Клервиус Нарцисс, чья вызывающая столько споров в научном сообществе история воскресшего из мёртвых в начале 1960-х пленника колдунов также представлена на экране в своём мистическом истолковании.

Постепенно зловещая магия далёких краёв, некогда порабощённых французской империей, вторгается в размеренную повседневность юных потомков колонизаторов.

Фильм Бонелло, чья премьера состоялась в рамках каннского "Двухнедельника режиссёров", был впервые представлен украинскому зрителю на "Киевской неделе критики".

"Приключения Пиноккио"

Режиссёр Маттео Гарроне

К одному из наиболее популярных произведений детской литературы (собственно, литературы вообще – за исключением Библии и Корана, сказка Карло Коллоди является самой переводимой книгой) кинематографисты обращались довольно часто, больше всего известна анимационная версия компании Уолта Диснея 1940-го года.

На 2021-й запланирован выход версии Гильермо дель Торо, чьё действие разворачивается в фашистской Италии, теперь же мы можем познакомиться с адаптацией другого именитого постановщика, более близкой к первоисточнику.

Вслед за произведением Коллоди, фильм Маттео Гарроне является своеобразным сказочным романом воспитания, повествуя об одиссее деревянной куклы, стремящейся стать настоящим мальчиком, для чего ей необходимо избавиться от агрессии, невоспитанности и лени.

Премьера картины состоялась в рамках Берлинского кинофестиваля, где она удостоилась высоких оценок критики.

Стоит упомянуть, что Гарроне уже воздавал должное жанру сказки, успешно передав в экранизации "Сказки сказок" Джамбаттисты Базиле сочный язык первоисточника, визуальную пышность условного средневековья людоедов и принцесс.

С 19 марта

"Пульс"

Режиссёр Сергей Чеботаренко

Основой дебютной ленты рекламного клипмейкера Сергея Чеботаренко стала подлинная история уроженки Никополя Оксаны Ботурчук, легкоатлетки, обладательницы золотой, пяти серебряных и одной бронзовой медали Паралимпийских игр.

Подобно своему прототипу, героиня фильма Оксана, девушка из провинциального промышленного города, целеустремлённо занимается бегом, мечтая об Олимпийских играх.

Однако, вскоре после первых побед на местных соревнованиях, юная спортсменка попадает в автокатастрофу, в результате которой почти теряет зрение.

Особенности отечественной действительности вроде бы не оставляют ей шанса не только на продолжение занятий спортом, но и на минимальную включённость в "нормальную" жизнь.

Но, благодаря силе духа и поддержке близких людей, героиня возвращается на беговую дорожку.

Сама Оксана Ботурчук приняла участие в работе над фильмом в качестве консультанта.

Александр Гусев, кинокритик, специально для УП.Жизнь

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