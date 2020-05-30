Що нас чекає після карантину: 7 серіалів-екранізацій, які варто не пропустити

Одна з наших рис, очевидно вирішальна для розвитку людства – це здатність дивитися в майбутнє.

Зараз вона є ще й психологічно помічною, бо ми можемо побачити себе живими, дієвими і різноманітними.

Підживити нашу уяву можуть книги, фільми та серіали. Навіть, якщо це все – лише ілюзія. Й такого часом достатньо.

Ми вирішили вбити двох зайців та розповісти про заплановані на 2020 рік екранізації, щоб ви отримали додаткову можливість візуалізувати фантазію, сформовану після прочитаного.

"Протистояння" (The Stand)

Показ: CBS

Нове втілення роману "короля жахів" Стівена Кінга.

Перше було зроблене ще 1994 року в форматі 4 серій, і на той час історія про наслідки дій вірусу, що викосив більшу частину людства, виглядала на екранах лампових телевізорів доволі пристойно.

Значення "Протистояння" (The Stand) нині прирівняно до містичного "Володаря перстнів"

Тепер актуальність ідеї та технічний рівень "збільшив" серіал до 10 серій, а його значення прирівняно до містичного "Володаря перстнів", як описував екранізацію Бен Аффлек, маючи намір зрежисерувати трилогію.

Натомість постановником став Джош Бун, і це доволі дивно, зважаючи на те, що вся його кар’єра обмежується мелодрамою "Винні зірки", комедією "Застряг у коханні" і ще не оприлюдненими "Новими мутантами".

Зате головну партію героя і провідника людей в дорозі до віщунки зіграє Джеймс Марсден ("Люди Ікс"), саму віщунку – Вупі Голдберг ("Привид"), а головного противника людських залишків – Александр Скарсгард ("Велика маленька брехня").

Поява Марсдена і Скарсгарда знову разом є грою для кіноманів, адже вони вже були по різний бік барикад в "Солом’яних псах".

"Фондація" (Foundation)

Показ: Apple TV+

Разом з "Дюною" Франка Герберта "Фундація" Айзека Азімова є найбільшою втілюваною наразі науково-фантастичною сагою.

В неї входить 7 романів про занепад і відродження людства за допомогою науки психоісторії, і заснованого на ній так званого плану Селдона.

Цифри в цій історії колосальні – йдеться про простір у 25 мільйонів світів Галактичної імперії, що розвивалася в часі впродовж 4 тисяч років, з кінця 11-го до початку 17 тисячоліть.

"Фондація" (Foundation) є найбільшою втілюваною наразі науково-фантастичною сагою

Шоураннером цього колоса з 10-ма серіями першого сезону виступив Девід Гойер, за плечами якого робота над успішними "Бетменом" Нолана і "Блейдом" (хоча останні проекти, серіал "Костянтин" і "Термінатор. Фатум", були провальними).

З текстовим матеріалом теж не все так просто: в групі сценаристів є й ті, хто писав серіали "Косяки" та "Ченса", але й ті, хто відповідав за "Крик", "Спіраль" чи взагалі є дебютантом.

Можна очікувати красиву й епічну картинку, бо режисером є Руперт Сандерс ("Дух в оболонці").

На момент карантинної зупинки зйомки відбувалися в Ірландії за участі Джареда Харріса ("Чорнобиль").

"Прекрасний новий світ" (Brave New World)

Показ: Peacock

Один з центральних проектів року.

На мову телебачення перекладається великий роман Олдоса Хакслі, що вплинув на покоління хіппі в США і на філософію та психологію всього світу, як і "1984" Орвела роман-передбачення, і застереження від розподілу людей на касти та споживацької манери життя, здатних переписати і зруйнувати стару цивілізацію, а нову довели до абсурду.

По-друге, саме цим серіалом розпочинає свою діяльність Peacock, новий стрімінговий сервіс від корпорації NBCUniversal.

"Прекрасний новий світ" (Brave New World) один з центральних проектів 2020 року

15 липня будуть викладені всі 9 серій, режисуру яких виконали Овен Харріс ("Чорне дзеркало"), Андрій Перех ("Спадкоємці"), Крейг Зіск ("Примарна башта") та інші.

Головну роль Джона, хлопця, єдиного за довгий час народженого природним шляхом, а не з пробірки, грає американець Олден Ейренрайк ("Соло. Зоряні війни. Історія"), а його кохану, Ленайну – британська актриса Джессіка Браун Фіндлі ("Абатство Даунтон").

Зйомки відбувалися в Англії та Вельсі... Очікування – неоднозначні, все ж дуже непростий роман екранізується.

"Годинник" (The Watch)

Показ: BBC America

Американське представництво британського гіганта ВВС втілює на екрані дух любленого і популярного Террі Пратчета – хоч екранізація і стосується його "Дискосвіту", але не виходить з якогось конкретного із 41-го роману циклу.

Тішить те, що Пратчетт ще за життя встиг ухвалити сценарій (ніби то), і його написав Саймон Аллен, чия робота над серіалами "Нові трюки" і "Секретні агенти" як раз і поєднують детектив з комедією, улюблений поліжанр британського письменника, особисто ним визначений як "CSI в стилі Пратчетта".

"Годинник" розповідатиме, звісно, про центральне і найбільше місто паралельного дискосвіту, Анк-Морпорк.

"Годинник" (The Watch) втілює на екрані дух любленого і популярного Террі Пратчета

Тут, в кожній із 8 серій вертикально-горизонтального серіалу, вже знятого в Південній Африці, відбуватиметься якийсь злочин, який розслідуватиме командор стражів сер Семюєль Ваймс (його зіграє ірландський актор Річард Дормер, "Гра престолів"), а йому в поміч буде сержант-вервольф Дельфіна Ангюа фон Убервальд (мальтійська акторка Марама Корлетт, "Вартові галактики").

Що це буде – тримаємо пальці схрещеними!

"Ліси" (The Woods)

Показ: Netflix, Syfy

Це третя екранізація Netflix’ом творів американця Гарлана Кобена у вигляді серіалу: "Безпека" – 2018-го, а "Незнайомка" – в січні 2020-го (що цікаво – попередні три його романи були поставлені у Франції).

Наразі, виробництво відбувалося в Польщі і самими поляками, де Netflix конкурує з каналом HBO.

"Ліси" (The Woods) – закручений драматичний трилер з елементами містики

Як і завжди у Кобена, маємо закручений драматичний трилер з елементами містики, принаймні таємниці, бо в центрі головне питання – куди 25 років тому зникла сестра прокурора з Варшави?

За сюжетом, коли тіло зниклої знаходять, виникає наступне питання – хто її вбив, і може до цього має стосунок хлопець, який так само, як і героїня, зник тоді ж.

Але відкриття однієї таємниці, тягне за собою інші, вже з родинного минулого прокурора...

Голову роль виконує зірка польського кіно Гжегож Даміцкі, і справа не тільки в його появі ще у "Списку Шиндлера", а в його ролях у суперуспішних "Вчителі" та "Ватазі".

Поруч з ним в "Лісах" фігурує ветеран Цезарій Пазура ("Пси") і прикраса екрану – Ева Скібінська ("Засліплений світлом").

Пілот серіалу вийде вже 12 червня.

"Відмотати назад" (The Undoing)

Показ: НВО

Один з небагатьох серіалів каналу НВО, який зможе цього року добратися до екрану, і на заваді була не тільки затримки через коронавірус, а й поява нового стрімінгу HBO Max.

Втім, "Відмотати назад" вже давно є великим магнітом саме для глядачів НВО, і не дивно: тут все складається з блискучого і суттєвого.

Це екранізація роману Джоан Ханфф Кореліц, сценарій до якого написав Девід Келлі (той, хто адаптував "Велику малу брехню" і "Голіафа").

У "Відмотати назад" (The Undoing) головну роль грає Ніколь Кідман

Режисером вибрана Сюзанна Бір (співзасновник "Догми-95"). А в головних ролях є Ніколь Кідман, Г’ю Грант, Дональд Сазерленд і Едгар Рамірез.

Героїня Кідман опиняється в дивній ситуації, коли вона, заможна і шанована нью-йоркська терапевтка, з’ясовує, що її чоловік (герой Гранта), по-перше, зник, а по-друге, може бути причетним до вбивства.

Кришталевий світ героїні розсипається вмить, і їй доведеться тепер відкрити для себе і світу правду про своє життя.

Саме тому екранізована книжка називається "Ви повинні знати", вписуючись в теперішню тенденцію будувати стосунки на повній відкритості.

"Ігрик: останній чоловік" (Y)

Показ: FX Network

Рай феміністок починається з того, що гинуть всі носії Y-хромосоми, тобто чоловіки.

Єдиними самцями залишаються художник-аматор Йорик і його мавпочка-капуцин.

Їх поневіряння планетою жінок, які хочуть або захопити героїв для вивчення, або вбити, або залишити для сексуального задоволення, описувалося і промальовувалося протягом 60 окремих випусків художником і автором коміксів Брайаном Воном, у свій час відповідального за створення епохального серіалу "Загублені", а загалом – за десятки коміксів для видавництва Marvel і DC про "Бетмена", "Людину-павука" чи "Людей Ікс".

"Ігрик: останній чоловік" (Y) – екранізація коміксу

10 років, з моменту завершення коміксу, обговорювалася можливість екранізації. Поки канал FX не зсунув все з мертвої точки.

10 серій знімає Меліна Мацукас (цікаво, що вона є феміністкою), вправна режисерка-кліпмейкер, автор кліпів для Бейонсе, Агілери, Ріани та інших.

Головну роль виконує Бен Шнетцер ("Warcraft: Початок"), а його провідника-жінку – Лашана Лінч ("Капітан Америка")...

Коронавірус зупинив виробництво, але надія на цей рік ще є.

Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя

Автор колажів Андрій Калістратенко

Вас може також зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.