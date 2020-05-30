Що нас чекає після карантину: 7 серіалів-екранізацій, які варто не пропустити

Одна з наших рис, очевидно вирішальна для розвитку людства – це здатність дивитися в майбутнє.

Зараз вона є ще й психологічно помічною, бо ми можемо побачити себе живими, дієвими і різноманітними.

Підживити нашу уяву можуть книги, фільми та серіали. Навіть, якщо це все – лише ілюзія. Й такого часом достатньо.

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Ми вирішили вбити двох зайців та розповісти про заплановані на 2020 рік екранізації, щоб ви отримали додаткову можливість візуалізувати фантазію, сформовану після прочитаного.

"Протистояння" (The Stand)

Показ: CBS

Нове втілення роману "короля жахів" Стівена Кінга.

Перше було зроблене ще 1994 року в форматі 4 серій, і на той час історія про наслідки дій вірусу, що викосив більшу частину людства, виглядала на екранах лампових телевізорів доволі пристойно.

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Значення "Протистояння" (The Stand) нині прирівняно до містичного "Володаря перстнів"

Тепер актуальність ідеї та технічний рівень "збільшив" серіал до 10 серій, а його значення прирівняно до містичного "Володаря перстнів", як описував екранізацію Бен Аффлек, маючи намір зрежисерувати трилогію.

Натомість постановником став Джош Бун, і це доволі дивно, зважаючи на те, що вся його кар’єра обмежується мелодрамою "Винні зірки", комедією "Застряг у коханні" і ще не оприлюдненими "Новими мутантами".

Зате головну партію героя і провідника людей в дорозі до віщунки зіграє Джеймс Марсден ("Люди Ікс"), саму віщунку – Вупі Голдберг ("Привид"), а головного противника людських залишків – Александр Скарсгард ("Велика маленька брехня").

Поява Марсдена і Скарсгарда знову разом є грою для кіноманів, адже вони вже були по різний бік барикад в "Солом’яних псах".

"Фундація" (Foundation)

Показ: Apple TV+

Разом з "Дюною" Франка Герберта "Фундація" Айзека Азімова є найбільшою втілюваною наразі науково-фантастичною сагою.

В неї входить 7 романів про занепад і відродження людства за допомогою науки психоісторії, і заснованого на ній так званого плану Селдона.

Цифри в цій історії колосальні – йдеться про простір у 25 мільйонів світів Галактичної імперії, що розвивалася в часі впродовж 4 тисяч років, з кінця 11-го до початку 17 тисячоліть.

"Фундація" (Foundation) є найбільшою втілюваною наразі науково-фантастичною сагою

Шоураннером цього колоса з 10-ма серіями першого сезону виступив Девід Гойер, за плечами якого робота над успішними "Бетменом" Нолана і "Блейдом" (хоча останні проекти, серіал "Костянтин" і "Термінатор. Фатум", були провальними).

З текстовим матеріалом теж не все так просто: в групі сценаристів є й ті, хто писав серіали "Косяки" та "Ченса", але й ті, хто відповідав за "Крик", "Спіраль" чи взагалі є дебютантом.

Можна очікувати красиву й епічну картинку, бо режисером є Руперт Сандерс ("Привид у броні").

На момент карантинної зупинки зйомки відбувалися в Ірландії за участі Джареда Харріса ("Чорнобиль").

"Прекрасний новий світ" (Brave New World)

Показ: Peacock

Один з центральних проектів року.

На мову телебачення перекладається великий роман Олдоса Хакслі, що вплинув на покоління хіппі в США і на філософію та психологію всього світу, як і "1984" Орвела роман-передбачення, і застереження від розподілу людей на касти та споживацької манери життя, здатних переписати і зруйнувати стару цивілізацію, а нову довели до абсурду.

По-друге, саме цим серіалом розпочинає свою діяльність Peacock, новий стрімінговий сервіс від корпорації NBCUniversal.

"Прекрасний новий світ" (Brave New World) один з центральних проектів 2020 року

15 липня будуть викладені всі 9 серій, режисуру яких виконали Овен Харріс ("Чорне дзеркало"), Андрій Перех ("Спадкоємці"), Крейг Зіск ("Примарна башта") та інші.

Головну роль Джона, хлопця, єдиного за довгий час народженого природним шляхом, а не з пробірки, грає американець Олден Ейренрайк ("Соло. Зоряні війни. Історія"), а його кохану, Ленайну – британська актриса Джессіка Браун Фіндлі ("Абатство Даунтон").

Зйомки відбувалися в Англії та Вельсі... Очікування – неоднозначні, все ж дуже непростий роман екранізується.

"Варта" (The Watch)

Показ: BBC America

Американське представництво британського гіганта ВВС втілює на екрані дух любленого і популярного Террі Пратчета – хоч екранізація і стосується його "Дискосвіту", але не виходить з якогось конкретного із 41-го роману циклу.

Тішить те, що Пратчетт ще за життя встиг ухвалити сценарій (ніби то), і його написав Саймон Аллен, чия робота над серіалами "Нові трюки" і "Секретні агенти" як раз і поєднують детектив з комедією, улюблений поліжанр британського письменника, особисто ним визначений як "CSI в стилі Пратчетта".

"Варта" розповідатиме, звісно, про центральне і найбільше місто паралельного дискосвіту, Анк-Морпорк.

"Варта" (The Watch) втілює на екрані дух любленого і популярного Террі Пратчета

Тут, в кожній із 8 серій вертикально-горизонтального серіалу, вже знятого в Південній Африці, відбуватиметься якийсь злочин, який розслідуватиме командор стражів сер Семюєль Ваймс (його зіграє ірландський актор Річард Дормер, "Гра престолів"), а йому в поміч буде сержант-вервольф Дельфіна Ангюа фон Убервальд (мальтійська акторка Марама Корлетт, "Вартові галактики").

Що це буде – тримаємо пальці схрещеними!

"Ліси" (The Woods)

Показ: Netflix, Syfy

Це третя екранізація Netflix’ом творів американця Гарлана Кобена у вигляді серіалу: "Безпека" – 2018-го, а "Незнайомка" – в січні 2020-го (що цікаво – попередні три його романи були поставлені у Франції).

Наразі, виробництво відбувалося в Польщі і самими поляками, де Netflix конкурує з каналом HBO.

"Ліси" (The Woods) – закручений драматичний трилер з елементами містики

Як і завжди у Кобена, маємо закручений драматичний трилер з елементами містики, принаймні таємниці, бо в центрі головне питання – куди 25 років тому зникла сестра прокурора з Варшави?

За сюжетом, коли тіло зниклої знаходять, виникає наступне питання – хто її вбив, і може до цього має стосунок хлопець, який так само, як і героїня, зник тоді ж.

Але відкриття однієї таємниці, тягне за собою інші, вже з родинного минулого прокурора...

Голову роль виконує зірка польського кіно Гжегож Даміцкі, і справа не тільки в його появі ще у "Списку Шиндлера", а в його ролях у суперуспішних "Вчителі" та "Ватазі".

Поруч з ним в "Лісах" фігурує ветеран Цезарій Пазура ("Пси") і прикраса екрану – Ева Скібінська ("Засліплений світлом").

Пілот серіалу вийде вже 12 червня.

"Відмотати назад" (The Undoing)

Показ: НВО

Один з небагатьох серіалів каналу НВО, який зможе цього року добратися до екрану, і на заваді була не тільки затримки через коронавірус, а й поява нового стрімінгу HBO Max.

Втім, "Відмотати назад" вже давно є великим магнітом саме для глядачів НВО, і не дивно: тут все складається з блискучого і суттєвого.

Це екранізація роману Джоан Ханфф Кореліц, сценарій до якого написав Девід Келлі (той, хто адаптував "Велику малу брехню" і "Голіафа").

У "Відмотати назад" (The Undoing) головну роль грає Ніколь Кідман

Режисером вибрана Сюзанна Бір (співзасновник "Догми-95"). А в головних ролях є Ніколь Кідман, Г’ю Грант, Дональд Сазерленд і Едгар Рамірез.

Героїня Кідман опиняється в дивній ситуації, коли вона, заможна і шанована нью-йоркська терапевтка, з’ясовує, що її чоловік (герой Гранта), по-перше, зник, а по-друге, може бути причетним до вбивства.

Кришталевий світ героїні розсипається вмить, і їй доведеться тепер відкрити для себе і світу правду про своє життя.

Саме тому екранізована книжка називається "Ви повинні знати", вписуючись в теперішню тенденцію будувати стосунки на повній відкритості.

"Ігрик: останній чоловік" (Y)

Показ: FX Network

Рай феміністок починається з того, що гинуть всі носії Y-хромосоми, тобто чоловіки.

Єдиними самцями залишаються художник-аматор Йорик і його мавпочка-капуцин.

Їх поневіряння планетою жінок, які хочуть або захопити героїв для вивчення, або вбити, або залишити для сексуального задоволення, описувалося і промальовувалося протягом 60 окремих випусків художником і автором коміксів Брайаном Воном, у свій час відповідального за створення епохального серіалу "Загублені", а загалом – за десятки коміксів для видавництва Marvel і DC про "Бетмена", "Людину-павука" чи "Людей Ікс".

"Ігрик: останній чоловік" (Y) – екранізація коміксу

10 років, з моменту завершення коміксу, обговорювалася можливість екранізації. Поки канал FX не зсунув все з мертвої точки.

10 серій знімає Меліна Мацукас (цікаво, що вона є феміністкою), вправна режисерка-кліпмейкер, автор кліпів для Бейонсе, Агілери, Ріани та інших.

Головну роль виконує Бен Шнетцер ("Warcraft: Початок"), а його провідника-жінку – Лашана Лінч ("Капітан Америка")...

Коронавірус зупинив виробництво, але надія на цей рік ще є.

Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя

Автор колажів Андрій Калістратенко

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