Ви все чули? Гімн ЛГБТ, жарти про антисептик, провінційна Jerry Heil та інші українські пісні травня

Ця музика увірвалась у ефіри у травні 2020 року. Нагадуємо, що така добірка кожну першу неділю місяця.

Здається, карантин не завадив українським музикантам, а навпаки – відкрив для них нові можливості.

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У травні вони відстоювали права геїв та допомагали дітям, записували кімнатні альбоми, насміхалися над коронавірусними міфами та зізнавалися в любові до Києва.

Alina Pash, Сергій Бабкін, KRUTЬ та інші – "Різні.Рівні"

Суперкоманда українських музикантів закликає підтримати права ЛГБТ-спільнот в Україні.

Пісню спродюсував Євген Філатов (The Maneken).

"Різні. Рівні" – найважливіший та найкращий вітчизняний трек минулого місяця, а можливо, і всього року.

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Alina Pash feat. Anya Sapayeva – "Не впасти"

В ефірі – наша традиційна рубрика "Що там у Аліни та Альони?".

Вибачте, але ці артистки випускають актуальний матеріал ледь не щомісяця, тому ми й не можемо оминути їх увагою.

Аліна Паш записала дует із Анею Сапаєвою – дівчинкою із діагнозом "спинально-м’язова атрофія", майже як у Стівена Гокінга.

Так Аліна здійснила мрію Ані та вдихнула в неї нові сили, аби боротися з недугом.

alyona alyona, Kyivstoner – "Рятувальний круг"

У новій пісні Альона Савраненко виступає проти бадішеймінгу.

В альтернативному всесвіті, де "товсті" хейтять "худих", Kyivstoner читає реп українською.

Freel – "Санітайзер"

Репер підігнав ще одну ситуативну пісню про коронавірус. Цього разу він обстібав головні міфи про пандемію.

Судячи з усього, після серйозного сольного альбому Freel поступово повертається до іронічного стилю.

Jerry Heil – "Провінція"

Головна зірка українського музичного YouTube презентувала новий хіт, який називає продовженням пісні "Вільна каса".

В ній є натяки на автобіографічність, та й сама Jerry Heil тут значно щиріша зі слухачами, ніж раніше.

Наприкінці пісня набуває настільки драматичних нот, що стає не до жартів.

Pianoбой – "Гроші"

Всього за півроку після альбому "Хісторі" Дмитро Шуров видав новий студійник – "Заброшка".

Його музикант записав за кілька тижнів на карантині у домашній студії.

Pianoбой традиційно написав і виконав всі 9 треків, а також зіграв у них на всіх інструментах – клавішних, гітарі та ударних.

"Гроші" – єдиний україномовний і найбільш хуліганський трек із релізу.

Shy – "Твої слова"

Учасниця шоу "Х-Фактор" Олександра Карягіна зарелізила новий, україномовний ЕР "Легіт".

Саундпродюсером виступив Boosin, що співпрацює зі співачкою MARUV.

"Твої слова" – легкий і романтичний інді-поп, за яким відчувається творча свобода і артистичний потенціал.

"Дао Парк" – "Дещо коли"

Столичний неосоул-гурт випустив повноформатний альбом "Подорож".

У кліпі "Дещо коли" вокалістка Уляна Голіней пародіює телевізійну репортерку.

Зверніть увагу на новинну стрічку внизу екрану!

Ragapop – "Гордості"

Новий проект Руслани Хазіпової – учасниці Dakh Daughters та акторки театру "Дах".

Замість химерного фольку – жорстке та індустріальне R`n`B.

Пісня "Гордості" увійде до дебютного альбому Ragapop за мотивами віршів Івана Франка.

НастяЗникає – "Вимикай вайфай"

Анастасія Осипенко збиралася поставити свій музичний проект на паузу, але раптом випустила новий міні-альбом – "Голосу гілочка".

У ньому НастяЗникає відійшла від душевних пісень під гітару в бік електронного неосоулу.

Реліз відкриває композиція про те, що на самоізоляції можна проводити час не лише в інтернеті.

"Покруч" – "Танго"

Київські прог-металісти повертаються із піснею про подорож літньої провідниці крізь зимову завірюху.

Музиканти обіцяють, що вона стане частиною їхнього довгоочікуваного альбому.

Our Atlantic – "Сяйво краси"

"Час розваг" – дебютний міні-альбом молодого київського гурту.

Our Atlantic відроджують фанк, який грали українські ВІА у 70-80-х. Пісня "Сяйво краси" – яскравий тому доказ.

Mike Berg – Mariinsky Park

Автор-виконавець із Лос-Анджелеса присвятив пісню Маріїнському парку, біля якого жив у розпал Революції Гідності.

За звучанням вона нагадує Brazzaville – інший каліфорнійський гурт, теж закоханий у пострадянську естетику.

Love`n`Joy – Starry Night

Відомі картини оживають у кліпі київського психоделічного тріо.

Пісня Starry Night увійшла до минулорічного альбому Love`n`Joy – Bender On The Silk Road.

[O] – Києве мій

Оля Чернишова зізнається в любові до столиці України, в яку колись переїхала дев’ятнадцятирічною.

Тут вона пробує читати реп і навіть респектує Сергію Притулі, який ще думає, чи балотуватися у мери Києва.

Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя

Рисунок Lomachevsky/Depositphotos

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