Ви все чули? Гімн ЛГБТ, жарти про антисептик, провінційна Jerry Heil та інші українські пісні травня

Ця музика увірвалась у ефіри у травні 2020 року.
Нагадуємо, що така добірка кожну першу неділю місяця.
Здається, карантин не завадив українським музикантам, а навпаки – відкрив для них нові можливості.
У травні вони відстоювали права геїв та допомагали дітям, записували кімнатні альбоми, насміхалися над коронавірусними міфами та зізнавалися в любові до Києва.
Alina Pash, Сергій Бабкін, KRUTЬ та інші – "Різні.Рівні"
Суперкоманда українських музикантів закликає підтримати права ЛГБТ-спільнот в Україні.
Пісню спродюсував Євген Філатов (The Maneken).
"Різні. Рівні" – найважливіший та найкращий вітчизняний трек минулого місяця, а можливо, і всього року.
Alina Pash feat. Anya Sapayeva – "Не впасти"
В ефірі – наша традиційна рубрика "Що там у Аліни та Альони?".
Вибачте, але ці артистки випускають актуальний матеріал ледь не щомісяця, тому ми й не можемо оминути їх увагою.
Аліна Паш записала дует із Анею Сапаєвою – дівчинкою із діагнозом "спинально-м’язова атрофія", майже як у Стівена Гокінга.
Так Аліна здійснила мрію Ані та вдихнула в неї нові сили, аби боротися з недугом.
alyona alyona, Kyivstoner – "Рятувальний круг"
У новій пісні Альона Савраненко виступає проти бадішеймінгу.
В альтернативному всесвіті, де "товсті" хейтять "худих", Kyivstoner читає реп українською.
Freel – "Санітайзер"
Репер підігнав ще одну ситуативну пісню про коронавірус. Цього разу він обстібав головні міфи про пандемію.
Судячи з усього, після серйозного сольного альбому Freel поступово повертається до іронічного стилю.
Jerry Heil – "Провінція"
Головна зірка українського музичного YouTube презентувала новий хіт, який називає продовженням пісні "Вільна каса".
В ній є натяки на автобіографічність, та й сама Jerry Heil тут значно щиріша зі слухачами, ніж раніше.
Наприкінці пісня набуває настільки драматичних нот, що стає не до жартів.
Pianoбой – "Гроші"
Всього за півроку після альбому "Хісторі" Дмитро Шуров видав новий студійник – "Заброшка".
Його музикант записав за кілька тижнів на карантині у домашній студії.
Pianoбой традиційно написав і виконав всі 9 треків, а також зіграв у них на всіх інструментах – клавішних, гітарі та ударних.
"Гроші" – єдиний україномовний і найбільш хуліганський трек із релізу.
Shy – "Твої слова"
Учасниця шоу "Х-Фактор" Олександра Карягіна зарелізила новий, україномовний ЕР "Легіт".
Саундпродюсером виступив Boosin, що співпрацює зі співачкою MARUV.
"Твої слова" – легкий і романтичний інді-поп, за яким відчувається творча свобода і артистичний потенціал.
"Дао Парк" – "Дещо коли"
Столичний неосоул-гурт випустив повноформатний альбом "Подорож".
У кліпі "Дещо коли" вокалістка Уляна Голіней пародіює телевізійну репортерку.
Зверніть увагу на новинну стрічку внизу екрану!
Ragapop – "Гордості"
Новий проект Руслани Хазіпової – учасниці Dakh Daughters та акторки театру "Дах".
Замість химерного фольку – жорстке та індустріальне R`n`B.
Пісня "Гордості" увійде до дебютного альбому Ragapop за мотивами віршів Івана Франка.
НастяЗникає – "Вимикай вайфай"
Анастасія Осипенко збиралася поставити свій музичний проект на паузу, але раптом випустила новий міні-альбом – "Голосу гілочка".
У ньому НастяЗникає відійшла від душевних пісень під гітару в бік електронного неосоулу.
Реліз відкриває композиція про те, що на самоізоляції можна проводити час не лише в інтернеті.
"Покруч" – "Танго"
Київські прог-металісти повертаються із піснею про подорож літньої провідниці крізь зимову завірюху.
Музиканти обіцяють, що вона стане частиною їхнього довгоочікуваного альбому.
Our Atlantic – "Сяйво краси"
"Час розваг" – дебютний міні-альбом молодого київського гурту.
Our Atlantic відроджують фанк, який грали українські ВІА у 70-80-х. Пісня "Сяйво краси" – яскравий тому доказ.
Mike Berg – Mariinsky Park
Автор-виконавець із Лос-Анджелеса присвятив пісню Маріїнському парку, біля якого жив у розпал Революції Гідності.
За звучанням вона нагадує Brazzaville – інший каліфорнійський гурт, теж закоханий у пострадянську естетику.
Love`n`Joy – Starry Night
Відомі картини оживають у кліпі київського психоделічного тріо.
Пісня Starry Night увійшла до минулорічного альбому Love`n`Joy – Bender On The Silk Road.
[O] – Києве мій
Оля Чернишова зізнається в любові до столиці України, в яку колись переїхала дев’ятнадцятирічною.
Тут вона пробує читати реп і навіть респектує Сергію Притулі, який ще думає, чи балотуватися у мери Києва.
Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя
Рисунок Lomachevsky/Depositphotos
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