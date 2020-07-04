Серіали липня-2020: "Отруєння в Солсбері", "Зниклі", "Схаувендам 12"  та ще чотири новинки

Ці серіали варто подивитися у липні 2020 року. Нагадуємо, що така добірка виходить кожну першу суботу місяця.

Цього разу до переліку кращих втрапили тільки два серіали з більш-менш рівними сюжетами і традиційним виконанням, де чіткість подій є чеснотою – це патріархальний американський шедевр "Йеллоустоун" та іспанський "Зниклі".

Всі решта змагаються у можливості здивувати, вразити чи навіть шокувати глядача.

"Темрява" (Dark)

3 сезон. Показ: Netflix, Німеччина

Один з найтуманніших і, тим не менш, улюблених серіалів сучасності.

Щоб скласти всю історію до купи глядачеві, певно, треба написати своєрідне генеалогічне древо, як в 3-й серії 3 сезону, де на мармуровій підлозі дзеркально накреслені супроти один одного два набори квадратиків з однаковими іменами героїв, тим самим, в якійсь мірі, слугуючи алюзією на смарагдову скрижаль Гермеса Трисмегіста з його центральним слоганом в серіалі – Sic mundus creatus est.

Годі зрозуміти до чого це, як пересуваються, зустрічаються і звідки все знають герої.

"Темрява" (Dark)

Як і в герметизмі, тут головне – інтрига, показ різних часів і навіть паралельних світів, тому трохи шкода, що 3-й сезон – завершальний.

Він вийшов 27 червня, коли, за сюжетом, світ застиг на долю наносекунди, що призвело до погодних змін і згодом – до планетарної катастрофи. Але нам покажуть з чого все почалося, і що причиною всього є небажання одного чоловіка відмовитися від любові до іншої жінки...

Баран бо Одар і загалом стрімінг Netflix можуть пишатися: цей серіал – "Назад в майбутнє" нашого часу.

"Отруєння в Солсбері" (The Salisbury Poisonings)

Показ: BBC One, Велика Британія

Приклад граничної відповідальності та високої культури творення матеріалу, який спирається на документальні дані, а разом з цим – приклад відповідальності влади за своїх громадян.

В цьому сенсі, дуже навіть актуальний серіал, крім того, що й в певному розумінні дотичний до нас – отруєння 2018 року в містечку Солсбері хімічною зброєю "Новачок" колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його доньки Юлії.

Скрипаль працював на британців, а потім був обміняний на 10 інших шпигунів – це досі найбільший міжнародний скандал, де участь Росії і двох отруювачів, агентів ФСБ, повністю доведена.

Росія названа Британією агресором. Також було вислано найбільшу кількість дипломатів за всю історію стосунків цих країн.

"Отруєння в Солсбері" (The Salisbury Poisonings)

Режисером Соулом Діббом ("Герцогиня") знято лише три годинні серії, але історія розкрита повністю, і розвивається як трилер з елементами епідеміологічної драми.

Та найважливіше, що упадає в око, це людяність – саме це проявляють органи держбезпеки, коли мова заходить про зараження території.

В перший день серіал подивилося 7,2 млн глядачів, а це рекорд для ВВС в 2020 році.

"Марчелла" (Marcella)

3 сезон. Показ: Netflix, Велика Британія

Перехід серіалу з "родинного" незалежного телеканалу ITV до нового власника, стрімінгу-гіганту Netflix, поміняв проект адекватно до розмірів нових "батьків" – попередня інтрига, за якою головна героїня, поліцейська Марчелла, втрачала пам’ять і на певний час ставала іншою людиною, виросла так само, як психопатія героїні.

Тепер вона не просто поліцейська і її проблеми не з рідним чоловіком – вже 10 місяців вона живе в Північній Ірландії, Белфасті, працює під прикриттям, будучи своєю в родині кримінальних авторитетів.

"Марчелла" (Marcella)

Але серіал і сюжет, як пульс бігуна, починають скакати пропорційно розвитку і збільшенню швидкості.

Перші дві серії нуднуваті, ще й дуже схожі за історією на нещодавні "Банди Лондона", де теж мова йшла про мафіозну сім’ю з Ірландії, в якій теж своїм стає поліцейський (тут навіть грає один і той самий актор, Рей Пантакі).

З 3-ї серії різка зміна настрою, темпу та інтриг. У 4-й розказується передісторія. А попереду – ще 4 серії по 45 хвилин!..

Оновлена "Марчелла" тримає інтерес, це точно.

"Голова" (The Head)

Показ: HBO Asia, Hulu, Іспанія

Вже на 1-й серії цього серіалу глядачі поламали багато списів: одні говорили, що це нахабна переробка класичного фільму Карпентера "Дещо", інші – що оригінальних сюжетів вже не існує, тому можна гратися у всім відомі сюжети.

Певно, очікуючи такі розмови, творці навмисно вставили епізод, коли група полярників дивиться саме фільм Карпентера.

"Це традиція, – каже один з героїв, – всі бази дивляться фільм "Дещо" в перший день зими: данина поваги тим-хто-іде-крізь-зиму".

Дотепно.

"Голова" (The Head)

Але, попри те, що тут є і натяжки, і відверто штучні повороти, детективна нитка, як Тесея, невідворотно тягне глядача до страшного і заманливого секрету: хто заблокував радіо, спалив снігохід, відрізав радисту голову і вбив ще 7 людей – хто це був серед науковців, залишених на 6 місяців полярної зими-ночі?

Рішучість іспанських та американських інвесторів дати добро на проект – не дивна. Плюс до цього шоураннерами є брати Давід і Алекс Пастори ("Ціна безсмертя"), а в ролях Ріхард Заммель ("Штам"), Альваро Морте ("Паперовий будинок"), Джон Лінч ("Терор") та інші.

"Йеллоустоун" (Yellowstone)

3 сезон. Показ: Peacock, США

Епічно і романтично, в кращих традиціях старої школи.

При цьому, як на наш час, доволі моторно і драматично, без сентиментальних шмарклів: чого лишень був вартий минулий сезон, де одну з головних героїнь, Бетт Даттон (шикарна Келлі Райллі), доньку землевласника і ковбоя Джона Даттона (Кевін Костнер), побили до непізнаваності, а її це лише розпалило, і точно не зупинило.

Втім, історія з обороною долини десь в Монтані, яку намагаються забудувати казіно чи як в новому сезоні – аеропортом і лижним курортом, – продовжується на всіх фронтах. Бо Даттон, розуміючи сучасний світ грошей та швидкості, всюди тримає руку на пульсі – і в мерії, і в губернатора, і у місцевих індіанських племенах, і через латифундистів.

"Йеллоустоун" (Yellowstone)

Обізнаний у справі Тейлор Шерідан ("Вітряна ріка"), будучи частково і режисером і сценаристом, прописав все життя героїв так ґрунтовно і детально, що серіал здається художньою документалістикою, настільки у все можна повірити.

Ці ранчо з ковбоями і їх грубі жарти, ці розмови батька Даттона з дітьми, це віскі і секс по любові... Ідеальний серіал.

"Зниклі" (Desaparecidos)

Показ: Amazon, Іспанія

На перший погляд цей іспанський процедурал як драма виглядає доволі стандартною телепродукцією високопрофесійного виробництва.

Але, як і славнозвісний американський серіал "Босх", "Зниклі", із серії в серію розглядаючи злочини під збільшуваним склом, так само, як і "Босх", попри свою формальну шаблонність, подобаються за виняткову доброту, проявлену в деталях історій шести ключових персонажів, працівників відділу зниклих безвісті.

Мотивацією двох з них зайнятися саме такою важкою роботою були зникнення їх власних родичів, решта героїв "представляють" збірні образи етнічних проблем чи сімейних.

"Зниклі" (Desaparecidos)

Серіал не заходить на територію рейтингу 16+ і не показує насильство, що вирізняє його серед продукції інших кабельних каналів чи стрімінгів. І стає такою собі фішкою для розгляду дуже реалістичних, фактичних випадків.

Саме через це у кожної серії не один сценарист, бо хтось займався лінією дій поліцейських, а хтось "мовою" поліцейських, приділяючи увагу психологічному моменту.

Максимальна достовірність без натуралізму.

"Схаувендам 12" (De 12 van Schouwendam)

Показ: Videoland, Нідерланди

Якщо в "Зниклих" шукають безвісті пропалих, то в "Схаувендамі" пропалий голландець Олаф Вітте сам знаходиться через 25 років після зникнення, щоправда з повною амнезією, і взагалі в Польщі, посеред поля під Краковом.

Ніякі інопланетяни до цього не причетні, просто з чоловіком щось сталося. Але з його поверненням до рідного містечка починають випливати різні деталі минулого, які мало кому подобаються. І головне питання – що сталося з дівчиною, разом з якою хлопець і пропав?..

Ніби вже зовсім фантастична історія, втім творці так правдоподібно плетуть павутину інтриг, що туди легко потрапити і залишитися на 10 серій з хронометражем на 45 хвилин кожна.

Грати в гру "вгадай, хто злодій?" дуже заманливо, бо Гейс Набер, граючи Олафа, виглядає няшним ведмедиком, якому не повірити просто неможливо.

"Схаувендам 12" (De 12 van Schouwendam)

Плюс в кожній серії карколомні повороти сюжету, то з тестом ДНК, то з наркотиками, то з адюльтером.

Словом, цей детектив з драматично-кримінальним підґрунтям цілком вартий уваги, хоч ми й даємо його із запізненням на 8 місяців після його реального виходу.

Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя

Автор колажів Андрій Калістратенко

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