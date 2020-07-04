Серіали липня-2020: "Отруєння в Солсбері", "Зниклі", "Схаувендам 12"  та ще чотири новинки

Ярослав Підгора-Гвяздовський журналіст, кінокритик, редактор
375
4 липня 2020

Ці серіали варто подивитися у липні 2020 року.

Нагадуємо, що така добірка виходить кожну першу суботу місяця. 

Цього разу до переліку кращих втрапили тільки два серіали з більш-менш рівними сюжетами і традиційним виконанням, де чіткість подій є чеснотою – це патріархальний американський шедевр "Йеллоустоун" та іспанський "Зниклі".

Всі решта змагаються у можливості здивувати, вразити чи навіть шокувати глядача.

"Темрява" (Dark)  

3 сезон. Показ: Netflix, Німеччина

Один з найтуманніших і, тим не менш, улюблених серіалів сучасності.

Щоб скласти всю історію до купи глядачеві, певно, треба написати своєрідне генеалогічне древо, як в 3-й серії 3 сезону, де на мармуровій підлозі дзеркально накреслені супроти один одного два набори квадратиків з однаковими іменами героїв, тим самим, в якійсь мірі, слугуючи алюзією на смарагдову скрижаль Гермеса Трисмегіста з його центральним слоганом в серіалі – Sic mundus creatus est.

Годі зрозуміти до чого це, як пересуваються, зустрічаються і звідки все знають герої.

"Темрява" (Dark) 

Як і в герметизмі, тут головне – інтрига, показ різних часів і навіть паралельних світів, тому трохи шкода, що 3-й сезон – завершальний.

Він вийшов 27 червня, коли, за сюжетом, світ застиг на долю наносекунди, що призвело до погодних змін і згодом – до планетарної катастрофи. Але нам покажуть з чого все почалося, і що причиною всього є небажання одного чоловіка відмовитися від любові до іншої жінки...

Баран бо Одар і загалом стрімінг Netflix можуть пишатися: цей серіал – "Назад в майбутнє" нашого часу.   

"Отруєння в Солсбері" (The Salisbury Poisonings)

Показ: BBC One, Велика Британія

Приклад граничної відповідальності та високої культури творення матеріалу, який спирається на документальні дані, а разом з цим – приклад відповідальності влади за своїх громадян.

В цьому сенсі, дуже навіть актуальний серіал, крім того, що й в певному розумінні дотичний до нас – отруєння 2018 року в містечку Солсбері хімічною зброєю "Новачок" колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його доньки Юлії.

Скрипаль працював на британців, а потім був обміняний на 10 інших шпигунів – це досі найбільший міжнародний скандал, де участь Росії і двох отруювачів, агентів ФСБ, повністю доведена.

Росія названа Британією агресором. Також було вислано найбільшу кількість дипломатів за всю історію стосунків цих країн.

"Отруєння в Солсбері" (The Salisbury Poisonings)

Режисером Соулом Діббом ("Герцогиня") знято лише три годинні серії, але історія розкрита повністю, і розвивається як трилер з елементами епідеміологічної драми.

Та найважливіше, що упадає в око, це людяність – саме це проявляють органи держбезпеки, коли мова заходить про зараження території.

В перший день серіал подивилося 7,2 млн глядачів, а це рекорд для ВВС в 2020 році.

"Марчелла" (Marcella)

3 сезон. Показ: Netflix, Велика Британія

Перехід серіалу з "родинного" незалежного телеканалу ITV до нового власника, стрімінгу-гіганту Netflix, поміняв проект адекватно до розмірів нових "батьків" – попередня інтрига, за якою головна героїня, поліцейська Марчелла, втрачала пам’ять і на певний час ставала іншою людиною, виросла так само, як психопатія героїні.

Тепер вона не просто поліцейська і її проблеми не з рідним чоловіком – вже 10 місяців вона живе в Північній Ірландії, Белфасті, працює під прикриттям, будучи своєю в родині кримінальних авторитетів.

"Марчелла" (Marcella)

Але серіал і сюжет, як пульс бігуна, починають скакати пропорційно розвитку і збільшенню швидкості.

Перші дві серії нуднуваті, ще й дуже схожі за історією на нещодавні "Банди Лондона", де теж мова йшла про мафіозну сім’ю з Ірландії, в якій теж своїм стає поліцейський (тут навіть грає один і той самий актор, Рей Пантакі).

З 3-ї серії різка зміна настрою, темпу та інтриг. У 4-й розказується передісторія. А попереду – ще 4 серії по 45 хвилин!..

Оновлена "Марчелла" тримає інтерес, це точно.

"Голова" (The Head)

Показ: HBO Asia, Hulu, Іспанія

Вже на 1-й серії цього серіалу глядачі поламали багато списів: одні говорили, що це нахабна переробка класичного фільму Карпентера "Дещо", інші – що оригінальних сюжетів вже не існує, тому можна гратися у всім відомі сюжети.

Певно, очікуючи такі розмови, творці навмисно вставили епізод, коли група полярників дивиться саме фільм Карпентера.

"Це традиція, – каже один з героїв, – всі бази дивляться фільм "Дещо" в перший день зими: данина поваги тим-хто-іде-крізь-зиму".

Дотепно.

"Голова" (The Head)

Але, попри те, що тут є і натяжки, і відверто штучні повороти, детективна нитка, як Тесея, невідворотно тягне глядача до страшного і заманливого секрету: хто заблокував радіо, спалив снігохід, відрізав радисту голову і вбив ще 7 людей – хто це був серед науковців, залишених на 6 місяців полярної зими-ночі?

Рішучість іспанських та американських інвесторів дати добро на проект – не дивна. Плюс до цього шоураннерами є брати Давід і Алекс Пастори ("Ціна безсмертя"), а в ролях Ріхард Заммель ("Штам"), Альваро Морте ("Паперовий будинок"), Джон Лінч ("Терор") та інші.

"Йеллоустоун" (Yellowstone)

3 сезон. Показ: Peacock, США

Епічно і романтично, в кращих традиціях старої школи.

При цьому, як на наш час, доволі моторно і драматично, без сентиментальних шмарклів: чого лишень був вартий минулий сезон, де одну з головних героїнь, Бетт Даттон (шикарна Келлі Райллі), доньку землевласника і ковбоя Джона Даттона (Кевін Костнер), побили до непізнаваності, а її це лише розпалило, і точно не зупинило.

Втім, історія з обороною долини десь в Монтані, яку намагаються забудувати казіно чи як в новому сезоні – аеропортом і лижним курортом, – продовжується на всіх фронтах. Бо Даттон, розуміючи сучасний світ грошей та швидкості, всюди тримає руку на пульсі – і в мерії, і в губернатора, і у місцевих індіанських племенах, і через латифундистів.

"Йеллоустоун" (Yellowstone)

Обізнаний у справі Тейлор Шерідан ("Вітряна ріка"), будучи частково і режисером і сценаристом, прописав все життя героїв так ґрунтовно і детально, що серіал здається художньою документалістикою, настільки у все можна повірити.

Ці ранчо з ковбоями і їх грубі жарти, ці розмови батька Даттона з дітьми, це віскі і секс по любові... Ідеальний серіал.

"Зниклі" (Desaparecidos)

Показ: Amazon, Іспанія

На перший погляд цей іспанський процедурал як драма виглядає доволі стандартною телепродукцією високопрофесійного виробництва.

Але, як і славнозвісний американський серіал "Босх", "Зниклі", із серії в серію розглядаючи злочини під збільшуваним склом, так само, як і "Босх", попри свою формальну шаблонність, подобаються за виняткову доброту, проявлену в деталях історій шести ключових персонажів, працівників відділу зниклих безвісті.

Мотивацією двох з них зайнятися саме такою важкою роботою були зникнення їх власних родичів, решта героїв "представляють" збірні образи етнічних проблем чи сімейних.

"Зниклі" (Desaparecidos)

Серіал не заходить на територію рейтингу 16+ і не показує насильство, що вирізняє його серед продукції інших кабельних каналів чи стрімінгів. І стає такою собі фішкою для розгляду дуже реалістичних, фактичних випадків.

Саме через це у кожної серії не один сценарист, бо хтось займався лінією дій поліцейських, а хтось "мовою" поліцейських, приділяючи увагу психологічному моменту.

Максимальна достовірність без натуралізму.

   

"Схаувендам 12" (De 12 van Schouwendam)

Показ: Videoland, Нідерланди

Якщо в "Зниклих" шукають безвісті пропалих, то в "Схаувендамі" пропалий голландець Олаф Вітте сам знаходиться через 25 років після зникнення, щоправда з повною амнезією, і взагалі в Польщі, посеред поля під Краковом.

Ніякі інопланетяни до цього не причетні, просто з чоловіком щось сталося. Але з його поверненням до рідного містечка починають випливати різні деталі минулого, які мало кому подобаються. І головне питання – що сталося з дівчиною, разом з якою хлопець і пропав?..

Ніби вже зовсім фантастична історія, втім творці так правдоподібно плетуть павутину інтриг, що туди легко потрапити і залишитися на 10 серій з хронометражем на 45 хвилин кожна.

Грати в гру "вгадай, хто злодій?" дуже заманливо, бо Гейс Набер, граючи Олафа, виглядає няшним ведмедиком, якому не повірити просто неможливо.

"Схаувендам 12" (De 12 van Schouwendam)

Плюс в кожній серії карколомні повороти сюжету, то з тестом ДНК, то з наркотиками, то з адюльтером.

Словом, цей детектив з драматично-кримінальним підґрунтям цілком вартий уваги, хоч ми й даємо його із запізненням на 8 місяців після його реального виходу.

Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя

Автор колажів Андрій Калістратенко

Вас може також зацікавити:

7 серіалів про епідемію з хеппі-ендом

10 кращих серіальних екранізацій сучасності: The Walking Dead, Legion, "Ковбой бібоп", "Хранителі", "Титани" та інші комікси

Гра престолів: психолог пояснює, за що ми так полюбили серіал

Серіал "Чорнобиль" від HBO: коментують ліквідатори аварії на ЧАЕС

7 українських фільмів 2020 року, які вам варто переглянути

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.
powered by lun.ua

Юрій Юзич

10 карантинних правил безпечних групових мандрівок на природу

голова наглядової ради "Пласту"

Олег Рибальченко

10 млн грн на тестуванні залізничників: як оточення екс-міністра Ємця намагається заробляти на COVID-19

експерт ГО "Антикорупційний блокпост"

Ольга Шаварова

Підприємництво у школі. Як Німеччині це вдалося

менеджерка проєкту Фонду Східна Європа
 369
КУЛЬТУРА

Серіали липня-2020: "Отруєння в Солсбері", "Зниклі", "Схаувендам 12"  та ще чотири новинки

Ярослав Підгора-Гвяздовський
 6951
Здоров'я

ПОДКАСТ: Алкоголь, його вплив на наш мозок, небезпека та залежність у жінок і чоловіків. Тему пояснює нейрофізіолог

Наталiя Бушковська
 14421
Суспільство

Дистанційне навчання: сучасний формат освіти, який має лишитися

Фелікс Літвін