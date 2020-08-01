Серіали серпня-2020: "Зразковий детектив", "Брати по крові", "Не копайся в собі" та ще чотири новинки

Ярослав Підгора-Гвяздовський журналіст, кінокритик, редактор
12503
1 серпня 2020

Ці серіали варто подивитися у серпні 2020 року. Нагадуємо, що така добірка виходить кожну першу суботу місяця. 

Поки відомі американські кабельні канали чи VOD-платформи свої блокбастери готують на осінь чи зиму, весь світ намагається втиснути в літо все, що було знято в останні, докарантинні часи.

І це, часом, серіали топові, які рекомендувати треба дивитися ледь не всією країною, настільки вони можуть бути зрозумілі і дуже навіть доречні українському глядачеві.

Реклама:

Тож цього разу з усього світу по нитці – голому українцю на сорочку, представляємо серіали з Південної Кореї, Данії, Німеччини, Мексики, США та Великої Британії.   

"Зразковий детектив" (Exemplary Detective)

Показ: JTBC, Південна Корея

Наразі, це один з найцікавіших детективів, що знаходяться в стадії показу (вийшло 6 серій, а остання, 16-та, запланована на кінець серпня).

Можливо, дещо клішованим є надання героям навмисно гострих кутів, через що легкого створюються конфлікти (один поліцейський – молодий і багатий з астрономічним спадком, інший – значно старший, бідний і без підвищення вже багато років). Але до цього, як компенсація, їм додана певна свобода в словах і поводженні на роботі та в побуті.

Реклама:
"Зразковий детектив" (Exemplary Detective) – один з найцікавіших детективів, що знаходяться в стадії показу

Обидва намагаються розплутати вбивство 5-річної давнини, до якого всі повернулися у зв’язку з несподівано призначеною стратою засудженого.

Заплутаність справи дасть фори всім найбільш заплутаним детективам, але корейці додають свою улюблену "розумність", міксуючи сюжет і дух знаменитого фільму "Спогади про вбивство" оскарівського лауреата Бонг Джун-хо з мелодраматизмом стандартних дорам.

Тут повно флешбеків, відхилень в особисте життя, залучення політики та теми корупції в поліції, плюс міцний зв'язок з журналістикою.

Все разом – наваристий і смачний борщ по-корейські. 

"Брати по крові" (Blodsbröder)

Показ: TV4, Данія

Топовий данський серіал прайм-тайму, тільки не в Україні – в цивілізованому світі, де знімають драми, а не лицемірні мелодрами, де героям дають достатньо часу на прояв емоцій і час для їх фіксації камерою, де нікуди не поспішають і не розжовують глядачеві, поблажливо ставлячись до катарсису.

Історія "Братів..." дає змогу "набратися" енергетики від різниці світів, в яких мешкають два брата-близнюки, Якоб (Себастіан Йенссен) – поліцейський у відділі боротьби з наркотиками Копенгагена, й Адам (Андреас Йенссен), який вирішує стати наркоторговцем.

Його мотиваційна промова перед друзями – "Ми зможемо!" – це щось.

"Брати по крові" (Blodsbröder) – топовий данський серіал прайм-тайму

Цікавою – але не найважливішою – деталлю історії є те, що померлий батько братів був Хрещеним батьком наркосвіту столиці Данії.

Та все ж в серіалі йдеться не про спадковість, а про присутність зла в кожному і його дозрівання, про страхітливу мафію азійських емігрантів і не менш жорстоку мафію данську.

І три брати Аваз, що відповідали за продюсування, сценарій та режисуру серіалу, впоралися ідеально.

"Кандидат" (El Candidato)

Показ: Amazon, Мексика

Здавалося, що після двох сезонів "Нарко. Мексика" важко щось зробити про наркокартелі нового і, тим паче, адекватно сильного.

А потім вийшов "ЗероЗероЗеро".

А тепер ось "Кандидат". І це саме мексиканська продукція, іспаномовна, хоч і представлена американською VOD-платформою.

"Кандидат" (El Candidato) писали класні сценаристи

Зірки зійшлися, коли до великого шоураннера Пітера Блейка ("Лікар Хаус") доєдналися класні сценаристи Макс Гурвіц ("ЗероЗероЗеро") і Тед Коен ("Друзі"), режисером став Джеймі Рейносо, що був оператором на "Гравцях" з Дуейном Джонсоном, а на головну роль погодився Джеймс Пюрфой ("Рим").

Це важливі імена для того, щоб зрозуміти: перед нами моторний, розумний, повний інтриги і маленьких та смачненьких дотепів серіал, де всі 8 серій глибоко копають і ширко показують зв'язок політики з бандитизмом.

В центрі – фігура ніби доброго мера величезного міста Мехіко-сіті, а насправді – ставленика одного за найкривавіших наркобаронів.

Але це знає глядач, інші ж герої, ЦРУшники – лише підозрюють, і зовсім не знають прості мексиканці (передерта з "Леона" сцена "Кандидата" не псує).    

"Знову вона" (There She Goes)

2 сезон. Показ: BBC Two, Велика Британія

Роздумуючи, чи сприймуть читачі рекомендацію цього серіалу, згадався минулорічний фільм "Арахісовий сокіл", який, розповідаючи про хлопця із синдромом Дауна, врешті виявився одним з кращих фільмів року.

2-й сезон "Знову вона" теж про неповносправну дитину, 9-річну дівчинку Розі, не зовсім хвору, просто таку, як є.

Її братик питає у мами: "Вона видужає?". А мама каже: "Вона не хворіє, тому не одужає". "Ну, а нормальною вона буде?" "Вона буде нормальною... як для Розі".

"Знову вона" (There She Goes) проявляє життя у фантастичній формі трагікомедії

Загалом, серіал і не зовсім про Розі, скоріше про її батьків, Саймона (Девід Таннент, "Добрі передвісники") та Емелі (Джессіка Хайнс, "Роки й роки").

Постійне перебування в стані очікування, надії та спроби владнати ситуацію, яка потребує лише прийняття, породжує сварки, відчай і депресію. Але дрібні успіхи, маленькі радості, "прориви" в "навчанні" Розі – це світло в кадрі.

Написаний сценаристом Шоном Пі на основі власного досвіду спілкування з донькою, серіал проявляє життя у фантастичній формі трагікомедії – трохи сліз, трохи сміху. 

"Сльоборн" (Sloborn)

Показ: ZDF, Німеччина-Данія

Якщо хтось забув, що світом досі котиться пандемія, цей 8-серійний серіал, знятий в Польщі, поверне вас до реальності.

Точніше, покаже, якою може бути реальність, якби пандемія почалася на одному відокремленому від материка острові, де діти вели би себе зухвало, дорослі – агресивно, медики – не до кінця адекватно, а війська, введені для евакуації населення – перевищували би свої повноваження.

"Діти, – каже учитель, – схоже, школа закривається". "Ура! Апокаліптичні канікули!" Це ж так знайомо для нас.

"Сльоборн" (Sloborn) поверне вас до реальності

Але "Сльоборн", крім цього, ретельно розбирає механіку розповсюдження вірусу, людської глупоти і страху. Наприклад, він точно увійде в історію фразою, промовленою 15-річною дівчиною: "Я взагалі сподіваюся, що Христос не скоро повернеться".

Детальний, добре синхронізований під сучасних підлітків, він поступово "дорослішає", і у фіналі перетворюється на серйозну драму про відповідальність.

Вкладена в нього ліва ідеологія трохи його псує, але все швидший ритм сюжету разом з психологізмом ситуацій неухильно тримає перед екраном.    

"Не копайся в собі" (Dont Look Deeper)

Показ: Quibi, США

Як чинити, якщо зрозумів: ти – робот?

В такій от стрьомній ситуації опинилася симпатична чорношкіра старшокласниця, мешкаючи в невеличкому містечку у зовсім близькому майбутньому, де, власне, роботи вже є серед нас, але не такі досконалі, як героїня.

Певно, це краща картина в житті режисерки Кетрін Хардвік ("Сутінки").

Можливо, це зумовлене коротким хронометражем серій серіалу, як і в кожному продуктові від стрімінгу Quibi – по 10 хвилин кожна.

А може добре прописаним і продуманим – швидким та дуже природнім – сценарієм Джеффрі Лібером ("Загублені") і командою.

Кожна серія "Не копайся в собі" (Don’t Look Deeper) триває 10 хвилин

Кожна серія "заковтується" легко, бо слідкувати за відкриттями героїні про себе – як робити ковток чогось смачненько і бадьористого: ось шнури в руці; ось пам’ять, кимось стерту, можна відновити; а ось з міста не дає вийти сила, яка, зазвичай, налаштована зупиняти саме роботів.

Так 14 кавалків підряд. Можна по черзі, можна – за одним разом.

"На моєму місці" (In My Skin)

Показ: BBC Three, Велика Британія

Загалом, серіал – квітневий, але в США на каналі Hulu його випустили наприкінці липня, тож елемент "новизни" збережений.

Та й мова йде про настільки непересічний твір, наскільки може бути серіал про цілковито хворе шкільне "виховання", сліпі соціальні та медичні структури, і як в такому випадку легко породити так само хворих людей, попри існуючий потенціал.

"На моєму місці" (In My Skin) – серіал про цілковито хворе шкільне "виховання"

Такого матеріалу про стосунки в школі, в сім’ї чи в лікарнях потребує український екран, просто в нас не знайти режисерів, подібної Люсі Форбс ("Кінець ї***ого світу") та сценаристки, на кшталт Кейлі Ллевелін, які разом відтворили пронизливе, не для слабких глядачів життя школярки, змушеної весь час брехати про свою жахливу родину, аби не стати посміховиськом в царині травлі, насміхання і нерозуміння.

Гучний крик про допомогу з соціального дна.

Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя

Автор колажів Андрій Калістратенко

Вас може також зацікавити:

7 серіалів про епідемію з хеппі-ендом

10 кращих серіальних екранізацій сучасності: The Walking Dead, Legion, "Ковбой бібоп", "Хранителі", "Титани" та інші комікси

Гра престолів: психолог пояснює, за що ми так полюбили серіал

Серіал "Чорнобиль" від HBO: коментують ліквідатори аварії на ЧАЕС

7 українських фільмів 2020 року, які вам варто переглянути

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:

Олеся Островська-Люта

Український павільйон на Венеційській бієнале під загрозою

директорка Мистецького Арсеналу

Тамара Сухенко

Війна та книги. Зброя, інструмент зцілення та розвитку

співзасновник благодійного фонду "Бібліотечна країна", психолог, фасилітатор

Олексій Ерінчак

Місце мрій: чому книгарня нині більше, ніж просто магазин

засновник книгарні "Сенс"
 1515
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2663
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20197
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій