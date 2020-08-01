Серіали серпня-2020: "Зразковий детектив", "Брати по крові", "Не копайся в собі" та ще чотири новинки

Ці серіали варто подивитися у серпні 2020 року. Нагадуємо, що така добірка виходить кожну першу суботу місяця.

Поки відомі американські кабельні канали чи VOD-платформи свої блокбастери готують на осінь чи зиму, весь світ намагається втиснути в літо все, що було знято в останні, докарантинні часи.

І це, часом, серіали топові, які рекомендувати треба дивитися ледь не всією країною, настільки вони можуть бути зрозумілі і дуже навіть доречні українському глядачеві.

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Тож цього разу з усього світу по нитці – голому українцю на сорочку, представляємо серіали з Південної Кореї, Данії, Німеччини, Мексики, США та Великої Британії.

"Зразковий детектив" (Exemplary Detective)

Показ: JTBC, Південна Корея

Наразі, це один з найцікавіших детективів, що знаходяться в стадії показу (вийшло 6 серій, а остання, 16-та, запланована на кінець серпня).

Можливо, дещо клішованим є надання героям навмисно гострих кутів, через що легкого створюються конфлікти (один поліцейський – молодий і багатий з астрономічним спадком, інший – значно старший, бідний і без підвищення вже багато років). Але до цього, як компенсація, їм додана певна свобода в словах і поводженні на роботі та в побуті.

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"Зразковий детектив" (Exemplary Detective) – один з найцікавіших детективів, що знаходяться в стадії показу

Обидва намагаються розплутати вбивство 5-річної давнини, до якого всі повернулися у зв’язку з несподівано призначеною стратою засудженого.

Заплутаність справи дасть фори всім найбільш заплутаним детективам, але корейці додають свою улюблену "розумність", міксуючи сюжет і дух знаменитого фільму "Спогади про вбивство" оскарівського лауреата Бонг Джун-хо з мелодраматизмом стандартних дорам.

Тут повно флешбеків, відхилень в особисте життя, залучення політики та теми корупції в поліції, плюс міцний зв'язок з журналістикою.

Все разом – наваристий і смачний борщ по-корейські.

"Брати по крові" (Blodsbröder)

Показ: TV4, Данія

Топовий данський серіал прайм-тайму, тільки не в Україні – в цивілізованому світі, де знімають драми, а не лицемірні мелодрами, де героям дають достатньо часу на прояв емоцій і час для їх фіксації камерою, де нікуди не поспішають і не розжовують глядачеві, поблажливо ставлячись до катарсису.

Історія "Братів..." дає змогу "набратися" енергетики від різниці світів, в яких мешкають два брата-близнюки, Якоб (Себастіан Йенссен) – поліцейський у відділі боротьби з наркотиками Копенгагена, й Адам (Андреас Йенссен), який вирішує стати наркоторговцем.

Його мотиваційна промова перед друзями – "Ми зможемо!" – це щось.

"Брати по крові" (Blodsbröder) – топовий данський серіал прайм-тайму

Цікавою – але не найважливішою – деталлю історії є те, що померлий батько братів був Хрещеним батьком наркосвіту столиці Данії.

Та все ж в серіалі йдеться не про спадковість, а про присутність зла в кожному і його дозрівання, про страхітливу мафію азійських емігрантів і не менш жорстоку мафію данську.

І три брати Аваз, що відповідали за продюсування, сценарій та режисуру серіалу, впоралися ідеально.

"Кандидат" (El Candidato)

Показ: Amazon, Мексика

Здавалося, що після двох сезонів "Нарко. Мексика" важко щось зробити про наркокартелі нового і, тим паче, адекватно сильного.

А потім вийшов "ЗероЗероЗеро".

А тепер ось "Кандидат". І це саме мексиканська продукція, іспаномовна, хоч і представлена американською VOD-платформою.

"Кандидат" (El Candidato) писали класні сценаристи

Зірки зійшлися, коли до великого шоураннера Пітера Блейка ("Лікар Хаус") доєдналися класні сценаристи Макс Гурвіц ("ЗероЗероЗеро") і Тед Коен ("Друзі"), режисером став Джеймі Рейносо, що був оператором на "Гравцях" з Дуейном Джонсоном, а на головну роль погодився Джеймс Пюрфой ("Рим").

Це важливі імена для того, щоб зрозуміти: перед нами моторний, розумний, повний інтриги і маленьких та смачненьких дотепів серіал, де всі 8 серій глибоко копають і ширко показують зв'язок політики з бандитизмом.

В центрі – фігура ніби доброго мера величезного міста Мехіко-сіті, а насправді – ставленика одного за найкривавіших наркобаронів.

Але це знає глядач, інші ж герої, ЦРУшники – лише підозрюють, і зовсім не знають прості мексиканці (передерта з "Леона" сцена "Кандидата" не псує).

"Знову вона" (There She Goes)

2 сезон. Показ: BBC Two, Велика Британія

Роздумуючи, чи сприймуть читачі рекомендацію цього серіалу, згадався минулорічний фільм "Арахісовий сокіл", який, розповідаючи про хлопця із синдромом Дауна, врешті виявився одним з кращих фільмів року.

2-й сезон "Знову вона" теж про неповносправну дитину, 9-річну дівчинку Розі, не зовсім хвору, просто таку, як є.

Її братик питає у мами: "Вона видужає?". А мама каже: "Вона не хворіє, тому не одужає". "Ну, а нормальною вона буде?" "Вона буде нормальною... як для Розі".

"Знову вона" (There She Goes) проявляє життя у фантастичній формі трагікомедії

Загалом, серіал і не зовсім про Розі, скоріше про її батьків, Саймона (Девід Таннент, "Добрі передвісники") та Емелі (Джессіка Хайнс, "Роки й роки").

Постійне перебування в стані очікування, надії та спроби владнати ситуацію, яка потребує лише прийняття, породжує сварки, відчай і депресію. Але дрібні успіхи, маленькі радості, "прориви" в "навчанні" Розі – це світло в кадрі.

Написаний сценаристом Шоном Пі на основі власного досвіду спілкування з донькою, серіал проявляє життя у фантастичній формі трагікомедії – трохи сліз, трохи сміху.

"Сльоборн" (Sloborn)

Показ: ZDF, Німеччина-Данія

Якщо хтось забув, що світом досі котиться пандемія, цей 8-серійний серіал, знятий в Польщі, поверне вас до реальності.

Точніше, покаже, якою може бути реальність, якби пандемія почалася на одному відокремленому від материка острові, де діти вели би себе зухвало, дорослі – агресивно, медики – не до кінця адекватно, а війська, введені для евакуації населення – перевищували би свої повноваження.

"Діти, – каже учитель, – схоже, школа закривається". "Ура! Апокаліптичні канікули!" Це ж так знайомо для нас.

"Сльоборн" (Sloborn) поверне вас до реальності

Але "Сльоборн", крім цього, ретельно розбирає механіку розповсюдження вірусу, людської глупоти і страху. Наприклад, він точно увійде в історію фразою, промовленою 15-річною дівчиною: "Я взагалі сподіваюся, що Христос не скоро повернеться".

Детальний, добре синхронізований під сучасних підлітків, він поступово "дорослішає", і у фіналі перетворюється на серйозну драму про відповідальність.

Вкладена в нього ліва ідеологія трохи його псує, але все швидший ритм сюжету разом з психологізмом ситуацій неухильно тримає перед екраном.

"Не копайся в собі" (Don ’ t Look Deeper)

Показ: Quibi, США

Як чинити, якщо зрозумів: ти – робот?

В такій от стрьомній ситуації опинилася симпатична чорношкіра старшокласниця, мешкаючи в невеличкому містечку у зовсім близькому майбутньому, де, власне, роботи вже є серед нас, але не такі досконалі, як героїня.

Певно, це краща картина в житті режисерки Кетрін Хардвік ("Сутінки").

Можливо, це зумовлене коротким хронометражем серій серіалу, як і в кожному продуктові від стрімінгу Quibi – по 10 хвилин кожна.

А може добре прописаним і продуманим – швидким та дуже природнім – сценарієм Джеффрі Лібером ("Загублені") і командою.

Кожна серія "Не копайся в собі" (Don’t Look Deeper) триває 10 хвилин

Кожна серія "заковтується" легко, бо слідкувати за відкриттями героїні про себе – як робити ковток чогось смачненько і бадьористого: ось шнури в руці; ось пам’ять, кимось стерту, можна відновити; а ось з міста не дає вийти сила, яка, зазвичай, налаштована зупиняти саме роботів.

Так 14 кавалків підряд. Можна по черзі, можна – за одним разом.

"На моєму місці" (In My Skin)

Показ: BBC Three, Велика Британія

Загалом, серіал – квітневий, але в США на каналі Hulu його випустили наприкінці липня, тож елемент "новизни" збережений.

Та й мова йде про настільки непересічний твір, наскільки може бути серіал про цілковито хворе шкільне "виховання", сліпі соціальні та медичні структури, і як в такому випадку легко породити так само хворих людей, попри існуючий потенціал.

"На моєму місці" (In My Skin) – серіал про цілковито хворе шкільне "виховання"

Такого матеріалу про стосунки в школі, в сім’ї чи в лікарнях потребує український екран, просто в нас не знайти режисерів, подібної Люсі Форбс ("Кінець ї***ого світу") та сценаристки, на кшталт Кейлі Ллевелін, які разом відтворили пронизливе, не для слабких глядачів життя школярки, змушеної весь час брехати про свою жахливу родину, аби не стати посміховиськом в царині травлі, насміхання і нерозуміння.

Гучний крик про допомогу з соціального дна.

Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя

Автор колажів Андрій Калістратенко

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