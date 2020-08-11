Українські артисти об'єдналися в профспілку, щоб захистити музичну індустрію

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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11 серпня 2020

В Україні зареєстрували "Всеукраїнську профспілку працівників музичної індустрії".

Про це повідомляється на офіційній сторінці профспілки у Facebook.

"Відтепер працівники музичної індустрії можуть вести офіційний діалог з владою", – сказано у повідомленні. 

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Наразі, є вже 16 осередків, які представляють організацію у різних областях. 

Головою профспілки став продюсер Михайло Ясинський, заступником голови та правознавцем – Ганна Степаненко.

Одним із членів правління є українська співачка Оля Полякова. Фото Українська музична профспілка

Зазначається, що профспілка має інструменти для захисту:

  • професійних інтересів представників музичної сфери;
  • авторських прав;
  • створення сучасного законодавства;
  • інвестиційного клімату;
  • податкової політики;
  • галузевої програми розвитку та ін.

"Ціль створення такої профспілки – створити організацію, яка зможе побудувати сингулярність в роботі на розвиток музичного ринку та його інтеграції як в життя України, так і вихід на Європу. 

Йдеться про розвиток авторської і виконавської школи, створення соціальних ліфтів, збільшення робочих місць, протидії творчої еміграції й відтоку глядацьких грошей за кордон, відкриття нових ринків не на шкоду, а з користю для України, українських громадян і української економіки", – сказано у повідомленні. 

Першим кроком членів профспілки стало подання до Верховної Ради України пропозиції про створення профільного підкомітету Музичної індустрії. 

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За результатами засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, ініціативу сприйняли позитивно і вже у вересні будуть розглядати питання про створення такого підкомітету. 

Наступним кроком буде розробка програми розвитку Музичної індустрії на 5 років, яку запропонують державі.

Наразі профспілка відкрита для артистів, музикантів, авторів пісень, продюсерів, промоутерів, прокатників сценічного обладнання, організаторів музичних фестивалів та інших представників індустрії.

До профспілки вже приєдналися: режисер Алан Бадоєв, продюсер Юрій Нікітін, директор і співвласник музичного видавництва BEST MUSIC Publishing Мар’яна Вороніна, музикант та засновник LiRoom Олексій Бондаренко, продюсер та звукорежисер Вадим Лисиця, голова всеукраїнської асоціації дистриб’юторів, виробників і продавців професійного звукового та світлового обладнання Ольга Кушпитовська, співачка та автор пісень Тетяна Решетняк, засновниця форуму концертної індустрії Kyiv Music Days Євгенія Стрижевська, директор музичної PR/Digital агенції "Много Воды" Олександр Варениця, промоутер та організатор фестивалів Ростислав Кулик та інші.

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