Джонни Депп, Киану Ривз и кролик Петрик снова в кинотеатрах: фильмы августа

Ці фільми варто подивитися у серпні 2020 року. Нагадуємо, що така добірка виходить кожен перший четвер місяця.

Прежде считавшийся мёртвым сезоном, нынешний август оказался первым с февраля месяцем полноценного кинопроката.

Изнурённые простоем дистрибьюторы припасли несколько долгожданных сиквелов и наиболее ярких фестивальных хитов.

Напоминаем, что кинотеатры по всей стране открылись еще 2 июля, функционировать заведения могут только с соблюдением определенных условий.

С 6 августа

"Кролик Петрик-2: Побег в город"

Режиссёр Уилл Глак

Продолжение семейной картины 2018-го года, поставленной по серии детских рассказов Беатрикс Поттер, посвящено неизбывной, чреватой столь многими неприятностями тяге к переменам, которая даже в самые благополучные времена тревожит души не только людей, но и кроликов.

Петрик вроде бы вполне счастливо проводит дни на ферме Томаса (Донал Глисон) и Беатрикс (Роуз Бирн), взаимному романическому увлечению которых немало способствовали его проказы в первом фильме.

Однако кролика не покидает чувство, что его озорной характер, его склонность к рискованным проделкам подвергает опасности семейное благополучие его друзей, к тому же, буколическая фермерская жизнь не позволяет ему в полной мере проявить свои авантюрные способности.

Итак, Петрик отправляется в город, где вскоре приобретает репутацию сорвиголовы у уличных кроликов, устраивающих партизанские вылазки на мясных рынках, однако, когда он попадает в беду, Томас и Беатрикс отправляются к нему на выручку.

С 13 августа

"О бесконечности"

Режиссёр Рой Андерссон

Новая картина выдающегося шведского режиссёра, как и предшествующие фильмы "экзистенциалистской трилогии", предстаёт смешением нескольких сюжетных линий, возникающих словно из ниоткуда и обрывающихся без завершения, из коротких эпизодов, в которых привычные, наскучившие очертания повседневности постепенно размываются сюрреалистическими ситуациями.

Сквозным персонажем отдельных новелл выступает священник, страдающий от сна, который настоящего христианина должен был бы воодушевить – он тащит тяжёлый крест по улицам современного города, страдая от насмешек и побоев.

Впрочем, стержнем повествования оказывается не столько сюжет, сколько интонация, атмосфера отчуждённости и бессмысленности, владеющая душами обитателей благоденствующего западного общества.

Как обычно у Андерссона, изобразительный ряд насыщен цитатами шедевров живописи, от Марка Шагала до Эдварда Хоппера.

Фильм получил "Серебряного льва" на Венецианском МКФ за лучшую режиссуру, нашему зрителю он был впервые представлен на Киевской неделе критики.

"В ожидании варваров"

Режиссёр Чиро Герра

Колумбиец Чиро Герра знаком украинским зрителям по фильмам "Объятия змеи" и "Перелётные птицы", участвовавшим в конкурсе Одесского кинофестиваля, и сложно представить ценителя киноискусства, который, посмотрев их, не сделал бы всё от себя зависящее, чтобы увидеть его новую работу.

"В ожидании варваров" поставлен по одноимённому роману южноафриканца Дж.М.Кутзее, при этом лауреат Нобелевской премии по литературе сам написал сценарную адаптацию.

Вслед за первоисточником, фильм повествует о затерянном на окраине Империи городке, которому, по слухам, угрожает нападение "варваров" – кочевых племён, живущих здесь с незапамятных времён.

По мнению вельмож далёкой метрополии, угроза вторжения требует жёстких превентивных мер, для проведения которых в город прибывает полковник службы безопасности (Джонни Депп).

Пожилому мэру города (Марк Райленс) не по нраву действия незваного гостя, считающего, что охрана государства оправдывает самое зверское обращение с возможными врагами, впрочем, мечтая спокойно дожить до пенсии, он предпочитает не вмешиваться.

Однако в какой-то момент сострадание и чувство собственного достоинства побуждают мэра заглянуть в амбар, превращённый в пыточную камеру – и впредь он не в силах вести себя так, словно ничего не видел.

В конце концов ему приходится убедиться, что ещё больше мужества, ещё большего нравственного усилия, чем борьба с иноземным врагом, требует бунт – поднимаемый во имя прав и свобод чужаков, – против правительства родной страны, против убеждений своих соотечественников, против собственных идеологических представлений.

"Чудо-женщина: 1984"

Режиссёр Патти Дженкинс

Патти Дженкинс, известная поклонникам кино дебютным фильмом, независимой криминальной драмой "Монстр", довольно неожиданно добилась успеха в жанре кинокомикса.

Поставленная ею в 2017-м году лента "Чудо-женщина" получила одобрение не только фанатов комиксов, но и кинокритиков, а её кассовые сборы семикратно превысили 120-миллионный бюджет.

Столь отрадный результат дал зелёный свет кинопродолжению приключений принцессы амазонок Дианы, при этом Патти Дженкинс, которой вновь была доверена постановка, выступила и автором сценария.

В первой ленте Диана спасала человечество от смертоносного газа, разработанного немецкими химиками в Первую мировую.

В новом фильме действие разворачивается уже в разгар Холодной войны, впрочем, противостояние НАТО и Варшавского блока оказывается лишь фоном для жестокой борьбы нескольких супергероев, одни из которых пытаются подчинить себе цивилизацию, другие – помешать им в этом.

Завязкой истории оказывается ссора между преуспевающим бизнесменом Максвеллом Лордом и археологом Барбарой Энн Минервой, чьей помощью он заручается в попытках обрести сверхчеловеческое могущество – увы, неосторожным обращением с античной диковинкой Лорд превращает Минерву в Гепарду.

Стремясь спастись от ярости женщины-гепарда, Лорд просит защиты у Дианы, не подозревающей, к каким драматическим последствиям приведёт их сотрудничество.

С 20 августа

"Билл и Тед"

Режиссёр Дин Паризо

Иногда они возвращаются. Культовый фильм Стивена Херека "Невероятные приключения Билла и Теда" 1989-го года получил продолжение – после вполне успешного сиквела, выпущенного в 1991-м, нескольких мультсериалов, мюзикла и видеоигр.

Первые фильмы рассказывали о беспечных, бестолковых, но полных весёлого задора юношах, которым предстоит стать рок-звёздами.

Новая картина показывает Билла и Теда на спаде их музыкальной карьеры, оставленных вдохновением, измотанных семейными проблемами.

Однако именно их талант призван спасти Вселенную от гибели, как сообщает очередной гость из будущего – героям необходимо сочинить хит в течение 78 минут, иначе мир подвергнется неминуемому распаду.

Чтобы срочно преодолеть творческий кризис, Билл и Тед зовут на помощь замучивших их домашних.

Сценаристами выступили авторы оригинального фильма Крис Мэтисон и Эд Соломон, стремившихся, по их словам, показать персонажей, всегда воплощавших их альтер-эго, переживающими, подобно им самим, кризис среднего возраста.

Заглавные роли вновь исполнили Киану Ривз и Алекс Уинтер.

"Червоный. Без линии фронта"

Режиссёр Заза Буадзе

Фильм Зазы Буадзе "Червоный", вышедший на экраны в 2017-м году, удостоился весьма прохладных отзывов кинокритиков и при бюджете в 22 миллиона гривен собрал в прокате достаточно скромную даже для отечественной картины сумму в 3,1 миллиона.

Однако нет настолько скверного коммерческого результата и настолько низкого художественного уровня, который был бы способен помешать представителям жанра украинского патриотического кино – бюджет новой картины о приключениях командира УПА Червоного составил уже 44 миллиона гривен.

При этом новая картина Буадзе является чуть ли не первым отечественным примером приквела.

Действие начинается в 1930-х, повествуя о подвигах Данило Червоного, сделавших его легендой националистического подполья и кошмаром для советских карательных органов.

Представителем последних становится друг юности Червоного, соблазнённый большевистской пропагандой.

Уже во время Второй мировой этим двоим, хорунжему УПА и капитану НКВД, приходится вступить в противостояние на полях невидимого фронта.

Александр Гусев, кинокритик, специально для УП.Жизнь

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