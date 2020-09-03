В кинотеатрах в сентябре: "Таинственный сад", "Кэндимен", "История Дэвида Копперфилда" и еще три фильма

Ці фільми варто подивитися у вересні 2020 року. Нагадуємо, що така добірка виходить кожен перший четвер місяця.

В первом осеннем месяце кинопрокат, кажется, вполне оправившийся после карантина.

Поклонникам кино предлагают некоторые из наиболее ожидаемых отечественных премьер и экранизации британской классики.

Напоминаем, что кинотеатры по всей стране открылись еще 2 июля, функционировать заведения могут только с соблюдением определенных условий.

С 3 сентября

"Забытые"

Режиссёр Дарья Онищенко

Украино-швейцарская картина стала одним из немногих (наряду с "Донбассом" Сергея Лозницы) обращений к теме оккупированных территорий востока нашей страны.

Подобно "Стыду" Ингмара Бергмана, фильм Дарьи Онищенко показывает воздействие апокалипсиса, которым является каждая война, на супружеские взаимоотношения.

В то время, как оставшийся без работы учёный-химик принимает участие в организации контрабанды, налаживая отношения с опричниками ЛНР, его жена, преподающая в школе украинский язык, вынуждена проходить переквалификацию на учительницу русского.

В отличие от мужа, она не может смириться с происходящим вокруг, и однажды спасает из застенков старшеклассника, вывесившего украинский флаг.

Пытаясь выжить в родном краю, превратившемся в вотчину криминального произвола и энкаведистских практик, герои осознают, что им нечего ждать поддержки и сочувствия и по другую сторону блокпостов, в свободной от российских войск и сепаратистов Украине.

Мировая премьера ленты состоялась в рамках одного из параллельных конкурсов Варшавского кинофестиваля, где "Забытые" получили специальный диплом, украинскому зрителю она была впервые представлена в качестве фильма-открытия МКФ "Молодость", в международном конкурсе которого восемь лет назад участвовала дебютная картина Онищенко, "Истальгия".

"Где ты, Адам?"

Режиссёр Александр Запорощенко

Александр Запорощенко, известный как оператор нашумевшей картины Юрия Речинского "Больныесукалюди", выступил постановщиком документальной ленты о трудах и днях афонских монахов.

В центре повествования оказывается игумен монастыря Дохиар старец Григорий, возрождающий заброшенную обитель в поисках ответа на вечный вопрос о месте человека во вселенной, и убеждённый, что подлинное смирение слуги Божьего является лучшим способом утвердить человеческое достоинство.

Показанный на МКФ "Тёмные ночи" в Таллинне, фильм получил положительные отзывы критиков, отметивших яркие характеры и красоту ландшафтов.

Украинскому зрителю картина впервые была представлена в рамках конкурсной программы киевского Международного фестиваля православного кино "Покров", где получила Гран-при.

С 24 сентября

"Таинственный сад"

Режиссёр Марк Манден

Литературный первоисточник фильма, вышедший в 1911-м году роман английской писательницы Френсис Элизы Бёрнетт, является одним из наиболее известных произведений о детях, которые находят убежище от скучной повседневности в мире своих фантазий.

Десятилетняя Мэри (Дикси Эгерикс), потеряв родителей, оказывается поручена заботам богатого родственника (Колин Фёрт).

Однако тот, нелюдимый, склонный к меланхолии человек, не слишком склонен заниматься детьми, в том числе и собственным сыном Колином, прикованным к инвалидной коляске.

Мэри и Колин становятся товарищами по невесёлым играм, несколько скрашивающим будни их мрачного пристанища. Но однажды они открывают потайную дверь в сад, полный волшебства.

Режиссёр ленты Марк Манден известен как соавтор научно-фантастических сериалов "Утопия" и "Электрические сны Филипа К.Дика", а курировавший постановку продюсер Дэйвид Хейман прежде переносил на экран романы о Гарри Поттере и Падингтоне.

"Кэндимен"

Режиссёр Ниа ДаКоста

Фильм афроамериканки Ниа ДаКоста, чей дебют 2018-го года "Лесок" завоевал ряд наград престижных фестивалей независимого кино, является не ремейком, как об этом сообщается в ряде материалов, а продолжением одноименной картины Бернарда Роуза, ставшей одним из наиболее удачных фильмов ужасов 90-х.

Вообще говоря, у "Кэндимена" 1992-го года уже выходили два сиквела, однако из-за своего крайне низкого уровня они прошли практически незамеченными.

Новое же обращение к образу кровожадного призрака с крюком вместо руки обещает стать по-настоящему заметным образчиком жанра.

Соавтором сценария и одним из продюсеров картины выступил Джордан Пил, автор выдающихся лент "Прочь" и "Мы", жутких, пронизанных иронией хоррор-интерпретаций расовой проблематики.

Действие оригинального фильма разворачивалось в печально известном районе Чикаго Кабрини-Грин, задуманном как образцовый жилищный комплекс и превратившимся в средоточие нищеты, рождённого бесправием бунта и криминального беспредела (в литературном первоисточнике, рассказе Клайва Баркера "Запретное", речь шла о трущобах Ливерпуля).

Метафорой этого скорбного порождения некомпетентного городского планирования, безволия властей и социальных противоречий и представал безжалостный Кэндимен.

Новая картина повествует о временах, вроде бы изгнавших бесов предшествующих десятилетий.

Подвергшийся радикальной джентрификации Кабрини-Грин ныне заселён преуспевающими представителями среднего класса и богемой.

Однако главный персонаж ленты, востребованный художник, знакомится со старожилом района, который приоткрывает для него завесу над мрачными тайнами прошлого.

Полный творческого воодушевления, герой решает посвятить Кэндимену новую серию работ, вообразив, что готов непосредственно столкнуться с притаившимися в тёмных уголках торговых центров и фешенебельных квартир демонами нетерпимости и мести.

"История Дэвида Копперфилда"

Режиссёр Армандо Ианнуччи

Среди поклонников Чарльза Диккенса едва ли найдётся много тех, кто без колебаний отдаст предпочтение одному из шедевров автора, в чьём творчестве столь счастливо соединились понимание человеческой природы и социальной проблематики, ирония и сочувствие (пускай и не свободное от всплесков сентиментальности).

Сам же писатель своим любимым произведением называл "Историю Дэвида Копперфилда, рассказанную им самим". В злоключениях и свершениях заглавного героя этого романа Диккенс отразил переживания своей бесприютной юности, вспоминал о собственных любовных разочарованиях, больших надеждах и вдохновлённых ими первых литературных опытах.

Автором уже восьмой киноадаптации романа выступил шотландец Армандо Ианнучии, известный сатирическими картинами, посвящёнными британской политической жизни, и "Смертью Сталина", в гротескных поворотах которой не только сумел рассказать о событиях холодной весны 1953-го с парадоксальной правдивостью, но и с безжалостной убедительностью представил сквозной сюжет нашей цивилизации – коловращение деспотических режимов.

Обращение к довольно непривычным темам романа воспитания и викторианских мытарств оказалось для Ианнуччи весьма успешным.

Фильм, украшенный актёрскими талантами Дева Пателя, Хью Лори, Тильды Суинтон, Бена Уишоу и Питера Капальди, получил практически единодушное одобрение критики за свежий, оригинальный подход к литературной классике и вместе с тем за верность духу первоисточника.

Конец сентября

"Тарас. Повернення"

Режиссёр Александр Денисенко

Для иных украинских фильмов история выхода в прокат оказывается не менее драматичной, чем история создания.

Черновой вариант картины Александра Денисенко был представлен комиссии Держкино, выделившего половину от его 45-миллионного бюджета, ещё в декабре 2017-го года.

Картина, между тем, так и не была закончена и два года спустя, в чём могли убедиться зрители её специальных показов, от премьеры, состоявшейся в марте 2018-го в музее Шевченко, до участия в конкурсе кинофестиваля "Брукивка" в Каменце-Подольском в сентябре 2019-го, где лента получила награды за лучший полнометражный фильм национальной программы, лучшее исполнение женской роли и лучшую операторскую работу – монтаж пестрил несуразностями, цветокоррекция в ряде сцен отсутствовала.

Режиссёр между тем обвинял в саботировании завершения работы над фильмом, а также в откладывании выхода на большой экран продюсеров ленты, руководство Держкино и Минкульта. Дело дошло до флешмоба и сборов подписей в поддержку дистрибьюции фильма.

В преддверии выхода (чья точная дата остаётся не определена) в прокат, выразим надежду, должным образом доработанного фильма, заметим, что версия, с которой можно было познакомиться, едва ли позволяет рассчитывать на особенный интерес к картине со стороны широких зрительских масс.

Посвящённая казахской ссылке Тараса Шевченко, лента ничего не прибавляет к общеизвестным биографическим подробностям и никак не раскрывает личность и творчество поэта.

Едва ли будет большим преувеличением сказать, что Шевченко исполняет в фильме роль безвольной функции, необходимой, чтобы запустить сюжет, предстаёт человеком без свойств, никак толком не проявляющимся ни в связи с царящим в крепости Новопетровское деспотизмом, ни в любовной линии.

Он оказывается лишь практически безмолвным свидетелем и попытки проведения царской охранкой операции по его устранению, и бунта казахов.

Между тем, в этом фантасмагорическом, диковинном, подчас бессвязном и нелепом повествовании есть нечто гипнотическое, что не позволяет отмахнуться от него с пренебрежением.

Александр Гусев, кинокритик, специально для УП.Жизнь

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