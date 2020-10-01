В кинотеатрах в октябре: Эркюль Пуаро, "Честный вор", "Потерянная в Токио" и еще три фильма

Ці фільми варто подивитися у вересні 2020 року. Нагадуємо, що така добірка виходить кожен перший четвер місяця.

Фильмы октябрьского кинопроката, насыщенного картинами экзотических краёв, свидетельствуют об универсальности и неизбывности наших переживаний, от которых не укроешься и в дальних странствиях.

Напоминаем, что кинотеатры по всей стране открылись еще 2 июля, функционировать заведения могут только с соблюдением определенных условий.

С 8 октября

"Честный вор"

Режиссёр Марк Уильямс

Наступают дни, когда даже наиболее меркантильные из нас способны ощутить всю опрометчивость попыток собирать сокровища на земле, где моль истребляет и воры подкапывают.

Для центрального персонажа ленты Марка Уильямса это особенно очевидно, поскольку солидная сумма, хранящаяся на его банковском депозите, награблена им в других банках.

Этот успешный налётчик в какой-то момент начинает испытывать тоску от бренности существования, нисколько не утешаемый неправедно нажитыми богатствами.

Напротив, познакомившись с обаятельной банковской служащей, он испытывает острое желание покончить с преступным прошлым.

Но, как на грех, по его следу идут коррумпированные агенты ФБР, и герой, спасая возлюбленную и себя самого, решает использовать во благо уголовные навыки.

Криминальный экшн с достаточно заезженным сюжетом получил восторженные отзывы публики на тестовых и предпремьерных показах.

Зрители отметили, что, несмотря на вполне заурядные сюжетные повороты, картину отличает подлинное напряжение и выразительные образы, наиболее яркий из которых- собственно главный герой в исполнении одного из лучших "последних героев боевика" Лайама Нисона.

"Потерянная в Токио"

Режиссёр Уильям Олссон

Подчас стремление забыть о пережитых невзгодах, покинув родные края, оставив привычные занятия, подвергает нас испытаниям худшим, нежели те, что стали причиной бегства.

Героиня ленты, молодая американка, гонимая воспоминаниями о любовной драме, оказывается в Токио, где устраивается преподавателем английского в школу для бортпроводников.

Это степенное занятие девушка сочетает с деятельным участием в ночной жизни города, раз за разом проводя вечера в разных отелях с разными мужчинами.

Но однажды она знакомится с привлекательным якудза, отношения с которым заводят её ещё дальше от знакомых горизонтов.

Триллер, получивший в Америке жёсткий прокатный рейтинг "R" из-за обилия эротических сцен, поставлен по роману "Потерянные девушки и отели любви" (в оригинале так называется и сам фильм) канадской писательницы Кэтрин Ханрахан, вдохновлённой собственным опытом преподавания английского в японской столице. Ханрахан выступила и автором сценария.

"Предчувствие"

Режиссёр Вячеслав Криштофович

Один из наиболее значительных украинских режиссёров 80-90-х, создатель таких картин, как "Одинокая женщина желает познакомиться", "Ребро Адама" и "Приятель покойника", поставил новую ленту после почти десятилетнего перерыва.

Действие фильма, созданного по сценарию популярного драматурга Анатолия Крыма, разворачивается в сонном приморском городке, кажется, никак не затронутом социально-политическими катаклизмами нашего времени.

Отдающий апатией общественный покой нарушает смерть одного из наиболее заметных местных жителей, который пользовался репутацией чудака, способного на уж слишком эксцентрические выходки.

Свою репутацию ему удаётся поддержать и уходом в лучший мир – выясняется, что близкие, выполняя его последнюю волю, похоронили его в неизвестном месте, очевидно, вдали от установленных для этого печального ритуала пределов.

Иных сограждан покойного возмущает подобное пренебрежение к санитарным нормам и правилам приличия, других забавляет и интригует, но все ощущают, что событие заставило их почувствовать собственную смертность, задать себе давно забытые, а то и вовсе неведомые вопросы.

Премьера фильма прошла на кинофестивале "Молодость".

С 15 октября

"Смерть на Ниле"

Режиссёр Кеннет Брана

Не удовольствовавшись эффектом, произведённым "Убийством в "Восточном экспрессе"", Брана продолжает приближать приключения Эркюля Пуаро к вкусам и представлениям современной аудитории, перенося действие из пространства фешенебельных транспортных средств и отелей 1930-х в цифровую вселенную супергероев.

В его драматургическом и актёрском решении, украшенный усами, которые ретрограды посоветовали бы приберечь для роли Будённого, орудуя тростью, словно шестом-бо, гениальный бельгийский сыщик стал больше походить на персонажа если и не марвеловских комиксов, то романов Яна Флеминга и Микки Спилейна, чем книг Агаты Кристи.

После вышедшей в 2017-м году адаптации "Убийства в "Восточном экспрессе"" Брана обратился к другому признанному шедевру писательницы, выделяющемуся выразительностью образов, обилием сюжетных линий, преступлений и преступников.

Сюжет картины воспроизводит литературный образец – в пароходе, плывущем по водам Нила, происходит убивство – а затем и ещё несколько.

Эркюль Пуаро, к несчастью для неведомого злодея, оказавшийся среди пассажиров, берётся отыскать убийцу прежде, чем судно достигнет пункта назначения.

"Крепость Хаджубей"

Режиссёр Константин Коновалов

Одесская киностудия, некогда столь любимая зрителем, практически исчезла из культурного процесса, ассоциируясь с наиболее диковинными и нелепыми созданиями кинопроизводственного авантюризма и халатности вроде "Предателя" Марка Хаммонда.

Между тем, новый фильм, созданный при участии грузинских и турецких кинематографистов, призван напомнить о лучших временах, относясь к фирменному жанру студии, приключенческому.

События разворачиваются в разгар русско-турецкой войны 1787-1792 годов. Украинец из числа задунайских казаков, воевавших на стороне османов, его возлюбленная, дочь турецкого военачальника, грузинский путешественник, влюблённый в украинскую девушку, отправляются в опасное путешествие, чтобы передать султану важные сведения о русских частях, захвативших крепость Хаджубей.

Режиссёром фильма выступил Константин Коновалов, известный в качестве сценариста одной из наиболее неудачных отечественных картин последнего времени, "Круты 1918" Алексея Шапарева.

С 30 октября

"Парфенон"

Режиссёр Мантас Кведаравичюс

Созданный при поддержке Держкино игровой дебют литовского режиссёра, известного документальной картиной о буднях осаждённого сепаратистами Мариуполя "Мариуполис", можно назвать одним из самых своеобразных фильмов, к созданию которых были причастны украинские кинематографисты.

Повествование предстаёт сплетением нескольких сюжетных линий, точнее, нескольких пространств (улицы и комнаты почти неузнаваемых Одессы, Афин и Стамбула), похожих на круги Чистилища, чьи обитатели словно вырваны из реального мира, коротая часы в воспоминаниях о пережитых драмах и спорах о смысле существования.

Персонажи, пребывающие на социальных маргиналиях в различных уголках земли, вспоминающие о гражданской войне в Судане и балканской бойне 90-х, рассуждающие о сексуальной эксплуатации и творческом кризисе, кажутся зыбкими образами из кошмарного сна современной цивилизации, коллективным переживанием одиночества и отверженности.

Премьера фильма состоялась в рамках международного конкурса МКФ "Молодость".

Александр Гусев, кинокритик, специально для УП.Жизнь

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