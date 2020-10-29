З "ковідного" фонду дали 100 млн на патріотичні серіали. Це заплановано ще з літа – Ткаченко

Кабінет міністрів дозволив використовувати 100 млн гривень бюджетних коштів з Фонду боротьби з COVID-19 для виробництва патріотичних серіалів.
Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.
"100 млн грн на проведення конкурсу заплановано ще з літа в рамках 1 млрд грн інституційної підтримки сфери культури. Тобто мова не йде про нові чи додаткові кошти", - зазначив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко.
1 млрд грн у коронавірусному фонді передбачений саме на культуру, повідомили "Українській правді. Життя" в міністерстві.
Це кошти на Український культурний фонд, Український інститут книги, Держкіно, на ремонтно-комунальну підтримку закладів культури і, зокрема, 100 млн на патріотичні серіали.
На думку Ткаченка, це важливо, бо:
- Це спрощує телевізнийкам роботу над проектами за рахунок державного фінансування.
- Робота потрібна усім, а дуже складний час для кіноіндустрії нікуди не минув. Особливо для людей, які працюють у сфері, і через довготривалу відсутність системних зйомок просто живуть у стані простою.
- Потрібно продовжувати розвивати український телевізійний продукт, залучаючи до цього талановитих митців. З українськими акторами та про українські наративи. Тримаємо це у фокусі, бо популяризація ринку вітчизняного контенту особливо важлива для безпеки в інформаційному просторі.
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"Згідно з постановою Кабміну від 8 липня 2020 року №592, кошти мають бути використані до кінця поточного року.
Тому постала необхідність передбачити можливість їх використання не тільки для покриття витрат на виробництво усього телевізійного серіалу, а й для підтримки реалізації окремих періодів (етапів)", - розповіли у міністерстві.
Міністерство вже оголосило про початок конкурсного відбору проєктів.
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