Визначили переможців Одеського кінофестивалю-2020

Дарія Поперечна УП.Життя
630
5 жовтня 2020

Жюрі 11-го Одеського міжнародного кінофестивалю визначило цьогорічних переможців конкурсу. 

Їх оглосили під час онлайн-церемонії закриття. 

Найкращим українським повнометражниим фільмом Міжнародна федерація кінопреси назвала "Бєс" (режисер Єгора Трояновський).

А звання найкращої української короткометражки отримав фільм "Чачьó", (режисер Віталій Гавура).

 Онлайн-церемонія закриття Одеського міжнародного кінофестивалю

У національному конкурсі перемогу здобули

  • Найкращий короткометражний фільм – "Прощавай, Головін" (режисер Мат’ю Ґрімар)
  • Найкращий повнометражний фільм – "Не все буде добре" (режисер Адріан Пірву, Олена Максьом).

Гран-Прі отримала стрічка  "Віктор_Робот" (режисер Анатолій Лавренишин)

Крім того, на конкурсі оголошували переможців у номінаціях найкраща акторська та режисерська робота. 

Найкращою акторкою року за версією ОМКФ стала Марія Хомутова за роль у стрічці "Двоє" (реж. Владислав Вітрів).

Найкраща режисерська робота – Адріана Пірву та Олена Максьом за стрічку "Не все буде добре". 

У конкурсі європейських документальних фільмів, найкращим визнано "Воєнні канікули" (режисер Моріц Шульц). 

Спеціальний диплом від журі також отримали  "Земля Ґеварa" (режисер Кутайба Баргамджі) та "Перед оркестром" (режисер Анна-Карін Ґренрос).

У міжнародному  конкурсі кінофестивалю найкращим фільмом назвали "Атлантиду" Валентина Васяновича.

Звання найкращого режисера отримав Фабріс дю Вельс, який зняв фільм "Обожнювання" 

Переможцем у номінації "Найкраща акторська робота" став ансамбль акторок з фільму "Материнство" (режисера Маура Дельперо): Лідія Ліберман, Деніз Каррізо, Аґустина Малале.

Ґран-прі міжнародного конкурсу отримала "Вечеря в Америці" (режисер Адам Ремейер).

А спеціальну згадку журі – "Служителі" (режисер Іван Остроховський) та "Ти помреш у двадцять" (режисер Амджаж Абу-Алала) за музику до стрічки.

Почесну нагороду "Золотий Дюк" за внесок у кіномистецтво отримали Роман Балаян та Рой Андерссон.

Вас також може зацікавити:

Визначили найкращого вчителя року за версією Global Teacher Prize Ukraine

Опублікували довгі списки премії "Книга року ВВС-2020"

Український фільм "Атлантида" змагатиметься за Оскара

Документальний фільм про хлопчика з Донбасу номінували на "Еммі"

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.
powered by lun.ua
 1542
Майбутнє школи

Чому вчителів не влаштовує дистанційне навчання, та що з цим робити. Думки 4-х освітніх експертів

Євген Лапін
 8631
КУЛЬТУРА

Ви все чули? Безстрашна ONUKA, "наша" Lady Gaga, оновлені Кароль та Сердючка та інші нові українські пісні вересня

Пилип Пухарєв
 6160
КУЛЬТУРА

Серіали жовтня-2020: "Дес", "Третій день", продовження "Злочинець. Британія" та ще 4 новинки

Ярослав Підгора-Гвяздовський