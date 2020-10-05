Визначили переможців Одеського кінофестивалю-2020

Жюрі 11-го Одеського міжнародного кінофестивалю визначило цьогорічних переможців конкурсу.

Їх оглосили під час онлайн-церемонії закриття.

Найкращим українським повнометражниим фільмом Міжнародна федерація кінопреси назвала "Бєс" (режисер Єгора Трояновський).

А звання найкращої української короткометражки отримав фільм "Чачьó", (режисер Віталій Гавура).

Онлайн-церемонія закриття Одеського міжнародного кінофестивалю

У національному конкурсі перемогу здобули:

Найкращий короткометражний фільм – "Прощавай, Головін" (режисер Мат’ю Ґрімар)

Найкращий повнометражний фільм – "Не все буде добре" (режисер Адріан Пірву, Олена Максьом).

Гран-Прі отримала стрічка "Віктор_Робот" (режисер Анатолій Лавренишин)

Крім того, на конкурсі оголошували переможців у номінаціях найкраща акторська та режисерська робота.

Найкращою акторкою року за версією ОМКФ стала Марія Хомутова за роль у стрічці "Двоє" (реж. Владислав Вітрів).

Найкраща режисерська робота – Адріана Пірву та Олена Максьом за стрічку "Не все буде добре".

У конкурсі європейських документальних фільмів, найкращим визнано "Воєнні канікули" (режисер Моріц Шульц).

Спеціальний диплом від журі також отримали "Земля Ґеварa" (режисер Кутайба Баргамджі) та "Перед оркестром" (режисер Анна-Карін Ґренрос).

У міжнародному конкурсі кінофестивалю найкращим фільмом назвали "Атлантиду" Валентина Васяновича.

Звання найкращого режисера отримав Фабріс дю Вельс, який зняв фільм "Обожнювання"

Переможцем у номінації "Найкраща акторська робота" став ансамбль акторок з фільму "Материнство" (режисера Маура Дельперо): Лідія Ліберман, Деніз Каррізо, Аґустина Малале.

Ґран-прі міжнародного конкурсу отримала "Вечеря в Америці" (режисер Адам Ремейер).

А спеціальну згадку журі – "Служителі" (режисер Іван Остроховський) та "Ти помреш у двадцять" (режисер Амджаж Абу-Алала) за музику до стрічки.

Почесну нагороду "Золотий Дюк" за внесок у кіномистецтво отримали Роман Балаян та Рой Андерссон.

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