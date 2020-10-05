Визначили переможців Одеського кінофестивалю-2020

Жюрі 11-го Одеського міжнародного кінофестивалю визначило цьогорічних переможців конкурсу.
Їх оглосили під час онлайн-церемонії закриття.
Найкращим українським повнометражниим фільмом Міжнародна федерація кінопреси назвала "Бєс" (режисер Єгора Трояновський).
А звання найкращої української короткометражки отримав фільм "Чачьó", (режисер Віталій Гавура).
|Онлайн-церемонія закриття Одеського міжнародного кінофестивалю
У національному конкурсі перемогу здобули:
- Найкращий короткометражний фільм – "Прощавай, Головін" (режисер Мат’ю Ґрімар)
- Найкращий повнометражний фільм – "Не все буде добре" (режисер Адріан Пірву, Олена Максьом).
Гран-Прі отримала стрічка "Віктор_Робот" (режисер Анатолій Лавренишин)
Крім того, на конкурсі оголошували переможців у номінаціях найкраща акторська та режисерська робота.
Найкращою акторкою року за версією ОМКФ стала Марія Хомутова за роль у стрічці "Двоє" (реж. Владислав Вітрів).
Найкраща режисерська робота – Адріана Пірву та Олена Максьом за стрічку "Не все буде добре".
У конкурсі європейських документальних фільмів, найкращим визнано "Воєнні канікули" (режисер Моріц Шульц).
Спеціальний диплом від журі також отримали "Земля Ґеварa" (режисер Кутайба Баргамджі) та "Перед оркестром" (режисер Анна-Карін Ґренрос).
У міжнародному конкурсі кінофестивалю найкращим фільмом назвали "Атлантиду" Валентина Васяновича.
Звання найкращого режисера отримав Фабріс дю Вельс, який зняв фільм "Обожнювання"
Переможцем у номінації "Найкраща акторська робота" став ансамбль акторок з фільму "Материнство" (режисера Маура Дельперо): Лідія Ліберман, Деніз Каррізо, Аґустина Малале.
Ґран-прі міжнародного конкурсу отримала "Вечеря в Америці" (режисер Адам Ремейер).
А спеціальну згадку журі – "Служителі" (режисер Іван Остроховський) та "Ти помреш у двадцять" (режисер Амджаж Абу-Алала) за музику до стрічки.
Почесну нагороду "Золотий Дюк" за внесок у кіномистецтво отримали Роман Балаян та Рой Андерссон.
Вас також може зацікавити:
Визначили найкращого вчителя року за версією Global Teacher Prize Ukraine
Опублікували довгі списки премії "Книга року ВВС-2020"
Український фільм "Атлантида" змагатиметься за Оскара
Документальний фільм про хлопчика з Донбасу номінували на "Еммі"
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.