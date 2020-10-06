"Скажене весілля-3" отримає бюджетні гроші: переможці 14-го пітчингу Держкіно

Рада з державної підтримки кінематографії обрала переможців 14-го пітчингу Держкіно.

Державну фінансову підтримку отримають 72 проєкти, повідомляє Детектор медіа.

Перелік затвердили члени Ради з державної підтримки кінематографії на онлайн-засіданні 6 жовтня.

У 14-му пітчингу брали участь ігрові національні, неігрові, анімаційні фільми та телесеріали, загалом 337 проєктів.

За словами голови Ради з державної підтримки кінематографії Андрія Дончика, вирішили підтримати якомога більше проєктів різних компаній, тому обирали не більше двох проєктів для однієї компанії (продюсера) та не більше одного проєкту на одного режисера.

Також обмежили суму державної підтримки: 25 млн грн – для фільмів для широкої гладацької аудиторії та 20 млн грн – для авторського кіно і копродукції.

В номінаціях "Анімаційні повнометражні фільми (авторські)" та "Ігрові повнометражні для дитячої аудиторії" переможців не вибрали.

Фото: K.Klimenko/Depositphotos

Серед інших номінацій перемогли:

Неігрові фільми національні

Гранична межа державної підтримки - 2 млн грн

"І кожна річка", ФОП Моргунець-Ісаєнко О.О.

"Іван і Марта", ТОВ "Ай К’ю"

"Їй було 33", ФОП Дріз О.Я.

"Швидка на периферії", ФОП Гришко Д.Д.

"Деміург", ТОВ "Кінокомпанія Метрополіс"

"Плай", ТОВ "Ай К’ю"

"Щоденник нареченої Христа", ТОВ "Діджитал Реліджн"

"Бартка", ТОВ "Частогусто"

"Побачити небо", ТОВ "Пронто фільм"

"Зовсім не страшний фільм", ФОП Стрій Є.О.

"То моє море", ТОВ "Фаланстер"

"В повітрі", ТОВ "Альбатрос комунікос Україна"

"Вантажівка", ФОП Кошман С.М.

"Велике коло", ТОВ "Прайм сторі пікчерз"

"Марія", ФОП Яремчук М.В.

"Блаженний", ПП "Кінокомпанія Магіка фільм"

"Людина волі", ТОВ "Скрин медіа юкрейн"

"Одного Всесвіту мало. Іван Марчук", ТОВ "Спільна перемога продакшн"

"Фанати", ТОВ "Кіноквартал"

"Євродонбас", ТОВ "435 фільмс"

"Миротворець. Перша місія", ТОВ "Мир і Ко продакшн" (при збільшенні хронометражу до 70 хв)

"Національна команда", ТОВ "Телепростір студіо" (при збільшенні хронометражну до 70 хв)

Неігрові фільми спільного виробництва

"Будинок зі скалок", ТОВ "Мун мен"

"Найс лейдіз", ТОВ "Табор"

"Крихка пам’ять", ТОВ "Бурлака фільмс"

"Гелій Снєгірьов, або Тінь воїна", ТОВ "Кінокомпанія Магіка-фільм"

"Висота", ТОВ "Парадокс фільм"

"Навмисна брехня", ФОП Кнорозок Л.В.

"Міфи. Хроніки третьої світової", ТОВ "Директорія кіно"

Неігрові телесеріали

"Чорнобиль"

"Талісмани Романа"

Анімаційні короткометражні фільми

"Жужа годує вітер"

"Сад переїхав"

"Про моряка"

"Тигр блукає поруч"

Анімаційні телесеріали

"Чорна чорна курка", ТОВ "Світ Незнайки"

"Волохатий блог. Другий сезон", ТОВ "ТЕТ-продакшн"

Ігрові повнометражні національні (для широкої глядацької аудиторії)

Гранична межа державної підтримки - 25 млн грн

"Смак свободи"

"Мирний 21"

"Де гроші?"

"Дон Жуан із Жашкова"

"Сім бажань"

"Скажене весілля 3"

"Ольга"

"Сусідка"

"Батько"

Ігрові повнометражні фільми художньої та культурної значущості (авторські), національні

Гранична межа державної підтримки – 20 млн грн

"В зеніті"

"Редакція"

"Сірі бджоли"

"Демони"

"Ти – космос"

"Дім за склом"

"Антропоцен"

"Свято хризантем"

"Три місяці до зими"

"Сашенька"

"Малевич"

Ігрові повнометражні фільми спільного виробництва мажоритарна копродукція

Гранична межа державної підтримки - 20 млн грн

"Люксимбург Люксимбург"

"Близнюки"

"Її б звали Марта"

"Киснева станція"

Ігрові повнометражні фільми спільного виробництва міноритарна копродукції

"Тривала втеча"

"Ерік. Кам’яне серце"

"Утопія"

ШТТЛ

"Заморожене добро"

"Морок"

"Край ріки"

"Вчитель" (за умови скорочення очікуваної суми до 9 млн грн)

Ігрові телесеріали

"Кава з кардамоном"

"Переслідуючи вогонь"

"Серце лева"

Детальну інформаццію про фільми можна знайти за посиланням.

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