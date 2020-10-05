Нобелівську премію з фізіології та медицини-2020 дали за "відкриття вірусу гепатиту С"

Нобелівську премію з фізіології та медицини у 2020 році отримали Харві Дж. Альтер, Майкл Хоутон та Чарльз М. Райс.
Лауреати здобули перемогу за "відкриття вірусу гепатиту С".
BREAKING NEWS:
The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmSРеклама:
— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020
Переможця було оголошено під час онлайн-конференції 5 жовтня.
На офіційній сторінці премії зазначається, що вчені зробили основні відкриття, які призвели до ідентифікації нового вірусу.
Відкриття вірусів гепатиту А і В було важливим кроком вперед, але більшість випадків гепатиту, переданого через кров, залишалися непоясненими.
Відкриття вірусу гепатиту С виявило причину випадків хронічного гепатиту, дозволило зробити аналізи крові на наявність вірусу, а також розробити нові противірусні препарати.
Чарльз М. Райс навів остаточні докази того, що лише вірус гепатиту С може спричинити гепатит, отриманий в процесі переливання крові.
Варто відмітити, що існування вірусу гепатиту С було доведено ще у 1989 році.
Факт, що премію за відкриття науковці отримують лише зараз, викликав жартівливу реакцію у користувачів соцмережі.
Загалом премію з фізіології та медицини присуджували 110 разів, її отримали 219 лауреатів.
У 2019 році премію в цій номінації отримали американець Вільям Кейлін молодший, британець Пітер Редкліфф та американець Грегг Семенза за дослідження того, як "клітини відчувають доступність кисню та адаптуються до неї".
А у 2018 році Нобелівську премію з фізіології та медицини вручили за революційне відкриття в терапії раку.
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