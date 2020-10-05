Нобелівську премію з фізіології та медицини-2020 дали за "відкриття вірусу гепатиту С"

Нобелівську премію з фізіології та медицини у 2020 році отримали Харві Дж. Альтер, Майкл Хоутон та Чарльз М. Райс.

Лауреати здобули перемогу за "відкриття вірусу гепатиту С".

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The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS October 5, 2020

Переможця було оголошено під час онлайн-конференції 5 жовтня.

Зазначається, що вчені зробили основні відкриття, які призвели до ідентифікації нового вірусу.

Загалом премію з фізіології та медицини присуджували 110 разів, її отримали лауреатів.

У 2019 році премію в цій номінації отримали американець Вільям Кейлін молодший, британець Пітер Редкліфф та американець Грегг Семенза за дослідження того, як "клітини відчувають доступність кисню та адаптуються до неї".

А у 2018 році Нобелівську премію з фізіології та медицини вручили за революційне відкриття в терапії раку.

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