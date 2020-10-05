Нобелівську премію з фізіології та медицини-2020 дали за "відкриття вірусу гепатиту С"

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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5 жовтня 2020

Нобелівську премію з фізіології та медицини у 2020 році отримали Харві Дж. Альтер, Майкл Хоутон та Чарльз М. Райс.

Лауреати здобули перемогу за "відкриття вірусу гепатиту С".

Переможця було оголошено під час онлайн-конференції 5 жовтня. 

На офіційній сторінці премії зазначається, що вчені зробили основні відкриття, які призвели до ідентифікації нового вірусу. 

Відкриття вірусів гепатиту А і В було важливим кроком вперед, але більшість випадків гепатиту, переданого через кров, залишалися непоясненими.

Відкриття вірусу гепатиту С виявило причину випадків хронічного гепатиту, дозволило зробити аналізи крові на наявність вірусу, а також розробити нові противірусні препарати.

Чарльз М. Райс навів остаточні докази того, що лише вірус гепатиту С може спричинити гепатит, отриманий в процесі переливання крові.

Варто відмітити, що існування вірусу гепатиту С було доведено ще у 1989 році. 

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Факт, що премію за відкриття науковці отримують лише зараз, викликав жартівливу реакцію у користувачів соцмережі.  

Загалом премію з фізіології та медицини присуджували 110 разів, її отримали 219 лауреатів. 

У 2019 році премію в цій номінації отримали американець Вільям Кейлін молодший, британець Пітер Редкліфф та американець Грегг Семенза за дослідження того, як "клітини відчувають доступність кисню та адаптуються до неї".

А у 2018 році Нобелівську премію з фізіології та медицини вручили за революційне відкриття в терапії раку.

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