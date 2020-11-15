Личный бренд в соцсети: каким он может быть, от чего зависит его успешность и как избежать хейта

Самопиар – великая вещь в современном мире. Многие его практикуют, а еще больше о нем задумываются.

В эпоху социальных сетей кажется, что это очень легко. Всего то делов! Надо завести профиль в Facebook или Instagram.

"Профиль в сети – это наш ответ себе и заявление другим: "Я такой, каким хочу быть", – уверен Алексей Куприенко, СЕО траблшутингового агентства Underdog The UnLawyers.

Именно его мы расспросили, как не раствориться в своем аватаре, создать успешный бренд и не воевать постоянно с хейтерами.

Алексей Куприенко, СЕО траблшутингового агентства Underdog The UnLawyers

Каким может быть личный бренд в сети?

В современном мире нас пытаются убедить, что личный бренд является практически неотъемлемым атрибутом успеха.

Что правильный виртуальный аватар помогает открывать нужные двери, влиять на мысли и процессы, формировать круг последователей и единомышленников.

Найдет ли ваш контент свою аудиторию либо получит лишь скупую поддержку близких и коллег – вот главный вопрос, на который нужно ответить всем, кто решил сформировать свой образ онлайн.

Воплощение образа будет зависеть от вашего позиционирования.

Вот несколько возможных вариантов:

Лидер мнений

В майском рейтинге ресурса TrendHero представлены наиболее популярные отечественные блогеры. Их аудитория измеряется миллионными величинами.

Однако данные инфлюэнсеры не являются звездами спорта, не ассоциируются с известными брендами и их не часто увидишь телеэкранах, в клипах и в кино.

София Стужук с 5,5 млн подписчиков – делится советами по воспитанию детей, секретами стройной фигуры и активно продвигает идеи осознанного материнства.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)

Алёна Венум, которую сейчас смотрят 5,4 млн пользователей, начала с полезных советов о красоте, похудении, здоровом питании, макияже, а также лайфхаков и рекомендаций, как сделать различные вещи своими руками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алена Венум (@alana_venum)

Саша Пустовит, которая уже собрала почти 2 млн фолловеров, ведет блог с жизненными историями, советами о правильном питании и воспитании детей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от САША ПУСТОВІТ 🕊 (@sashaabo)

Секрет популярности этих звезд соцсетей в том, что их контент даёт ответы на злободневные запросы пользователей.

Каждый подобный блог – это публикации, которые безошибочно завладевают вниманием фолловеров. В них бессознательные вопросы читателей находят желаемые ответы, и авторы неизменно получают благодарность в виде лайка и подписки.

Приведенный выше рейтинг – это лучшая иллюстрация того, что может сделать ранее неизвестного человека популярным в соцсетях.

За успешными блогами стоит ряд инсайтов и вот лишь некоторые из них:

🤩 Чуткость к глубинным запросам аудитории

Даже один точный и понятный ответ способен превратить человека в интернет-знаменитость.

Известнейший сегодня мотивирующий спикер, автор книг и бизнес-консультант Саймон Синек получил свою популярность после выступления на локальной и малоизвестной TEDx конференции, предложив свое объяснение успеха одних лидеров и провала других.

Видеоролик этого доклада по оценкам платформы TED был просмотрен более 52 млн раз.

🤩 Способность разжигать любопытство



Интерес – это постоянная величина и она требует все новых порций для удовлетворения внимания к той или иной теме.

Эталонный рецепт в этой области создала Александра Мэри Хирши, более известная как Supercar Blondie, которая за пять лет сделала головокружительную карьеру в соцсетях взлетев от 300 до 30 млн подписчиков на Facebook, официально став самым быстрорастущим блогом этой сети.

Её видеообзоров новинок авторынка ждут миллионы пользователей в Instagram, YouTube, Facebook и TikTok, обеспечивая более миллиарда просмотров ежемесячно.

🤩 Оригинальность



Какие бы извечные вопросы вы не поднимали и сколько бы раз на них не давались исчерпывающие ответы, именно ваша трактовка может стать самой ценной для читателей.

Потрясающим примером служит ролик "Я засудил систему школьного образования". Эта реп-поэма исполнителя Prince Ea, настолько "попала в нерв" настроений и была до того уникальной по посылу, что сделала своего автора известным на весь мир и вошла в топ социальных роликов за всю историю интернета.

Казалось бы, что нового можно сказать на тему школы, но 350 млн просмотров и 9 млн репостов говорят об обратном.

Кумир

Из всего многообразия запросов, которые занимают людей, первое место уверенно занимают вопросы о нас самих. "Все ли со мной ок?", "Чего я действительно хочу?", "Как меня видят другие?".

Нет ничего удивительного, что отвечая себе на эти и многие другие вопросы, мы ищем тех, с кем можно было бы себя сравнить и сопоставить.

Соцсети очень чутко реагируют на этот извечный человеческий интерес. Если проанализировать ТОП-10 самых популярных аккаунтов в Instagram, то ими будут исключительно селебрити: звезды спорта, эстрады и кино.

Крайне наглядно, что самой популярной страницей в этой сети является аккаунт не Ким Кардашьян, Бейонсе и даже не Джастина Бибера. Более 241 млн пользователей фолловят Криштиану Роналду.

Очевидно, что примерить на себя образ успешного футболиста, отца четверых детей, щедрого благотворителя и филантропа, – мечтает рекордное количество людей на планете.

Образ кумира имеет уникальную особенность. Ни реальная жизнь, ни взлеты, ни падения звезды не интересны зрителю в отрыве от собственных ожиданий. Все черты икон для подражания – не более чем детали образа, в котором поклонник мечтает увидеть самого себя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Можно выделить несколько идей, лежащих в основе успеха личных страничек селебрити.

Спойлер – ни одна из них не звучит как "успешный-успех".

⭐️ Поверь, быть собой – это не стыдно



Для аудитории из стран СНГ не сыскать более популярной странички в Instagram, чем аккаунт Ольги Бузовой (на настоящий момент 22,3 млн фолловеров).

Телевидение и соцсети стали площадкой для привлечения многомиллионной армии поклонников девушки. Однако Бузова даже не думает создавать конкуренцию образцовым фитоняшкам, мамам в декрете и глянцевым моделями.

Её фишка – это простота на грани, зашкаливающая честность и пронзительная самоирония.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Автор словосочетания "каша божья" (вместо "манна небесная"), перла: "Я не ночевала с ним на дискотеке без трусов" и призыва: "Строить свою любовь как можно чаще", – словно призывает поклонников оставаться такими, какими они есть, не стесняясь собственного несовершенства.

Реплики Ольги в телеэфирах, ее песни и манера поведения должны "отправлять в нокаут" специалистов по изящной словесности, этикету и вокалу.

Однако звезда продолжает уверенно использовать этот образ, а подписчики радостно "трясут арбузами и танцуют под Бузову".

⭐️ Я ничем не лучше тебя, мы с тобой на равных!

Принцип власти и авторитета лежит в основе любого преклонения. Мы уступаем людям, которые кажутся превосходящими нас. "Что положено Юпитеру, не дозволено быку".

Однако в этом же и ахиллесова пята любого кумира. Превосходство – самый сильный конфликтоген и стоит звезде лишь оступиться, в ее адрес уже летят насмешки и издевательства.

Пожалуй, никто так, как политики, не страдает от подобной двойственности авторитета. Шутки над ними всегда самые популярные в сети. Властимущим словно повторяют назидательно "не подымай носа – споткнешься".

И это отлично усвоили государственные деятели – обладатели самых популярных аккаунтов в социальных сетях.

Почему-то при мыслях о самом известном в интернете политическом деятеле на ум приходит Дональд Трамп. Как бы не так! Эпатажный задира и хулиган – лишь третий с конца в мировом рейтинге популярности чиновников.

На первом месте, опережая ближайшего конкурента на 150%, находится семьянин и "милаха" Барак Обама.

44-й президент США – самый популярный политик в Facebook. Более того, он самый популярный пользователь Twitter.

All right, let's try something new. If you’re in the United States, send me a text at 773-365-9687 — I want to hear how you're doing, what's on your mind, and how you're planning on voting this year.



I'll be in touch from time to time to share what's on my mind, too. pic.twitter.com/NX91bSqbtG — Barack Obama (@BarackObama) September 23, 2020

"Для всех, кто меня не знает, я – муж Мишель", "Президент, отец, и обычный фанат команды Whitesocks", "Я может быть и лидер свободного мира, но отчего же мне не посмеяться от души?" – этими фразами Барак Обама завоевал популярность среди интернет-пользователей, которая не ослабела и по сегодняшний день.

⭐️ Истинный пророк выполняет свои предсказания (С.Е. Лец)



Мы не только сравниваем себя с нашими героями и примеряем их образы в своих мечтах. Авторитет кумиров позволяет им увлекать наше воображение новыми горизонтами и оригинальными идеями.

Среди этих современных пророков есть безусловный лидер.

По результатам прошлогоднего опроса профессионалов мировой индустрии, Илон Маск был признан самой вдохновляющей фигурой в сфере технологий, опередив Джефа Безоса (Amazon), Сатия Наделлу (Microsoft) и Марка Цукерберга (Facebook). Многие компании любят говорить о будущем, но никто не может так претворять его в жизнь, как основатель Tesla и SpaceX.

После неоспоримых побед на рынке электротранспорта, частной космонавтики, возобновляемой электроэнергетики имя Маска стало нарицательным. "Как тебе такое, Илон Маск?" восклицают русскоговорящие пользователи, пытаясь продемонстрировать свою изобретательность и креативность.

Kanye stopped by the SpaceX rocket factory today. pic.twitter.com/6z7gHBn6 — Elon Musk (@elonmusk) December 24, 2011

В 2018 году публичность Маска и его появление среди самых известных в мире имен, похоже, приобрели новое измерение. Маск набрал 21,56 миллиона взаимодействий в Twitter (его основной и единственный канал коммуникации в соцсетях) по сравнению с 7,76 миллионами за тот же период в 2017 году, что является резким контрастом, даже с учетом устойчивого роста его подписчиков и количества твитов.

Илон Маск – это потрясающий пример того, что мечты, претворяемые в жизнь, – это новая религия и самая прочная основа для сплочения людей.

От чего зависит успешность личного бренда в соцсетях?

Наращиваете ли вы свой авторитет лидера мнений, популяризируете ли себя как пример для подражания, а может быть делаете и то, и другое одновременно, – не стоит забывать, что личный бренд – это прежде всего история о вас самих.

Любая публикация, которую пользователь выпускает на просторы интернета – это ода в собственную честь, а страница в соцсетях – не более чем отражение своего "Я" в зеркале общественного мнения.

Прежде чем раскручивать свою страницу на Facebook, становиться популярным Instaram-блогером или заводить собственный канал на YouTube, важно честно ответить себе: а по плечу ли мне слава и популярность?

😎 Популяризация себя должна приносить здоровое удовольствие от самолюбования.

Каждый пишет свою автобиографию по-разному.

Те, кому комфортно показывать себя и выставлять личное на всеобщее обозрение, будут иметь неоспоримое преимущество. Как по обилию подробностей, так и яркости их подачи.

Давайте для этого сравним публичную активность по-настоящему известных людей.

Безумно популярная и востребованная актриса Натали Портман уходит от любых попыток СМИ выведать детали о ее личной жизни.

Она имеет единственное окно в цифровой мир – аккаунт в Instagram. И тот появился лишь в 2018 году и был создан для участия знаменитости в борьбе против расовой дискриминации и харассмента. Интерес к актрисе огромен и ее аккаунт имеет уже более 7 млн подписчиков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalie Portman (@natalieportman)

Однако эти, на первый взгляд внушительные показатели, даже смешно сравнивать с коллегами Портман по голливудским подмосткам.

Актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекмен используют социальные сети для активного продвижения своего творчества, социально-ответственных проектов и принадлежащих им коммерческих брендов.

Instagram Рейнольдса – 16 млн подписчиков, Джекмена – 29 млн. При этом каждый из актеров имеет раскрученные аккаунты в других соцсетях. У Хью – 23,5 млн фолловеров в Facebook и 14 млн в Twitter, Райан – 16,5 в FB и 16,5 в Twitter. Что характерно, оба актера известны своей открытостью, доступностью для СМИ и поклонников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

Возможно, если селфи не вызывает у вас покраснения щек и учащенного сердцебиения, успешный блог – это просто не ваше.

😎 Виртуальный аватар будет популярным только тогда, когда ваш образ и ваши мысли, готово будет примерить на себя большое количество людей.

Люди бессознательно вписывают себя в сценарии и картинки, которые им близки.

Мозг зачастую "не думает" словами и формулами, он мыслит образами. И выбор сознание делает сопоставляя "картинки", накопленные внутри, с тем, что "видит" снаружи. Это печально известный феномен клипового восприятия.

Создавая свой виртуальный образ необходимо помнить, что подписчик примеряет на себя каждую вашу зарисовку, относится к высказываниям и поступкам как к своим собственным. И вы будете бессознательно отвергнуты, если в вашей картинке читателю станет тесно и неуютно.

Приведу абсолютно неожиданный пример. По данным текущих соцопросов самый молодой электорат (18-40 лет) имеет "Партия Шария". Эта же политическая сила имеет наибольшее количество сторонников с неоконченным высшим образованием.

Неужели видеоблоги Анатолия Шария настолько популярны у студенчества?

Думаю, нет. Его Instagram пестрит соответствующими молодежному запросу фотками в футболках Gucci, съемками на яхте и репликами "Каждый вечер новая страна. Люблю свою жизнь". И вчерашние дети говорят, что Толя – классный чувак и у него потрясные фотки.

😎 Популярный образ в соцсетях – это не живой человек. Это совокупность ожиданий, которые нельзя ни при каких обстоятельствах подводить.

Картина мира, которую носит в себе наше сознание – это не статические картинки, это законченные сценарии. Каждое явление, предмет или человек представляет для нас определенную систему ожиданий.

Это уникальная особенность мозга. Человек постоянно прогнозирует события в окружающем мире для того, чтобы быть готовым реагировать тем или иным образом. И если логика развития событий нарушается, рушится вся картина, погружая сознание в стресс и дискомфорт.

Несоответствие ожиданиям мы воспринимаем как обман и как повод для защитной реакции.

Ваша бренд-икона – это такая же совокупность чаяний подписчиков.

История последних лет содержит уйму примеров свержения кумиров, которые подвели ожидания своих поклонников.

Одна из самых известных спортивных звезд, Тайгер Вудс, почти бесследно исчез с радаров общественного внимания. Причиной стало вождение в нетрезвом виде и признание спортсмена в супружеских изменах.

Почему такая "малость" погубила самую успешную спортивную карьеру?