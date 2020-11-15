Личный бренд в соцсети: каким он может быть, от чего зависит его успешность и как избежать хейта

Ольга Ситнік головний редактор УП.Життя
1589
15 листопада 2020

Самопиар – великая вещь в современном мире. Многие его практикуют, а еще больше о нем задумываются. 

В эпоху социальных сетей кажется, что это очень легко. Всего то делов! Надо завести профиль в Facebook или Instagram.

"Профиль в сети – это наш ответ себе и заявление другим: "Я такой, каким хочу быть", – уверен Алексей Куприенко, СЕО траблшутингового агентства Underdog The UnLawyers.

Именно его мы расспросили, как не раствориться в своем аватаре, создать успешный бренд и не воевать постоянно с хейтерами.  

 Алексей Куприенко, СЕО траблшутингового агентства Underdog The UnLawyers

Каким может быть личный бренд в сети?

В современном мире нас пытаются убедить, что личный бренд является практически неотъемлемым атрибутом успеха. 

Что правильный виртуальный аватар помогает открывать нужные двери, влиять на мысли и процессы, формировать круг последователей и единомышленников.

Найдет ли ваш контент свою аудиторию либо получит лишь скупую поддержку близких и коллег вот главный вопрос, на который нужно ответить всем, кто решил сформировать свой образ онлайн.

Воплощение образа будет зависеть от вашего позиционирования.

Вот несколько возможных вариантов:

Лидер мнений

В майском рейтинге ресурса TrendHero представлены наиболее популярные отечественные блогеры. Их аудитория измеряется миллионными величинами. 

Однако данные инфлюэнсеры не являются звездами спорта, не ассоциируются с известными брендами и их не часто увидишь телеэкранах, в клипах и в кино.

София Стужук с 5,5 млн подписчиков делится советами по воспитанию детей, секретами стройной фигуры и активно продвигает идеи осознанного материнства. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)

Алёна Венум, которую сейчас смотрят 5,4 млн пользователей, начала с полезных советов о красоте, похудении, здоровом питании, макияже, а также лайфхаков и рекомендаций, как сделать различные вещи своими руками. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Алена Венум (@alana_venum)

Саша Пустовит, которая уже собрала почти 2 млн фолловеров, ведет блог с жизненными историями, советами о правильном питании и воспитании детей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от САША ПУСТОВІТ 🕊 (@sashaabo)

Секрет популярности этих звезд соцсетей в том, что их контент даёт ответы на злободневные запросы пользователей. 

Каждый подобный блог это публикации, которые безошибочно завладевают вниманием фолловеров. В них бессознательные вопросы читателей находят желаемые ответы, и авторы неизменно получают благодарность в виде лайка и подписки.

Приведенный выше рейтинг это лучшая иллюстрация того, что может сделать ранее неизвестного человека популярным в соцсетях. 

За успешными блогами стоит ряд инсайтов и вот лишь некоторые из них:

🤩  Чуткость к глубинным запросам аудитории

Даже один точный и понятный ответ способен превратить человека в интернет-знаменитость.

Известнейший сегодня мотивирующий спикер, автор книг и бизнес-консультант Саймон Синек получил свою популярность после выступления на локальной и малоизвестной TEDx конференции, предложив свое объяснение успеха одних лидеров и провала других. 

Видеоролик этого доклада по оценкам платформы TED был просмотрен более 52 млн раз.      

🤩  Способность разжигать любопытство

Интерес это постоянная величина и она требует все новых порций для удовлетворения внимания к той или иной теме.

Эталонный рецепт в этой области создала Александра Мэри Хирши, более известная как Supercar Blondie, которая за пять лет сделала головокружительную карьеру в соцсетях взлетев от 300 до 30 млн подписчиков на Facebook, официально став самым быстрорастущим блогом этой сети. 

Её видеообзоров новинок авторынка ждут миллионы пользователей в Instagram, YouTube, Facebook и TikTok, обеспечивая более миллиарда просмотров ежемесячно. 

🤩  Оригинальность

Какие бы извечные вопросы вы не поднимали и сколько бы раз на них не давались исчерпывающие ответы, именно ваша трактовка может стать самой ценной для читателей.

Потрясающим примером служит ролик "Я засудил систему школьного образования". Эта реп-поэма исполнителя Prince Ea, настолько "попала в нерв" настроений и была до того уникальной по посылу, что сделала своего автора известным на весь мир и вошла в топ социальных роликов за всю историю интернета. 

Казалось бы, что нового можно сказать на тему школы, но 350 млн просмотров и 9 млн репостов говорят об обратном.  

Кумир

Из всего многообразия запросов, которые занимают людей, первое место уверенно занимают вопросы о нас самих. "Все ли со мной ок?", "Чего я действительно хочу?", "Как меня видят другие?". 

Нет ничего удивительного, что отвечая себе на эти и многие другие вопросы, мы ищем тех, с кем можно было бы себя сравнить и сопоставить.

Соцсети очень чутко реагируют на этот извечный человеческий интерес. Если проанализировать ТОП-10 самых популярных аккаунтов в Instagram, то ими будут исключительно селебрити: звезды спорта, эстрады и кино. 

Крайне наглядно, что самой популярной страницей в этой сети является аккаунт не Ким Кардашьян, Бейонсе и даже не Джастина Бибера. Более 241 млн пользователей фолловят Криштиану Роналду

Очевидно, что примерить на себя образ успешного футболиста, отца четверых детей, щедрого благотворителя и филантропа, мечтает рекордное количество людей на планете.

Образ кумира имеет уникальную особенность. Ни реальная жизнь, ни взлеты, ни падения звезды не интересны зрителю в отрыве от собственных ожиданий.  Все черты икон для подражания не более чем детали образа, в котором поклонник мечтает увидеть самого себя. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Можно выделить несколько идей, лежащих в основе успеха личных страничек селебрити.

Спойлер ни одна из них не звучит как "успешный-успех".

⭐️  Поверь, быть собой это не стыдно

Для аудитории из стран СНГ не сыскать более популярной странички в Instagram, чем аккаунт Ольги Бузовой (на настоящий момент 22,3 млн фолловеров). 

Телевидение и соцсети стали площадкой для привлечения многомиллионной армии поклонников девушки. Однако Бузова даже не думает создавать конкуренцию образцовым фитоняшкам, мамам в декрете и глянцевым моделями.

Её фишка это простота на грани, зашкаливающая честность и пронзительная самоирония. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Автор словосочетания "каша божья" (вместо "манна небесная"), перла: "Я не ночевала с ним на дискотеке без трусов" и призыва: "Строить свою любовь как можно чаще", словно призывает поклонников оставаться такими, какими они есть, не стесняясь собственного несовершенства.

Реплики Ольги в телеэфирах, ее песни и манера поведения должны "отправлять в нокаут" специалистов по изящной словесности, этикету и вокалу. 

Однако звезда продолжает уверенно использовать этот образ, а подписчики радостно "трясут арбузами и танцуют под Бузову".

⭐️  Я ничем не лучше тебя, мы с тобой на равных!

Принцип власти и авторитета лежит в основе любого преклонения. Мы уступаем людям, которые кажутся превосходящими нас. "Что положено Юпитеру, не дозволено быку". 

Однако в этом же и ахиллесова пята любого кумира. Превосходство самый сильный конфликтоген и стоит звезде лишь оступиться, в ее адрес уже летят насмешки и издевательства.

Пожалуй, никто так, как политики, не страдает от подобной двойственности авторитета. Шутки над ними всегда самые популярные в сети. Властимущим словно повторяют назидательно "не подымай носа споткнешься". 

И это отлично усвоили государственные деятели обладатели самых популярных аккаунтов в социальных сетях. 

Почему-то при мыслях о самом известном в интернете политическом деятеле на ум приходит Дональд Трамп. Как бы не так! Эпатажный задира и хулиган  лишь третий с конца в мировом рейтинге популярности чиновников. 

На первом месте, опережая ближайшего конкурента на 150%, находится семьянин и "милаха" Барак Обама.

44-й президент США самый популярный политик в Facebook. Более того, он самый популярный пользователь Twitter.

"Для всех, кто меня не знает, я – муж Мишель", "Президент, отец, и обычный фанат команды Whitesocks", "Я может быть и лидер свободного мира, но отчего же мне не посмеяться от души?" этими фразами Барак Обама завоевал популярность среди интернет-пользователей, которая не ослабела и по сегодняшний день.

⭐️  Истинный пророк выполняет свои предсказания (С.Е. Лец)

Мы не только сравниваем себя с нашими героями и примеряем их образы в своих мечтах. Авторитет кумиров позволяет им увлекать наше воображение новыми горизонтами и оригинальными идеями. 

Среди этих современных пророков есть безусловный лидер.

По результатам прошлогоднего опроса профессионалов мировой индустрии, Илон Маск был признан самой вдохновляющей фигурой в сфере технологий, опередив Джефа Безоса (Amazon), Сатия Наделлу (Microsoft) и Марка Цукерберга (Facebook). Многие компании любят говорить о будущем, но никто не может так претворять его в жизнь, как основатель Tesla и SpaceX. 

После неоспоримых побед на рынке электротранспорта, частной космонавтики, возобновляемой электроэнергетики имя Маска стало нарицательным. "Как тебе такое, Илон Маск?" восклицают русскоговорящие пользователи, пытаясь продемонстрировать свою изобретательность и креативность.

В 2018 году публичность Маска и его появление среди самых известных в мире имен, похоже, приобрели новое измерение. Маск набрал 21,56 миллиона взаимодействий в Twitter (его основной и единственный канал коммуникации в соцсетях) по сравнению с 7,76 миллионами за тот же период в 2017 году, что является резким контрастом, даже с учетом устойчивого роста его подписчиков и количества твитов. 

Илон Маск это потрясающий пример того, что мечты, претворяемые в жизнь, это новая религия и самая прочная основа для сплочения людей.  

От чего зависит успешность личного бренда в соцсетях?

Наращиваете ли вы свой авторитет лидера мнений, популяризируете ли себя как пример для подражания, а может быть делаете и то, и другое одновременно, не стоит забывать, что личный бренд это прежде всего история о вас самих.

Любая публикация, которую пользователь выпускает на просторы интернета это ода в собственную честь, а страница в соцсетях не более чем отражение своего "Я" в зеркале общественного мнения.

Прежде чем раскручивать свою страницу на Facebook, становиться популярным Instaram-блогером или заводить собственный канал на YouTube, важно честно ответить себе: а по плечу ли мне слава и популярность?

😎  Популяризация себя должна приносить здоровое удовольствие от самолюбования. 

Каждый пишет свою автобиографию по-разному. 

Те, кому комфортно показывать себя и выставлять личное на всеобщее обозрение, будут иметь неоспоримое преимущество. Как по обилию подробностей, так и яркости их подачи. 

Давайте для этого сравним публичную активность по-настоящему известных людей. 

Безумно популярная и востребованная актриса Натали Портман уходит от любых попыток СМИ выведать детали о ее личной жизни. 

Она имеет единственное окно в цифровой мир – аккаунт в Instagram. И тот появился лишь в 2018 году и был создан для участия знаменитости в борьбе против расовой дискриминации и харассмента. Интерес к актрисе огромен и ее аккаунт имеет уже более 7 млн подписчиков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Natalie Portman (@natalieportman)

Однако эти, на первый взгляд внушительные показатели, даже смешно сравнивать с коллегами Портман по голливудским подмосткам. 

Актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекмен используют социальные сети для активного продвижения своего творчества, социально-ответственных проектов и принадлежащих им коммерческих брендов. 

Instagram Рейнольдса – 16 млн подписчиков, Джекмена – 29 млн. При этом каждый из актеров имеет раскрученные аккаунты в других соцсетях. У Хью – 23,5 млн фолловеров в Facebook и 14 млн в Twitter, Райан – 16,5 в FB и 16,5 в Twitter. Что характерно, оба актера известны своей открытостью, доступностью для СМИ и поклонников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

Возможно, если селфи не вызывает у вас покраснения щек и учащенного сердцебиения, успешный блог – это просто не ваше.

😎 Виртуальный аватар будет популярным только тогда, когда ваш образ и ваши мысли, готово будет примерить на себя большое количество людей. 

Люди бессознательно вписывают себя в сценарии и картинки, которые им близки.  

Мозг зачастую "не думает" словами и формулами, он мыслит образами. И выбор сознание делает сопоставляя "картинки", накопленные внутри, с тем, что "видит" снаружи. Это печально известный феномен клипового восприятия.  

Создавая свой виртуальный образ необходимо помнить, что подписчик примеряет на себя каждую вашу зарисовку, относится к высказываниям и поступкам как к своим собственным. И вы будете бессознательно отвергнуты, если в вашей картинке читателю станет тесно и неуютно. 

Приведу абсолютно неожиданный пример. По данным текущих соцопросов самый молодой электорат (18-40 лет) имеет "Партия Шария". Эта же политическая сила имеет наибольшее количество сторонников с неоконченным высшим образованием. 

Неужели видеоблоги Анатолия Шария настолько популярны у студенчества? 

Думаю, нет. Его Instagram пестрит соответствующими молодежному запросу фотками в футболках Gucci, съемками на яхте и репликами "Каждый вечер новая страна. Люблю свою жизнь". И вчерашние дети говорят, что Толя – классный чувак и у него потрясные фотки.

😎 Популярный образ в соцсетях – это не живой человек. Это совокупность ожиданий, которые нельзя ни при каких обстоятельствах подводить.

Картина мира, которую носит в себе наше сознание – это не статические картинки, это законченные сценарии. Каждое явление, предмет или человек представляет для нас определенную систему ожиданий.

Это уникальная особенность мозга. Человек постоянно прогнозирует события в окружающем мире для того, чтобы быть готовым реагировать тем или иным образом. И если логика развития событий нарушается, рушится вся картина, погружая сознание в стресс и дискомфорт.  

Несоответствие ожиданиям мы воспринимаем как обман и как повод для защитной реакции. 

Ваша бренд-икона – это такая же совокупность чаяний подписчиков. 

История последних лет содержит уйму примеров свержения кумиров, которые подвели ожидания своих поклонников.

Одна из самых известных спортивных звезд, Тайгер Вудс, почти бесследно исчез с радаров общественного внимания. Причиной стало вождение в нетрезвом виде и признание спортсмена в супружеских изменах. 

Почему такая "малость" погубила самую успешную спортивную карьеру? 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Tiger Woods (@tigerwoods)

Потому что Тайгер был не просто талантливым спортсменом. Он был первым темнокожим чемпионом по гольфу, бессменным победителем в элитарной спортивной дисциплине, ассоциирующийся с досугом белых состоятельных мужчин. 

Общественное мнение не могло допустить того, что такой герой поддался тем же порокам, что и чванливые богатеи, захватившие эту и многие другие жизненные сферы.

Карьера Хью Гранта так и не оправилась после того, как полицейские застукали выдающегося актера в автомобиле с уличной проституткой. Арест уничтожил образ очаровательного английского джентльмена, который прочно закрепился за Хью, разрушил отношения с известной актрисой Элизабет Хёрли и не оставил камня на камне от преклонения миллионов перед Британской кинозвездой номер один.

Самые трагические последствия уничтожения образа, сложившегося в глазах поклонников, имел инцидент с Кевином Спейси. Блестящая 30 летняя кинокарьера, рыцарский титул от Британской короны и преданные поклонники исчезли в один миг после череды заявлений о сексуальных домогательствах со стороны актера. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kevin Spacey (@kevinspacey)

Понимание того, чего от вас ожидает аудитория – самое важное в построении личного бренда. Ведь если мелкие и не очень грешки вписываются в ваш образ, никакие "шокирующие" разоблачения вам нипочем. 

Пример 45 президента США Дональда Трампа, уличенного во лжи, взяточничестве и общении с дамами полусвета, крайне показателен. Все эти "открытия" отлично дополнили уже сложившийся образ изворотливого негодяя. 

Личный бренд и открытая ненависть в соцсетях,

как этого избежать?

Общественное внимание – это тяжелое бремя. 

Обманутые ожидания поклонников – не единственный повод для скандалов. Известность как магнит притягивает антипатиков, которых может уязвлять все что угодно. Ваше мнение или поступок могут легко стать причиной интернет-травли.

Обратной стороной онлайн общения является анонимность и безнаказанность, которые порождают интернет "хейт". Пользователь "по другую сторону экрана" не задумывается о последствиях и не стесняется в выражениях. Несогласие легко переходит в обиду, а затем в угрозы. 

Примером того, как далеко эти угрозы могут зайти, служит недавний пост Ксении Собчак в поддержку Эмануэля Макрона

Напомню, что недавно в Париже произошло жестокое убийство на религиозной почве. Жертвой стал преподаватель одного из колледжей, который на уроках по свободе слова показывал своим ученикам-тинейджерам карикатуры на пророка Мухаммеда (САС), ранее опубликованные в журнале Шарли Эбдо. 

После происшедшего Макрон выступил с заявлением о кризисе ислама как религии и обозначил повсеместное ужесточение мер по отношению к мусульманам. 

Это вызвало радикальное осуждение французского президента верующими, а также лидерами стран, где ислам является основной религией. 

Собчак в своем Instagram высказалась в поддержку Эмануэля Макрона и стала объектом пугающих угроз. Ксения мужественно собрала самые вопиющие примеры травли в отдельный пост и представила их своей многомиллионной аудитории. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Интернет знаменитости по разному поступают с нападками со стороны пользователей. Многие предпочитают их не замечать. Некоторые находят нетривиальные способы "сделать больно" авторам травли и поставить их на место. 

Звезды создают в своих инстасториз "доски позора", публикуя фото из профилей хейтеров и помечая их хештегом #аСудьиКто? 

А кто-то находит отличный выход в подшучивании над хейтерами. YouTube-блогер Алексей Дурнев регулярно посвящает этому целую рубрику в своих программах. Юмор – это отличный способ для преодоления дискомфорта и страхов.

Однако, травля на почве несовпадения взглядов и мнений может иметь куда более серьезные последствия. 

Уже более полугода не утихает конфликт между Джоан Роулинг и активистами трансгендерного сообщества.

Писательница и кумир миллионов получила шквал унизительных эпитетов и публичных угроз убить ее, а в сети появились фотографии, где пользователи жгут книги о Гарри Поттере. 

Знаковые актеры "волшебной вселенной" осудили автора за некорректное отношение к трансгендерам. К ним присоединились крупнейшие фан-сообщества и влиятельные учреждения киноиндустрии. 

Как и в случае с Собчак пример Роулинг оставляет публичную персону один на один со сплоченными недоброжелателями, чьи глубинные убеждения задеты и для кого конфликт воспринимается как перешедший на личности. 

Убеждать и аргументировать в такой ситуации бесполезно. Градус дискуссии взвинчен до предела и любая попытка воззвать к здравому смыслу оппонентов воспринимается последними как нападка. 

Ситуацию усугубляет также то, что в нее вовлечены сторонние участники, от которых, в той или иной мере, зависят интересы селебрити и которым проще признать справедливость травли, чем противостоять ей.

В столь непростой ситуации Джоан Роулинг нашла блестящий выход. Она отказалась от препираний на выпады в ее адрес. Вместо этого писательница вместе с еще 150 мировых величин в области литературы, кино и искусства выразили обеспокоенность тем, что движение за гражданские права может создавать обстановку недопустимой цензуры и тотальной нетерпимости. 

"Мы нуждаемся в культуре, которая оставляет нам свободу эксперимента, право на риск и даже на ошибки. Если мы не защитим то, от чего зависит наша работа, то не должны ожидать от общества или государства, что они сделают это за нас", – заключают авторы

Порой, выйдя за рамки проблемы и прямого столкновения мнений, можно безошибочно найти союзников, которых конфликтная ситуация не оставит равнодушными и мобилизует в противовес радикальным хейтерам. 

***

В заключение хочется отметить, что сфера личного брендинга – это игра с многими переменными. 

То, что отлично подходит одному блогеру, радикально контрастирует с другим. 

Эксперимент, провалившийся на начальном этапе, может с легкостью состояться на более зрелых этапах существования виртуального образа. 

А успех, который возник по случаю может рассеяться как дым по прошествии времени.

Меняются запросы аудитории, меняются тренды, меняетесь вы. Не стоит останавливаться на достигнутом и всегда нужно искать новые форматы. 

Смелость, настойчивость и готовность экспериментировать – лучшие спутники в работе с социальными сетями и интернет пространством.

Ольга Сытник, редактор УП.Жизнь

Титульна світлина bloomua/Depositphotos

Вас також може зацікавити:

"Я тобі не бренд": граблі, на які мусить наступити кожен український президент

5 способів, як соцмережі змінюють наш мозок

6 аспектів нашого життя, на які негативно впливають соцмережі

Чому те, що ви публікуєте в соцмережах, може перешкодити вам отримати кредит

6 способів не дозволити соцмережам маніпулювати вами

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.
powered by lun.ua

Анна Соіна

Як вивчають озонову діру над Антарктидою та чому вона небезпечна

геофізик 25-ої Української антарктичної експедиції

Іван Малкович

Підліткам про головне: все, що цікавить хлопців та дівчат

письменник, поет, видавець

София Фарах

12 мифов об Анонимных алкоголиках

журналистка
 1579
КУЛЬТУРА

Личный бренд в соцсети: каким он может быть, от чего зависит его успешность и как избежать хейта

Ольга Ситнік
 45082
КУЛЬТУРА

Юлi Запорожець – не хлопець і не дівчина. Чому це нормально і як правильно звертатися до таких людей

Валерия Широкова
 3007
Суспільство

Лісовий дитсадок та секції групової співпраці: як вирішують кризу мотивації у дітей в Польші та Німеччині

Петро Катеринич