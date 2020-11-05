В кинотеатрах в ноябре: "Атлантида", "Ещё по одной", фильм Сеитаблаева и Сенцова + еще три картины

Ці фільми варто подивитися у листопаді 2020 року. Нагадуємо, що така добірка виходить кожен перший четвер місяця.

Ноябрьские фильмы рассказывают о людях на грани и за гранью нервного срыва; об обществе, находящемся в состоянии гражданской розни, о политических катаклизмах и диктатуре.

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А еще о нашей способности к сочувствию и взаимопомощи, позволяющей преодолеть и личный, и социальный кризис.

Напоминаем, что кинотеатры по всей стране могут работать только с соблюдением определенных условий.

С 5 ноября

"Атлантида"

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Режиссёр Валентин Васянович

В отечественный широкий прокат наконец выходит картина, отмеченная наградами как международных, так и украинских фестивалей и киносообществ – от звания лучшего фильма программы "Горизонты" Венецианского кинофестиваля до приза за лучший фильм Одесского МКФ и наград Союза кинокритиков Украины за лучшую режиссуру и лучший фильм.

Действие ленты, посвящённое недалёкому будущему, разворачивается в послевоенном Донбассе, освобождённом от российских оккупантов и очищенном от сепаратистских банд.

Однако победа не принесла мира и процветания этой земле. "Атлантида" описывает край обезлюдевших селений, разбитых снарядами и просто оставленных, заброшенных зданий, закрытых фабрик.

Под стать этим пустошам и психологическое состояние местных жителей, разочарованных, ожесточённых, кажется, не способных в полной мере ментально вернуться с полей сражений.

Их представителем выступает центральный персонаж, ветеран войны, занятый чуть ли не единственным доступным здесь занятием – поиском тел погибших.

Раскрывая постапокалиптический характер послевоенного существования – очевидно, не слишком зависящего от того, насколько справедливой была война и увенчалась ли победой, – Васянович передаёт аудитории ощущения наших выживших, уцелевших соотечественников, очевидцев, участников и жертв происходящего на востоке, показывает всю глубину их душевной опустошённости, силу их характера и отчаянную волю к жизни.

"Ночной конвой"

Режиссёр Анн Фонтен

Одним из наиболее трудных испытаний, которые могут выпасть на нашу долю, является ситуация, когда наши профессиональные обязанности и общепринятые представления о долге перед своей страной вступают в конфликт с нашими личными представлениями о Добре и Зле.

Персонажей ленты популярного французского режиссёра Анн Фонтен, трёх парижских полицейских, перед подобной дилеммой ставит задание доставить в аэропорт гражданина Таджикистана, которого ожидает депортация на родину.

По дороге стражи закона выясняют, что их подопечному в родных краях грозят пытки и смертная казнь за борьбу с тираническим режимом.

Не желая уподобляться тем своим коллегам, которые в годы нацистской оккупации выполняли приказы правительства Виши, проводя облавы на евреев, герои решают подтолкнуть таджика к побегу – однако не могут втолковать ему свои намерения, поскольку тот не говорит ни на французском, ни на английском.

Стоит заметить, что сюжет картины, к сожалению, представляется актуальным и для нашей страны, учитывая существующую и после победы Евромайдана практику отечественных властей бросать политических беженцев в зубы тирании, от которой они надеялись найти убежище на украинской земле.

С 12 ноября

"Поезд "Киев-Война"

Режиссёр Корней Грицюк

Известный дебютной лентой, игровым мокьюментари "2020. Безлюдная страна", Корней Грицюк поставил документальную картину, по сути, посвящённую той же проблематике конца света в отдельно взятом государстве.

Действие разворачивается в поезде "Киев-Константиновка", своеобразном портале между мирной повседневностью столицы и смятением охваченного войной региона.

Происходящее в вагонах, наполненных вынужденными переселенцами и военными, практически целиком сводится к потоку свидетельств, суждений и споров, подчас несколько сбивчивых и сумбурных, но неизменно пронзительных.

Представленная многоголосица создаёт выразительный и многоплановый, болезненно узнаваемый образ идеологических борений нашего времени, социальной проблематики, невежества, героизма, душевной стойкости и способности к прощению.

"Ещё по одной"

Режиссёр Томас Винтерберг

Трагикомедия популярного датского постановщика, соратника Ларса фон Триера по "Догме 95", создателя "Торжества" и "Охоты", посвящена школьному учителю истории средних лет, пытающемуся справиться с одолевающими его бесами профессионального и семейного разочарования.

Вместе со своими друзьями он прибегает к вполне заурядному способу преодолевать тяготы бытия, впрочем, находя этому довольно оригинальное оправдание – герои решают проверить теорию о том, что постоянное 0,5%-ое содержание алкоголя в крови способствует творческой продуктивности и борьбе со стрессом.

И хотя эти пережившие свои лучшие годы люди не обладают теми богатырским здоровьем и психической уравновешенностью, которых требует подобный эксперимент, не для всех из них регулярные возлияния оборачиваются погибелью.

Картину отличает свойственное Винтербергу сочетание психологического реализма и саркастической интонации, при этом она пронизана какой-то светлой меланхолией, самоироничной тоской по беззаботной и амбициозной юности.

Впервые фильм был представлен украинскому зрителю в рамках Киевской недели критики.

С 19 ноября

"Номера"

Режиссёры Ахтем Сеитаблаев и Олег Сенцов

Во всей истории кинематографа трудно подобрать аналог обстоятельствам создания этой картины, один из сорежиссёров которой находился в заключении и обсуждал со своим коллегой детали постановки, подбор актёров, сценарий и декорации в переписке, чья оперативность серьёзно страдала от произвола тюремной администрации.

Результат столь трудного сотрудничества был неоднозначно воспринят аудиторией, известно, что самому Олегу Сенцову фильм не пришёлся по вкусу.

В самом деле, нарочитая театральность повествования то и дело оборачивается театральностью невольной, с досадным переигрыванием и статичными мизансценами.

Вместе с тем, при всех недостатках исполнения, сама идея обыграть на киноэкране театральную условность воспринимается как любопытный и необычный для отечественного кино опыт, а ряд актёрских работ, в первую очередь, сыгравшего главную роль Евгения Черникова, относятся к числу не столь частых исполнительских удач.

В первую же очередь картина примечательна драматургической основой, предлагающей столь актуальную для отечественных реалий притчу о природе диктатуры, неизменно тяготеющей к воспроизведению религиозных культов, обожествлению лидера и собственно театрализованным ритуалам (к которым её лидеры относятся с насмешливым пренебрежением), с психологически точной расстановкой характеров в замкнутом пространстве, воспроизведением их поведения в стрессовой ситуации, исследованием нашей готовности к подчинению и способности к бунту.

С 26 ноября

"Земля голубая, как апельсин"

Режиссёр Ирина Цилык

Ещё один, уже документальный, фильм о происходящем на востоке Украины, не только ставший событием отечественной культурной жизни, но и получивший определённый резонанс за рубежом.

Полнометражный дебют поэта и режиссёра Ирины Цилык стал одной из наиболее заметных украинских лент о людях, в чью повседневность вошла война – и стала её неотъемлемой частью.

В центре повествования: семья многодетной матери-одиночки из Красногоровки, для которой возможностью оправиться от пережитого во время обстрелов и преодолеть тревогу из-за постоянной опасности возобновления боевых действий является творческая реализация.

Одна из дочерей героини отправляется в Киев, чтобы учиться на кинооператора, и начинает снимать фильм о периоде боёв за родной город – о долгих часах, проведённых в подвалах, хлипкой защите во время артиллерийского урагана, о родственниках, в чьи дома попали снаряды, о способах справиться с нехваткой продовольствия и лекарств, о причинах, побуждающих людей оставаться в осаждённом городе, а не искать спасения в чужом краю.

Картина Цилык, получившая приз за лучшую режиссуру на главном американском кинофестивале "Санденс", а также ряд наград на европейских смотрах документалистики, уже знакома украинским фестивальным завсегдатаям – на фестивале Docudays UA она получила главные награды как в национальном, так и в международном конкурсе, на МКФ "Молодость" была выбрана фильмом-закрытием.

Александр Гусев, кинокритик, специально для УП.Жизнь

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