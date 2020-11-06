Кіпіані, Асєєв та інші. Оголосили номінантів Шевченківської премії 2021 року

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка завершив прийом документів і творів на здобуття Національної премії 2021 року і оголосив номінантів.
Про це повідомляють на сайті комітету премії.
Серед номінантів - Станіслав Асєєв, Вахтанг Кіпіані, Наталя Ворожбит тощо.
Публіцистика, журналістика
- Асєєв Станіслав: Книга есеїв "В ізоляції".
- Бебик Валерій (автор і ведучий), Лященко Юрій (генеральний менеджер проекту), Устюжаніна Анастасія (режисер Телеканалу "Київ").
- Публіцистичний мульти-медіа проект "Український Херсонес: антична історія Севастополя / Ukrainian Chersonese: anantic history of Sevastopol".
- Білозерська-Воронова (Білозерська) Олена: Книга "Щоденник нелегального солдата".
- Гальченко Сергій: Книга "Остап Вишня. Невеселе життя. Документальна біохроніка".
- Житня Людмила: Книга "Чорнобиль - очима жінок".
- Кіпіані Вахтанг: Книга "Справа Василя Стуса".
- Палинський Віктор: Книга есеїв про поетів, прозаїків, митців "Час творити".
- Пепа Вадим: Книга "Слово про антського короля Божа".
- Романчук Олег: Книга публіцистики воєнного часу "Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи".
- Шевченко Володимир: Трилогія про Устима Кармалюка: "Ой, Кармелюче, по світу ходиш", "Ой родився Кармалюка в селі на Поділлі...", "Вийся, вийся, хміль листатий".
Кіномистецтво
- Васянович Валентин (автор сценарію, режисер-постановник, оператор-постановник), Одуденко Владлен (художник-постановник): Художній фільм "Атлантида".
- Ворожбит Наталя (режисер, автор сценарію): Фільм "Погані дороги".
- Іллєнко Михайло (автор сценарію, режисер), Різоль Андрій (продюсер), Кришталович Олександр (оператор), Адамович Роман (художник), Рада Іллєнко Іванна (виконавиця ролі Катерини): Національний фільм "Толока".
Література
- Аніщенко Оксана: Книга поезій "Проростай".
- Бережко-Камінська Юлія: Книга поезії "Невідворотне".
- Гургула Ігор: Книга прози "Проза життя".
- Жежера Віталій: Цикл есеїв "Відкладене літо" та авторські колонки останніх років.
- Запека Віталій: Антивоєнний роман "Цуцик".
- Князький Орест: Книга любовної лірики "Таїна високої води".
- Концевич Володимир: Книга "Всім нам треба з Богом жити, Україну теж любити, Кобзаря всім пам'ятати, його мудрість шанувати".
- Короненко-Слабошпицька Світлана: Книги поезій "Містерії", "Замовлення на білоруську мову".
- Лебедєва Катерина: Роман "22: Містичний випадок на Вознесенському узвозі у Києві".
- Луцишина Оксана: Роман "Іван і Феба".
- Лучук Іван: Книга "Антропос і бібліон: Есеї розмаїті".
- Мастєрова Валентина: Роман "Тобі скажу".
- Махно Василь: Роман "Вічний календар".
- Михайлюта Олександр: Роман "Падіння хв'юрера"
- Ненцінський Анатолій: Книга "Голоси і видіння".
- Нестерчук Мирон: Роман-балада "Блакитна сарна".
- Поровський Микола: Повість "Щоб в синім небі – стрічка золота".
- Рафєєнко Володимир: Роман "Мондегрін (пісні про смерть і любов)"
- Ремньов Микола: Роман "Не плач, кохана!".
- Стольников Владислав: Книга віршів "Вітри на сполох".
- Чипурка (Чепурко) Богдан: Книга поезій "Дивина".
- Герасим'юк Олена: Книга поезій "Тюремна пісня".
Театральне мистецтво
- Алєксєєв (Ар'є) Павло (драматург) Жирков Станіслав (режисер): Вистава "Слава Героям" Київського академічного театру "Золоті ворота".
- Білоус Андрій (режисер, автор інсценізації (лібрето), перекладач), Колеснікова Ніна (хореограф-постановник), Бекіров Усеін (композитор), Орлов Борис (художник-постановник, виконавець головної ролі): Вистава "Шинель" за однойменною повістю Миколи Гоголя Київського національного академічного Молодого театру.
- Вовкун Василь (режисер), Небесний Іван (композитор), Іпатьєва Ганна (художниця костюмів): Опера "Лис Микита" Івана Небесного Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької.
- Лавренчук Євген (режисер): Опера "LaTraviata" Одеського національного академічного театру опери та балету.
- Маслобойщиков Сергій (автор інсценізації, режисер-постановник, художник-сценограф), Рудюк Наталія (художник по костюмах), Бегма Олександр (композитор): Вистава "Verba" за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.
- Трунова Тамара (режисер-постановник, співавтор музичного рішення), Ворожбит Наталя (автор п'єси ), Черкашина Оксана (виконавиця ролі Наташі), Ісаєнко Андрій (виконавець ролі Стаса), Ходос Валерія (виконавиця ролі Юлі): Вистава "Погані дороги" Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.
Музичне мистецтво
- Андрусик Олександра (директорка агенції), Шимальський Євген (співзасновник агенції), Сула Катерина (виконавча продюсерка) ‑ Музичне агентство "УХО": Цикл "Архітектура голосу".
- Ботвінов Олексій (піаніст): Концертна програма "Йоганн Себастьян Бах "Гольдберг-варіації" для фортепіано"".
- Василевич Юрій (сопрано саксофон, керівник), Мимрик Михайло (альт саксофон), Москаленко Олександр (тенор саксофон), Гданський Сергій (баритон саксофон) - Київський квартет саксофоністів Національної філармонії України: Аудіальний проект "Український саксофон".
- Козаренко Олександр (піаніст): Цикл концертів: "Фортепіанна музика Миколи Лисенка у виконанні Олександра Козаренка", "Фортепіанна музика Анатолія Кос-Анатольського у виконанні Олександра Козаренка", "Фортепіанна музика Бориса Лятошинського у виконанні Олександра Козаренка".
- Курач Юрій (автор програми, генеральний директор-художній керівник, головний диригент Національної заслуженої капели бандуристів України імені Г.Майбороди): Концертна програма "Над Дніпровою сагою".
Візуальне мистецтво
- Вайсберг Матвій (художник), Живкова Олена (куратор, заступник з наукової роботи): Виставка "Матвій Вайсберг у музеї Ханенків".
- Євсеєва Тетяна: Мистецький проект "Кам'яні вишиванки Нової Каховки" (дослідження, концептуалізація, захист, відновлення та популяризація культурної спадщини регіону).
- Михайлов Борис (художник): Відеопроекція та фотоінсталяція "Випробування смертю".
- Семенюк Василь (художник): Графічне оформлення книги "Кобзар", цикл живописно-графічних творів "Мій Шевченко".
- Федірко Анатолій (художник): Арт-проєкт "Арт фабрика ім.prof.К.Малевича".
Нагадаємо, премію у 2020 році отримали:
- виконавці гурту "ДахаБраха" Марко Галаневич, Ніна Гаренецька, Ірина Коваленко, Олена Цибульська за музичний альбом "Шлях";
- режисер Владислав Троїцький, композитори Роман Григорів та Ілля Разумейко за оперу-реквієм "ЙОВ" ("IYOV");
- фотохудожник Олександр Глядєлов - за мистецький проєкт "Карусель",
- поетеса Маріанна Кіяновська – за книгу поезій "Бабин Яр. Голосами",
- журналістка Євгенія Подобна за книгу "Дівчата зрізають коси",
- письменник Тарас Прохасько за книгу есеїв "Так, але...".
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