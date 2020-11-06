Кіпіані, Асєєв та інші. Оголосили номінантів Шевченківської премії 2021 року

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка завершив прийом документів і творів на здобуття Національної премії 2021 року і оголосив номінантів.

Про це повідомляють на сайті комітету премії.

Серед номінантів - Станіслав Асєєв, Вахтанг Кіпіані, Наталя Ворожбит тощо.

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Публіцистика, журналістика

Асєєв Станіслав: Книга есеїв "В ізоляції".

Книга есеїв "В ізоляції". Бебик Валерій (автор і ведучий), Лященко Юрій (генеральний менеджер проекту), Устюжаніна Анастасія (режисер Телеканалу "Київ").

(автор і ведучий), (генеральний менеджер проекту), (режисер Телеканалу "Київ"). Публіцистичний мульти-медіа проект "Український Херсонес: антична історія Севастополя / Ukrainian Chersonese: anantic history of Sevastopol".

Білозерська-Воронова (Білозерська) Олена : Книга "Щоденник нелегального солдата".

: Книга "Щоденник нелегального солдата". Гальченко Сергій : Книга "Остап Вишня. Невеселе життя. Документальна біохроніка".

: Книга "Остап Вишня. Невеселе життя. Документальна біохроніка". Житня Людмила : Книга "Чорнобиль - очима жінок".

: Книга "Чорнобиль - очима жінок". Кіпіані Вахтанг: Книга "Справа Василя Стуса".

Книга "Справа Василя Стуса". Палинський Віктор : Книга есеїв про поетів, прозаїків, митців "Час творити".

: Книга есеїв про поетів, прозаїків, митців "Час творити". Пепа Вадим: Книга "Слово про антського короля Божа".

Книга "Слово про антського короля Божа". Романчук Олег: Книга публіцистики воєнного часу "Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи".

Книга публіцистики воєнного часу "Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи". Шевченко Володимир: Трилогія про Устима Кармалюка: "Ой, Кармелюче, по світу ходиш", "Ой родився Кармалюка в селі на Поділлі...", "Вийся, вийся, хміль листатий".

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Кіномистецтво

Васянович Валентин (автор сценарію, режисер-постановник, оператор-постановник), Одуденко Владлен (художник-постановник): Художній фільм "Атлантида".

(автор сценарію, режисер-постановник, оператор-постановник), (художник-постановник): Художній фільм "Атлантида". Ворожбит Наталя (режисер, автор сценарію): Фільм "Погані дороги".

(режисер, автор сценарію): Фільм "Погані дороги". Іллєнко Михайло (автор сценарію, режисер), Різоль Андрій (продюсер), Кришталович Олександр (оператор), Адамович Роман (художник), Рада Іллєнко Іванна (виконавиця ролі Катерини): Національний фільм "Толока".

Література

Аніщенко Оксана: Книга поезій "Проростай".

Книга поезій "Проростай". Бережко-Камінська Юлія : Книга поезії "Невідворотне".

: Книга поезії "Невідворотне". Гургула Ігор: Книга прози "Проза життя".

Книга прози "Проза життя". Жежера Віталій: Цикл есеїв "Відкладене літо" та авторські колонки останніх років.

Цикл есеїв "Відкладене літо" та авторські колонки останніх років. Запека Віталій: Антивоєнний роман "Цуцик".

Антивоєнний роман "Цуцик". Князький Орест: Книга любовної лірики "Таїна високої води".

Книга любовної лірики "Таїна високої води". Концевич Володимир : Книга "Всім нам треба з Богом жити, Україну теж любити, Кобзаря всім пам'ятати, його мудрість шанувати".

: Книга "Всім нам треба з Богом жити, Україну теж любити, Кобзаря всім пам'ятати, його мудрість шанувати". Короненко-Слабошпицька Світлана : Книги поезій "Містерії", "Замовлення на білоруську мову".

: Книги поезій "Містерії", "Замовлення на білоруську мову". Лебедєва Катерина : Роман "22: Містичний випадок на Вознесенському узвозі у Києві".

: Роман "22: Містичний випадок на Вознесенському узвозі у Києві". Луцишина Оксана : Роман "Іван і Феба".

: Роман "Іван і Феба". Лучук Іван : Книга "Антропос і бібліон: Есеї розмаїті".

: Книга "Антропос і бібліон: Есеї розмаїті". Мастєрова Валентина : Роман "Тобі скажу".

: Роман "Тобі скажу". Махно Василь : Роман "Вічний календар".

: Роман "Вічний календар". Михайлюта Олександр : Роман "Падіння хв'юрера"

: Роман "Падіння хв'юрера" Ненцінський Анатолій : Книга "Голоси і видіння".

: Книга "Голоси і видіння". Нестерчук Мирон : Роман-балада "Блакитна сарна".

: Роман-балада "Блакитна сарна". Поровський Микола : Повість "Щоб в синім небі – стрічка золота".

: Повість "Щоб в синім небі – стрічка золота". Рафєєнко Володимир : Роман "Мондегрін (пісні про смерть і любов)"

: Роман "Мондегрін (пісні про смерть і любов)" Ремньов Микола : Роман "Не плач, кохана!".

: Роман "Не плач, кохана!". Стольников Владислав : Книга віршів "Вітри на сполох".

: Книга віршів "Вітри на сполох". Чипурка (Чепурко) Богдан : Книга поезій "Дивина".

: Книга поезій "Дивина". Герасим'юк Олена: Книга поезій "Тюремна пісня".

Театральне мистецтво

Алєксєєв (Ар'є) Павло (драматург) Жирков Станіслав (режисер): Вистава "Слава Героям" Київського академічного театру "Золоті ворота".

(драматург) (режисер): Вистава "Слава Героям" Київського академічного театру "Золоті ворота". Білоус Андрій (режисер, автор інсценізації (лібрето), перекладач), Колеснікова Ніна (хореограф-постановник), Бекіров Усеін (композитор), Орлов Борис (художник-постановник, виконавець головної ролі): Вистава "Шинель" за однойменною повістю Миколи Гоголя Київського національного академічного Молодого театру.

(режисер, автор інсценізації (лібрето), перекладач), (хореограф-постановник), (композитор), (художник-постановник, виконавець головної ролі): Вистава "Шинель" за однойменною повістю Миколи Гоголя Київського національного академічного Молодого театру. Вовкун Василь (режисер), Небесний Іван (композитор), Іпатьєва Ганна (художниця костюмів): Опера "Лис Микита" Івана Небесного Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької.

(режисер), (композитор), (художниця костюмів): Опера "Лис Микита" Івана Небесного Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької. Лавренчук Євген (режисер): Опера "LaTraviata" Одеського національного академічного театру опери та балету.

(режисер): Опера "LaTraviata" Одеського національного академічного театру опери та балету. Маслобойщиков Сергій (автор інсценізації, режисер-постановник, художник-сценограф), Рудюк Наталія (художник по костюмах), Бегма Олександр (композитор): Вистава "Verba" за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

(автор інсценізації, режисер-постановник, художник-сценограф), (художник по костюмах), (композитор): Вистава "Verba" за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Трунова Тамара (режисер-постановник, співавтор музичного рішення), Ворожбит Наталя (автор п'єси ), Черкашина Оксана (виконавиця ролі Наташі), Ісаєнко Андрій (виконавець ролі Стаса), Ходос Валерія (виконавиця ролі Юлі): Вистава "Погані дороги" Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.

Музичне мистецтво

Андрусик Олександра (директорка агенції), Шимальський Євген (співзасновник агенції), Сула Катерина (виконавча продюсерка) ‑ Музичне агентство "УХО": Цикл "Архітектура голосу".

(директорка агенції), (співзасновник агенції), (виконавча продюсерка) ‑ Музичне агентство "УХО": Цикл "Архітектура голосу". Ботвінов Олексій (піаніст): Концертна програма "Йоганн Себастьян Бах "Гольдберг-варіації" для фортепіано"".

(піаніст): Концертна програма "Йоганн Себастьян Бах "Гольдберг-варіації" для фортепіано"". Василевич Юрій (сопрано саксофон, керівник), Мимрик Михайло (альт саксофон), Москаленко Олександр (тенор саксофон), Гданський Сергій (баритон саксофон) - Київський квартет саксофоністів Національної філармонії України: Аудіальний проект "Український саксофон".

(сопрано саксофон, керівник), Мимрик Михайло (альт саксофон), Москаленко Олександр (тенор саксофон), Гданський Сергій (баритон саксофон) - Київський квартет саксофоністів Національної філармонії України: Аудіальний проект "Український саксофон". Козаренко Олександр (піаніст): Цикл концертів: "Фортепіанна музика Миколи Лисенка у виконанні Олександра Козаренка", "Фортепіанна музика Анатолія Кос-Анатольського у виконанні Олександра Козаренка", "Фортепіанна музика Бориса Лятошинського у виконанні Олександра Козаренка".

(піаніст): Цикл концертів: "Фортепіанна музика Миколи Лисенка у виконанні Олександра Козаренка", "Фортепіанна музика Анатолія Кос-Анатольського у виконанні Олександра Козаренка", "Фортепіанна музика Бориса Лятошинського у виконанні Олександра Козаренка". Курач Юрій (автор програми, генеральний директор-художній керівник, головний диригент Національної заслуженої капели бандуристів України імені Г.Майбороди): Концертна програма "Над Дніпровою сагою".

Візуальне мистецтво

Вайсберг Матвій (художник), Живкова Олена (куратор, заступник з наукової роботи): Виставка "Матвій Вайсберг у музеї Ханенків".

(художник), (куратор, заступник з наукової роботи): Виставка "Матвій Вайсберг у музеї Ханенків". Євсеєва Тетяна : Мистецький проект "Кам'яні вишиванки Нової Каховки" (дослідження, концептуалізація, захист, відновлення та популяризація культурної спадщини регіону).

: Мистецький проект "Кам'яні вишиванки Нової Каховки" (дослідження, концептуалізація, захист, відновлення та популяризація культурної спадщини регіону). Михайлов Борис (художник): Відеопроекція та фотоінсталяція "Випробування смертю".

(художник): Відеопроекція та фотоінсталяція "Випробування смертю". Семенюк Василь (художник): Графічне оформлення книги "Кобзар", цикл живописно-графічних творів "Мій Шевченко".

(художник): Графічне оформлення книги "Кобзар", цикл живописно-графічних творів "Мій Шевченко". Федірко Анатолій (художник): Арт-проєкт "Арт фабрика ім.prof.К.Малевича".

Нагадаємо, премію у 2020 році отримали:

виконавці гурту "ДахаБраха" Марко Галаневич, Ніна Гаренецька, Ірина Коваленко, Олена Цибульська за музичний альбом "Шлях";

режисер Владислав Троїцький, композитори Роман Григорів та Ілля Разумейко за оперу-реквієм "ЙОВ" ("IYOV");

фотохудожник Олександр Глядєлов - за мистецький проєкт "Карусель",

поетеса Маріанна Кіяновська – за книгу поезій "Бабин Яр. Голосами",

журналістка Євгенія Подобна за книгу "Дівчата зрізають коси",

письменник Тарас Прохасько за книгу есеїв "Так, але...".

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