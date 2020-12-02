У Німеччині українку визнали найкращою диригенткою 2020 року

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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2 грудня 2020

Українка Оксана Линів отримала німецьку нагороду "Найкраща диригентка 2020 року".

Про це Линів повідомила у Facebook.

Диригентка в коментарях під дописом зазначила, що жюрі відзначило її постановку опери Бели Бартока "Замок Герцога Синя Борода в Баварській державній опері".

"Неочікувана для мене нагорода Oper!Awards від провідних німецьких критиків, заснована оперним часописом "Oper!Das Magazin"

Нею в 20 різних категоріях відзначаються музичні колективи, оперні постановки та найяскравіші театральні митці.

Сьогодні ми всі повинні були бути в Берліні, та через пандемію, церемонія нагородження була перенесена в онлайн формат", - розповіла Оксана Линів.

 Оксана Линів. Фото із її Facebook

Нагадаємо, Оксана Линів стала першою жінкою-диригенткою найпрестижнішого оперного фестивалю світу.

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