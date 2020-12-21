Українська співачка перемогла у пісенному конкурсі Тюркбачення-2020

Українська співачка Наталія Папазоглу перемогла у пісенному конкурсі Тюркбачення-2020.
Про це повідомляють на офіційному сайті конкурсу.
Цьогоріч подія проходила в Стамбулі у онлайн-форматі, через карантинні обмеження.
Українська виконавиця виступила з авторською піснею гагаузькою мовою під назвою "Тернистий шлях".
З перемогою виконавицю привітав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Щиро вітаю українку гагаузького походження Наталі Папазоглу із перемогою в престижному у тюркському світі пісенному конкурсі Тюркбачення 2020🥇! pic.twitter.com/kOKW2pp0yU— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 20, 2020
Загалом у пісенному конкурсі брало участь 26 учасників.
"Тюркбачення" – це щорічний пісенний конкурс, подібний до "Євробачення".
У ньому можуть брати участь представники тюркських країн та регіонів, а також учасники, які є тюрками за національністю.
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