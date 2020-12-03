Ці фільми варто подивитися у грудні 2020 року. Нагадуємо, що така добірка виходить кожен перший четвер місяця.

В преддверии не только нового – как мы все надеемся, более счастливого, – года, но и возможного локдауна, в тяжелейших для прокатчиков и кинотеатров условиях, на большой экран, в числе множества старых релизов и низкобюджетных хорроров, выходят несколько значимых отечественных картин, созданных в более благополучные для украинского кино дни.



Реклама:

Напоминаем, что кинотеатры по всей стране могут работать только с соблюдением определенных условий.

С 3 декабря

"Мать апостолов"

Режиссёр Заза Буадзе

Реклама:

Один из наиболее плодовитых режиссёров современного украинского кино вновь снял картину, посвящённую драматическим событиям на юго-востоке Украины.

Если "Позывной Бандерас" предлагал аудитории идеальный образ воина-защитника, центральный персонаж "Матери апостолов" – воплощение материнской любви и героизма.

Лента повествует о собирательнице музыкального фольклора из Винницы, которая отправляется на контролируемую сепаратистами и российскими военными территорию на поиски сына, чей самолёт оказался сбит.

При этом для отважной женщины каждый из встреченных украинских солдат, томящихся в плену, скрывающихся от облав, является всё равно что ребёнком, и даже представители вражеской стороны, невольно склоняющиеся перед её горем и мужеством, могут рассчитывать на толику её понимания и милосердия.

Тот высокий пафос и размах одухотворённости, которым наделяет Буадзе сюжет и персонажей, даже хорошим актёрам непросто воспроизвести с должной убедительностью.

Однако наряду с довольно натянутыми образами-символами в повествовании подчас всё же возникают убедительные детали повседневности людей (среди исполнителей стоит выделить Ирину Тамим в роли сердобольной алкоголички), успевших смириться с тем, что их привычное существование навсегда разрушено войной.

"Ваш Василь"

Режиссёры Светлана Рудюк и Александр Авшаров

Та невыносимо чудовищная и завораживающая, словно фантасмагорическая сказка, реальность, насыщенная будничным попранием элементарных прав и при этом свидетельствующая о неизбывности нашей свободы воли, о способности человека сохранять достоинство в ситуации самых свирепых притеснений, то пространство духовных и творческих исканий, эстетических удовольствий и филологических исследований, тот полный трагического величия опыт общения каторжанина с близкими, что предстают читателю писем и "Тюремного зошита" Василя Стуса, оказались, увы, совершенно неинтересными для авторов посвящённого поэту игрового фильма.

"Заборонений" Романа Бровко предстал беспомощным смешением идеологических полуфабрикатов советских времён и безвкусного вымысла.

Документальная лента Светланы Рудюк и Александра Авшарова призвана воздать должное памяти столь значимой для украинской культуры личности Василя Стуса, чья актуальность особенно очевидна в свете скандального запрета книги Вахтанга Кипиани.

Картина выстроена на архивных материалах, интервью с родственниками и друзьями поэта, цитатами из его писем и дневников.

"Звонок: Последняя глава"

Режиссёр Хидео Наката

Кодзи Судзуки, возможно, единственный из современных писателей, которому удалось придумать сюжет, востребованный кинематографистами наравне с классикой литературы.

Его роман 1991-го года "Звонок" в начале девяностых был перенесён на экран дважды.

После же необыкновенного успеха третьей экранизации, одноимённой ленты Хидео Накаты 1998-го года, продолжения (в том числе основанные на последующих романах Судзуки) и интерпретации – кинофильмы и телесериалы как японского, так и южнокорейского и американского производства, – стали появляться с такой частотой и неутомимостью, что это способно вызвать оторопь.

Достаточно сказать, что сатирический, доводящий идею "телефонной угрозы" до абсурда "Один пропущенный звонок" Такаси Миике 2003-го года, казалось бы, закрывающий тему, только подлил масла в огонь, обзаведясь двумя сиквелами и американским ремейком.

Трудно ожидать таким образом, что "Последняя глава" Хидео Накаты, вернувшегося к самой успешной в своей карьере теме, действительно окажется последней.

Как бы то ни было, фильм повествует о девочке, которую её обезумевшая мать посчитала воплощением Садако – монструозного ребёнка, несколько десятилетий терроризировавшего бедолаг, вставлявших в магнитофон роковую кассету. Пытаясь убить дочь, жестокая родительница погибает сама.

Сиротка оказывается под опекой девушки-психолога, которая вскоре начинает подозревать, что в девочке и правда есть нечто необычное.

С 10 декабря

"Раскрашенная птица"

Режиссёр Вацлав Маргоул

В широкий (насколько таковой возможен в условиях карантина) прокат выходит одна из самых нашумевших на международных фестивальных площадках картин, в создании которых приняли участие отечественные кинематографисты.

Украинская премьера "Раскрашенной птицы" состоялась ещё в октябре 2019-го года в рамках Киевской недели критики, и столь длительная задержка вполне понята – картина чешского режиссёра не слишком соответствует вкусам и предпочтениям посетителей украинских кинотеатров.

Впрочем, это произведение можно отнести к числу тех, которые вполне способны захватить зрителя и увлечь его на неведомую прежде территорию.

Бескомпромиссное отражение тьмы, таящейся в человеческом сердце и готовой вырваться на волю, когда военный катаклизм превращает цивилизацию в руины, сочетается здесь с исключительным кинематографическим мастерством- столь изысканный визуальный ряд мы не так часто получаем возможность увидеть на большом экране, если речь не идёт о показе киноклассики.

Повествование предстаёт одиссеей еврейского мальчика, скитающегося по восточноевропейским селениям в годы нацистской оккупации и становящимся свидетелем самых варварских проявлений пороков человеческой природы.

Если "Иди и смотри" Элема Климова, с которым фильм Маргоула нередко сравнивают, посвящён зверствам военных, "Раскрашенная птица", вслед за своим первоисточником, одноимённым романом Ежи Косинского, показывает, что в дни испытаний наши соседи или коллеги могут оказаться не менее опасными и безжалостными, чем упоённый властью оккупант, и, возможно, нам и самим тогда придётся приложить усилия, чтобы удержать в узде своих демонов.

С 31 декабря

"Бесславные крепостные"

Режиссёр Роман Перфильев

Участникам украинского кинопроцесса, как авторам, так и специалистам по продвижению, недостаёт интереса к трэш-эстетике, уважения к эксплуатационному кино, хотя к произведениям подобного рода можно отнести значительную часть отечественных фильмов.

Более того, не будет преувеличением сказать, что украинский кинематограф обогатил эксплуатационное кино новым поджанром – tarasploitation.

Великий поэт нужен картинам этого направления приблизительно так же, как топор для каши, якобы из топора сваренной. Оставьте крупу, соль и масло, а топор замените на серп или огниво – вкус готового блюда будет отличаться столь же незначительно, как подобное киноповествование, если Шевченко будет заменён в нём Адамом Мицкевичем или Яном Нерудой.

Вместе с тем, характер эксплуатации здесь принципиально иной, нежели в образчиках западного масскульта.

Tarasploitation не взывает к сокровенным, тёмным влечениям зрителей, к нашей таимой, сдерживаемой уздой религии, любви к ближним и страха наказания одержимости сексом и насилием, не является канализирующим желания театром эроса и танатоса; эксплуатация метит в представления чиновников и экспертов различных ведомств и комиссий, раскрывая заповедным словом "Тарас" бюджетные сокровищницы.

Парадоксальное сочетание спекуляции на неких культурных кодах и решительного несоответствия ожиданиям массовой аудитории можно назвать отличительной особенностью украинского exploitation, особенностью, столь характерной для отечественной культурной политики, продолжающей советские традиции обслуживания идеологических доктрин.

В этом смысле фильм Романа Перфильева, будучи выдержан в соответствии с общемировыми практиками, в отечественном контексте предстаёт подлинным новаторством.

Молодой Тарас Григорьевич оказывается здесь невольным участником противостояния между двумя самурайскими кланами, представители которых принесли свою вражду на украинскую землю, где царят весьма подходящие им жестокие феодальные порядки.

Стремясь освободить возлюбленную, крепостную жестокого помещика, который собирается продать её одному из самураев, Шевченко сам берётся за катану.

Ещё одним участником этой войны всех со всеми выступает повстанческая армия беглых крестьян, харизматичного лидера которой отличает склонность к патетическим разглагольствованиям о народной воле и звериная жестокость.

При всей откровенной пародийности этого бурлескного истерна "Бесславные крепостные" способны (как и вдохновивший их "Джанго Освобождённый") напомнить аудитории о трагедиях прошлого гораздо лучше, чем вполне серьёзные, но бесталанные картины о XIX столетии.

За всеми удалыми (и, нужно заметить, на удивление хорошо поставленными) сценами перестрелок и потасовок ощущается драма людей, обречённых на положение бесправного скота и способных отыскать справедливость лишь в беспорядочных всплесках насилия, ощутимы те горе и гнев, которыми насыщены поэмы Шевченко, творчеством которого, выразим предположение, "Бесславные крепостные" могут заинтересовать в большей степени, чем "Толока" или "Тарас. Возвращение".

"Бесславные крепостные" стали первой картиной выдающегося продюсера Юрия Минзянова, отличавшегося исключительной творческой дерзостью и чутьём на таланты, которая выходит на экраны после его скоропостижной кончины.

"Фестиваль Рифкина"

Режиссёр Вуди Аллен

Творческая активность Вуди Аллена, кажется, не имеет аналогов в истории мирового кино.

Действие новой картины 85-летнего режиссёра, оказавшегося в опале на родине после того, как слишком многие из его сограждан забыли о презумпции невиновности, разворачивается в Сан-Себастьяне, культурном центре Страны Басков и одной из кинофестивальных столиц Европы.

Собственно, именно на МКФ в Сан-Себастьяне приезжают герои ленты, супружеская чета американцев, увлечённая миром кинематографа.

Они счастливы возможности первыми увидеть сан-себастьянскую редакцию лучших фильмов сезона, однако, как известно каждому фестивальному завсегдатаю, самое интересное происходит между сеансами.

Героев подхватывает стихия кулуарных знакомств и обсуждений конкурсной программы, переходящих в закрытые вечеринки и ночные прогулки, в ходе которых грань между экранной и заэкранной реальностью постепенно стирается.

Александр Гусев, кинокритик, специально для УП.Жизнь

Больше о кино:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.