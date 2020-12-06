Ви все чули? Новий проект Вакарчука, Міхалок у Чорнобилі та інші нові українські пісні листопада

Ця музика увірвалась у ефіри у листопаді 2020 року. Така добірка виходить щомісяця.
Останнього місяця осені українські музиканти руйнували головні стереотипи про себе.
Святослав Вакарчук заспівав у акустиці, alyona alyona затанцювала, а "Вагоновожатые" випустили саундтрек до молодіжного серіалу.
Святослав Вакарчук – "Оранжерея – Знову"
Лідер "Океану Ельзи" презентував новий проект – "Оранжерея".
До нього увійшли ліричні пісні Святослава Вакарчука, які він написав паралельно з більш роковими композиціями для наступного альбому "ОЕ".
До "Оранжереї" також долучилися інші учасники "Океану Ельзи": бас-гітарист Денис Дудко та клавішник Мілош Єліч.
Вони грають у проекті на акустичних гітарах, а Вакарчук окрім вокалу взяв на себе фортепіано.
Кліп на пісню "Знову" зняв молодий режисер Олександр Коршак в оранжереї на київському ВДНГ.
На весну 2021-го музиканти запланували тур українськими містами, в якому зіграють в акустиці відомі хіти "ОЕ" та нові композиції.
Міхалок & Чемеров – "Чорнобиль форева"
Лідери гуртів Brutto та The Gitas осучаснили хіт "Скрябіна" для проекту "Звуки Чорнобиля".
У пісні вони використали звуки з чорнобильської зони відчуження, які записав художник Валерій Коршунов.
The Hardkiss – "Все було так"
The Hardkiss заходять на територію драм-н-бейсу в новій пісні.
У кліпі на неї Юлія Саніна та Вал Бебко екранізували історію власного кохання. Його зняв сам гітарист гурту.
"Все було так" увійде до наступного альбому The Hardkiss, який вийде навесні 2021-го.
А 29 травня гурт відсвяткує десятиріччя великим концертом на НСК "Олімпійський".
"Вагоновожатые" – ZNO
Київський електронний гурт презентував саундтрек до молодіжного серіалу "Секс, інста, ЗНО", який зняв Антоніо Лукіч ("Мої думки тихі").
Голос "Вагоновожатых" Антон Слєпаков розповідає, що в пісні хотів відтворити діалог між "старперами" і сучасним поколінням зумерів.
У "Секс, інста, ЗНО" також можна почути пісні ONUKA, Івана Дорна, Макса Барських та інших музикантів.
YOURA & IDFX – Tarakan
Юрій Бардаш та одеський репер IDFX відтворили атмосферу, що панує на виступах Володимира Мунтяна та Анатолія Кашпіровського.
Трек та кліп на нього вийшли в рамках проекту "Слушай сюда".
В ньому YOURA співпрацює із молодими і маловідомими музикантами.
BRAII – Moth, Not A Butterfly
Київські інді-рокери BRAII випустили новий міні-альбом Moth, Not A Butterfly, а також короткометражний фільм за його мотивами.
Шість пісень фронтвумен гурту Оксана Бризгалова написала під час карантину самостійно, користуючись програмою Ableton.
У них BRAII відійшли від пост-панкового звучання. Прихильникам Radiohead повинно сподобатися.
La Horsa Bianca – "Сурми останнього дня"
Прогресив-рокери з Харкова поклали на музику вірш Богдана-Ігоря Антонича.
Психоделічний кліп на пісню намалював фронтмен гурту Євген Манько.
ТЕЛЬНЮК: Сестри та Усеїн Бекіров – ТЕЛЬНЮК: in jazz
Галя та Леся Тельнюк разом із піаністом Усеїном Бекіровим презентували ювілейний, двадцятий альбом.
До нього увійшли найкращі пісні арт-рокерок у джазовому аранжуванні.
Серед таких знайшлося місце композиціям на вірші Ліни Костенко, Станіслава Тельнюка (поет-сімдесятник, батько сестер), а також авторським номерам музиканток.
BALLI – "Під дощем"
Джазова співачка та колишня учасниця "Голосу країни" Ліза Байрак випустила перший сингл в оновленому іміджі.
Відтепер дівчина виступає під псевдонімом BALLI та співпрацює з лейблом Enjoy! Records, що займається просуванням Джамали, LAUD та інших.
Саундпродюсером пісні "Під дощем" виступив Олександр Огнівець, який доклав руку до треків Івана Дорна та Dan Balan.
Cloudless – "Думки"/Slow
Київський інді-поп-гурт презентував саундтрек до шоу "Супер топ-модель по-українськи".
Це перша пісня Cloudless, записана із новим вокалістом, Василем Демчуком (екс-учасник "Голосу країни").
Трек вийшов одразу в двох версіях – українською ("Думки") та англійською (Slow).
У відео на пісню режисер Олександр Євтушенко показав дорослішання дівчини протягом одного дня.
"Фіолет" – "Бро, твори добро"
Поп-рокери презентували новий сингл з альбому DOMINO, вихід якого запланований на осінь 2021-го.
У кліпі на пісню використані кадри з головних соціально-політичних подій в історії незалежної України: "Революції на граніті", вбивства Георгія Гонгадзе, Помаранчевої революції, Революції Гідності, війни на Сході тощо.
"Паліндром" – "Пластик"
Нова пісня Степана Бурбана присвячена "пластиковому світу, в якому ми живемо".
Кліп на трек музикант зняв сам.
Серед попередних синглів Паліндрома на серйозні теми цей вирізняється легкістю звучання і навіть хітовістю.
Tik Tu – Nicho Ne Hochu
Адепти психоделік-попу з Тернополя спробували себе у веселому регі про неробство.
У кліпі на нову пісню Tik Tu станцювала Олександра Дифучина.
alyona alyona – "Дубадав"
Свіжу пісню та кліп Альона Савраненко презентувала на власному лейблі Enko.
Вона запустила флешмоб #Дубадав, учасники якого записують відео з танцями на фоні природи.
За рухливістю новий трек реперки не поступається Дімі Монатіку.
Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя
Титульна світлина flowertiare/Depositphotos
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