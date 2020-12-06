Ви все чули? Новий проект Вакарчука, Міхалок у Чорнобилі та інші нові українські пісні листопада

Ця музика увірвалась у ефіри у листопаді 2020 року. Така добірка виходить щомісяця.

Останнього місяця осені українські музиканти руйнували головні стереотипи про себе.

Святослав Вакарчук заспівав у акустиці, alyona alyona затанцювала, а "Вагоновожатые" випустили саундтрек до молодіжного серіалу.

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Святослав Вакарчук – "Оранжерея – Знову"

Лідер "Океану Ельзи" презентував новий проект – "Оранжерея".

До нього увійшли ліричні пісні Святослава Вакарчука, які він написав паралельно з більш роковими композиціями для наступного альбому "ОЕ".

До "Оранжереї" також долучилися інші учасники "Океану Ельзи": бас-гітарист Денис Дудко та клавішник Мілош Єліч.

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Вони грають у проекті на акустичних гітарах, а Вакарчук окрім вокалу взяв на себе фортепіано.

Кліп на пісню "Знову" зняв молодий режисер Олександр Коршак в оранжереї на київському ВДНГ.

На весну 2021-го музиканти запланували тур українськими містами, в якому зіграють в акустиці відомі хіти "ОЕ" та нові композиції.

Міхалок & Чемеров – "Чорнобиль форева"

Лідери гуртів Brutto та The Gitas осучаснили хіт "Скрябіна" для проекту "Звуки Чорнобиля".

У пісні вони використали звуки з чорнобильської зони відчуження, які записав художник Валерій Коршунов.

The Hardkiss – "Все було так"

The Hardkiss заходять на територію драм-н-бейсу в новій пісні.

У кліпі на неї Юлія Саніна та Вал Бебко екранізували історію власного кохання. Його зняв сам гітарист гурту.

"Все було так" увійде до наступного альбому The Hardkiss, який вийде навесні 2021-го.

А 29 травня гурт відсвяткує десятиріччя великим концертом на НСК "Олімпійський".

"Вагоновожатые" – ZNO

Київський електронний гурт презентував саундтрек до молодіжного серіалу "Секс, інста, ЗНО", який зняв Антоніо Лукіч ("Мої думки тихі").

Голос "Вагоновожатых" Антон Слєпаков розповідає, що в пісні хотів відтворити діалог між "старперами" і сучасним поколінням зумерів.

У "Секс, інста, ЗНО" також можна почути пісні ONUKA, Івана Дорна, Макса Барських та інших музикантів.

YOURA & IDFX – Tarakan

Юрій Бардаш та одеський репер IDFX відтворили атмосферу, що панує на виступах Володимира Мунтяна та Анатолія Кашпіровського.

Трек та кліп на нього вийшли в рамках проекту "Слушай сюда".

В ньому YOURA співпрацює із молодими і маловідомими музикантами.

BRAII – Moth, Not A Butterfly

Київські інді-рокери BRAII випустили новий міні-альбом Moth, Not A Butterfly, а також короткометражний фільм за його мотивами.

Шість пісень фронтвумен гурту Оксана Бризгалова написала під час карантину самостійно, користуючись програмою Ableton.

У них BRAII відійшли від пост-панкового звучання. Прихильникам Radiohead повинно сподобатися.

La Horsa Bianca – "Сурми останнього дня"

Прогресив-рокери з Харкова поклали на музику вірш Богдана-Ігоря Антонича.

Психоделічний кліп на пісню намалював фронтмен гурту Євген Манько.

ТЕЛЬНЮК: Сестри та Усеїн Бекіров – ТЕЛЬНЮК: in jazz

Галя та Леся Тельнюк разом із піаністом Усеїном Бекіровим презентували ювілейний, двадцятий альбом.

До нього увійшли найкращі пісні арт-рокерок у джазовому аранжуванні.

Серед таких знайшлося місце композиціям на вірші Ліни Костенко, Станіслава Тельнюка (поет-сімдесятник, батько сестер), а також авторським номерам музиканток.

BALLI – "Під дощем"

Джазова співачка та колишня учасниця "Голосу країни" Ліза Байрак випустила перший сингл в оновленому іміджі.

Відтепер дівчина виступає під псевдонімом BALLI та співпрацює з лейблом Enjoy! Records, що займається просуванням Джамали, LAUD та інших.

Саундпродюсером пісні "Під дощем" виступив Олександр Огнівець, який доклав руку до треків Івана Дорна та Dan Balan.

Cloudless – "Думки"/Slow

Київський інді-поп-гурт презентував саундтрек до шоу "Супер топ-модель по-українськи".

Це перша пісня Cloudless, записана із новим вокалістом, Василем Демчуком (екс-учасник "Голосу країни").

Трек вийшов одразу в двох версіях – українською ("Думки") та англійською (Slow).

У відео на пісню режисер Олександр Євтушенко показав дорослішання дівчини протягом одного дня.

"Фіолет" – "Бро, твори добро"

Поп-рокери презентували новий сингл з альбому DOMINO, вихід якого запланований на осінь 2021-го.

У кліпі на пісню використані кадри з головних соціально-політичних подій в історії незалежної України: "Революції на граніті", вбивства Георгія Гонгадзе, Помаранчевої революції, Революції Гідності, війни на Сході тощо.

"Паліндром" – "Пластик"

Нова пісня Степана Бурбана присвячена "пластиковому світу, в якому ми живемо".

Кліп на трек музикант зняв сам.

Серед попередних синглів Паліндрома на серйозні теми цей вирізняється легкістю звучання і навіть хітовістю.

Tik Tu – Nicho Ne Hochu

Адепти психоделік-попу з Тернополя спробували себе у веселому регі про неробство.

У кліпі на нову пісню Tik Tu станцювала Олександра Дифучина.

alyona alyona – "Дубадав"

Свіжу пісню та кліп Альона Савраненко презентувала на власному лейблі Enko.

Вона запустила флешмоб #Дубадав, учасники якого записують відео з танцями на фоні природи.

За рухливістю новий трек реперки не поступається Дімі Монатіку.

Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина flowertiare/Depositphotos

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