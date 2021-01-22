YouTube через скарги "1+1" банить українськомовний канал, який критикує серіали

Українськомовний YouTube-канал Geek Journal, який оглядає фільми та серіали, можуть заблокувати назавжди, оскільки на нього поскаржився канал "1+1" 4 рази із 3 можливих.

"1+1" скаржився на відео Geek Journal, в яких автор критикував канал та його продукти виробництва, зокрема серіали "Школа" та "Чорний ворон".

Про це повідомив автор YouTube-каналу під псевдонімом Тайлер Андерсон.

"Я вбачаю буквально в цьому наступ на свободу слова, тому що не було жодних проблем у наявності їхнього контенту у відосах дворічної давності. Але коли ти починаєш говорити їм в очі правду, не виходить у них це терпіти, їм це не подобається", - розповів Андерсон у відео.

Формально "1+1" скаржився порушення авторських прав у відео, в яких використовували шматки відеоконтенту каналу.

Проте, за словами Тайлера Андерсона, він використовував частини відео з "1+1" в рамках політики YouTube.

Йдеться про принцип "fair use" (сумлінне використання). Він дозволяє використання захищених авторським правом матеріалів без необхідності попереднього отримання дозволу у власника авторських прав.

Це можливо доти, доки відео сприяє "прогресу науки та корисних мистецтв".

Завдяки цьому YouTube-блогери можуть створювати оглядовий контент.

Тайлер Андерсон стверджує, що ситуацію так не залишить і подаватиме апеляцію і оскаржувати "страйки", "котрі були закинуті попри "fair use".

"Повторюсь, що відео 2-3 річної давності їм до вчора не заважали геть ніяк.

Як наслідок, ютуб може прийняти наше оскарження і страйки знімуть.

За гіршим сценарієм, плюси будуть впроваджувати липку цензуру до кінця і діло буде йти в суд.

Але ми прекрасно розуміємо, що для ютубу ми є нулем без палки, тож прошу про всяк випадок підписуватись і на Geek Gournal, а раптом Ютубівська адміністрація поведеться на циферки і подумає,що ми таки не медіапшик?", - пише Андерсон.

Користувачі у соцмережах запустили флешмоб на підтримку каналу під хештегом #savegeekjournal.

YouTube-канал Geek Journal "Українська правда. Життя" рекомендувала як один з тих, які варто дивитися в українськомовному YouTube.

Канал допомагає краще розбиратися у сфері кіно та бути в курсі новин індустрії.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.