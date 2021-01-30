Чому серіал "Три шляхи" об’єднає мільйони людей у 2021 році, але декому зовсім "не зайде"

Ярослав Підгора-Гвяздовський журналіст, кінокритик, редактор
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30 січня 2021

З поміж тисяч і тисяч показаних колись і демонстрованих прямо зараз серіалів є одиниці, подібні до іспанських "Трьох шляхів".

Які б об’єднували мільйони людей, як може об’єднати тільки кохання, дружба, нація чи віра.

Бо тут йдеться про шлях душі, про життєвий шлях – про Шлях Святого Якова.

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За формою серіал, зроблений в копродукції Іспанії, Італії, Німеччини, Мексики і Південної Кореї, близький до пригод, з інтегрованою в них драмою, комедією і мелодрамою.

Це щось на кшталт "Лісової прогулянки" з Робертом Редфордом і Ніком Нолтом, або "Дикої" з Різ Візерспун, чи "Стежок" з Мією Васіковскою. Але, безумовно, ідейно все виходить з програмного фільму про Ель Каміно "Шлях" з Мартіном Шином.

Мова – про найвідоміший і найвідвідуваніший паломницький маршрут у світі, який вже понад 800 років веде мільйони паломників з усього світу крізь Європу до іспанського міста Сантьяго-де-Компостела, де, за легендою, знаходяться рештки Святого Якова.

"Шлях" (або іспанською "ель каміно") має багато маршрутів, але найбільш знані – три: з Франції зі сходу на захід крізь центр Іспанії; через Португалію з півдня на північ; і Північний, який веде Іспанією понад Атлантичним океаном.

Втім, в серіалі йдеться не про три географічні шляхи, а про шляхи життя, про життєпис п’яти людей, які міняються впродовж 21 року і трьох часових відтинків, починаючи з їх першої зустрічі незнайомцями в 2000-му, крізь другу зустріч 2006-го, коли вони вже друзі, і завершуючи нинішнім роком, трохи в іншому складі, зумовленого безкінечним рухом наших душ і, відповідно, непередбачуваним результатом їх зіткнення, передчасної смерті одних і народженням інших.

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Мексиканський пожежник, німецька активістка, італійський бабій, іспанська співачка і корейський піаніст – звичайні люди, котрі в разі наміру копнути глибше, як зазвичай це трапляється, стають незвичайними, захоплюючими і повними своїх секретів людей.

8 серій серіалу до години кожна надають можливість розглянути героїв з різних боків, при цьому не грубо заглядаючи в душу, а на прикладах їх ставлення один до одного, зі спалахами флеш-беків з минулого, зі слів інших людей.

Певна ліричність, що супроводжує ці п’ять ліній, суттєво пом’якшує драматичну розповідь і доволі сильно опускає, спрощує рівень драматургії, але все для того, аби далеко не відходити від головного – самого шляху і його цілющої сил.

Сили, яка впливає і буквально, фізіологічно, як факт оздоровлення прочан, так і по-філософські, що чудово ословлено, зокрема, і в життєдайній істині, за кадром і голосом чи-то коментатора, чи самого Господа Бога: "Коли досягаєш кінця шляху, розумієш – насправді, це не кінець, а початок чогось нового... Щоб не сталося – пам’ятай, нічому не приходить кінець".

Серіал "Три шляхи" про життєпис п’яти людей, які міняються впродовж 21 року
і трьох часових відтинків

Насправді, кожна серія починається таким собі інформативно-історично-філософським дайджестом, працюючи немов практично-психологічний підготовчий путівник для початківців – у що треба бути взутим і вдягнутим; які знаки є на шляху і на які варто звертати увагу; як впливає Ель Каміно на прочан і в яку далечінь минулого чи майбутнього він примушує нас заглибитися, міркуючи якими ми були або якими можемо стати тощо.

Ця документальна і просвітницька, якщо хочете, частина, робить серіал більш предметним, а в додатку до конкретних місць, де бувають герої, і до краси самого маршруту, присутнього в кадрі ледь не щосекундно, "Три шляхи" апелюють ще й до любителів фільмів-серіал National Geographic та Discovery.

Втім, звісно, структура серіалу побудована на драматургії п’ятьох ліній героїв, утворюючи незлий перелік подоб, з якими може спробувати себе співвідносити будь-який глядач.

Ідеальних людей не буває, але всі мають шанс змінитися. Тому агресивна і замкнута німкеня виявляється такою через хворобу її сестри-близнючки, і саме за неї, через неї і для неї вона проходить Ель Каміно вперше.

Мексиканець "тягне" з собою "вагу" болю і каяття за неврятовану ним жінку, чию смерть він, жертовно, покладає на себе, хоча сам і не винний.

Іспанка йде Ель Каміно, аби здолати довгу путь перед ще довшим шляхом заміжжя, а кореєць – аби втекти від владного батька.

Хто б сумнівався, що всі їх шляхи перетнуться, зміняться, додадуться і ще раз переграються. Але в такий карколомний спосіб, яке й кіно не вигадає, бо можливо таке лише в житті.

До прикладу, іспанка вирішить одружитися з корейцем, італієць втратить дівчину, а німкеня – сестру. Та нові роки і нові Шляхи дадуть героям нові варіанти.

Це ледь не квест, майже як полігон, де так само важко фізично, тільки не стріляють, але, буває, на Шляху важко і духовно. Адже туди йдуть не так з бажанням розважитися, не як туристи, а більше в духовній потребі.

Постійні костели на маршруті, в які заходять герої, безмовно, але безумовно "говорять" про присутність Бога, і яким би невіруючим випадковий турист не був би, аура духу і сили, намоленість місця за сторіччя впливають ненав’язливою допомогою.

І навіть німкеня, радикалка і атеїстка, заходить до храму. Так, свою сестру вона безсила втримати на цьому світі, але вона сама може змінитися в інший спосіб, аніж, через "модну" феміністичну ненависть до чоловіків і системи шлюбу, народити дитину винятково "для себе" від сурогатного батька. Шлях міняє її злість на "милість", її самотність - на потрібність іншому.

"В мене болять ноги, болить шия, болить спина, болять інші частини тіла, про які я раніше і не знала", – каже одна з героїнь, повторюючи це за сонмом пілігримів, які промовляли це роками.

Актори і творці серіалу "Три шляхи" на прем'єрі

Але Шлях того вартий, "промовляє" вже сам серіал, демонструючи отримання кожним з героїв того, про що він мріяв, або про що він навіть не мріяв.

І знову – це може бути в скандальний спосіб, як це робить кореєць, після другого проходження, вже чекаючи дитину від іспанки, він робить камін аут, зізнаючись у своїй гомосексуальності і вже піврічній зраді своїй подрузі зі своїм другом.

Прив’язка до одної з найбільш тепер розповсюджених тем в кіно додає серіалу певної масовості, сказати б, попсовості – творці, очевидячки, хотіли охопити максимум можливих варіантів, та й ще погратися в політкоректність.

Через це більшість критиків "3 шляхів" (навіть самі іспанці) відверто засудили такий спосіб залучення аудиторії, кажучи про хибність творців кидатися на всі боки – і в драматичність, і в документалістику, і в сучасні віяння ліберальності.

Можливо, розуміючи розлогість замаху на все і всіх, аби продемонструвати і пояснити доречність Ель Каміно кожному – а Ель Каміно дійсно охоплює всі душі світу, і може заспокоїти душу кожного, – творці вдаються ще до одного забороненого прийому, втім, за сучасними практиками важливого і просто необхідного, бо ледь не істинного розуміння – вони вкладають у вуста іспанки фразу: "Ніщо не було помилкою".

Здавалося б, така позиція, такий розклад і такий підхід до висвітлення історій людей, що пройшли Ель Каміно – шах і мат, бо підходить всім.

Ймовірно, так. В теорії. Серіал виглядає рекламним буклетом, розцяцькований ефектними моментами, веселощами, зрозумілими здобутками і остаточним хеппі-ендом.

Власне, це творці і мали на меті, і це є очевидним. Як і не намагання ускладнити сюжет, і без того доволі насичений подіями.

Але тут відбувається розрив реальності та кіно, буденного з духовним, справжнього відчуття – й показаного на екрані. Ель Каміно інший, бо його дух проявляється в наших душах, що не всі здатні відчути. І вже точно не всі можуть побачити, а тим паче перевести, транскрибувати в зображення. Через це самі пілігрими й критики не мають однозначності в оцінці "3 шляхів".

Комусь він рідний вже самою згадкою, самою видимістю Шляху в кадрі. А інші критикують за ляпи в географії маршруту, за недоречні шоу і "мильні" пристрасті. І критики, почасти, з усім цим згодні.

От тільки відеосервіс Amazon Prime Video, де серіал вийшов, задумував саме "рекламний буклет" для неофітів, початківців і можливих в подальшому прочан, паралельно досягаючи цілі прямого і метафоричного проголошення Ель Каміно унікальною дорогою сили, реально існуючою на планеті Земля. І, переглядаючи серіал, в це можна повірити.

Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя

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