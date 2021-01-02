Серіали січня-2021: "Ваша честь", "Невидиме", "Протистояння" та ще 4 новинки

Ярослав Підгора-Гвяздовський журналіст, кінокритик, редактор
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2 січня 2021

Ці серіали варто подивитися у січні 2021 року. Нагадуємо, що така добірка виходить кожну першу суботу місяця. 

2021 рік для серіаломанів починається бурхливо і щасливо, так само, як проходив 2020-й.

Ні меншої кількості, ні гіршої якості.

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Навпаки: творці пірнають в минуле, стрибають у майбутнє, а зі сьогоденням граються, мов боги, тасуючи його, ліплячи з нього, даруючи чи забираючи життя.

На новорічні свята збірка видалася з відчутним перекосом до фантастики – ненавмисно! – 5 із 7 мають ті чи інші елементи фантастичного, з додатками або соціального жанру, або фільмів-жахів, або драми.

Решта два серіали – драма з елементом трилера й історичний серіал про ХІ сторіччя.

І знову міжнародна складова найрізноманітніша – в добірці заявлені твори з 5 країн, і в цьому сенсі цікаво порівнювати, переглядаючи один приклад за іншим, виявляючи при цьому характерні ознаки народів, які є, і це робить перегляд ще й пізнавальним з точки зору географії та психології.

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А ще одна характерна деталь наявних серіалів – це катастрофи, як складова сюжету. І це не було зумисно під час підбору. Втім, сюжет є більш-менш закономірний, зважаючи на обставини за вікном.

До того ж, психологи стверджують, що зі своєю тінню треба познайомитися, а не втікати від неї. Тому такі сюжети – не зайві, вони – необхідні, – чим краще знатимемо проблему, тим легше зможемо її виправити.

А в новому, 2021 році ми мусимо залагодити свої головні проблеми.

Успіху в цьому!

"Невидиме" (Unseen)

Показ: RTBF Fiction, Бельгія

Серед бельгійських серіалів "Невидиме" – несумнівний крок вперед, і справа не тільки у режисерській та акторській майстерності.

Сама концепція є напрочуд революційною – поєднати фантастику з сучасними проблемами, які поширюють апокаліптичні страхи людей щодо розвитку технологій.

В цьому сенсі "Невидиме" йде поруч із серіалом "Некст", але якщо американці описували жах мізантропських ідей штучного інтелекту, бельгійцям йдеться про загрозу від вишок з 5G.

"Невидиме" (Unseen) поєднує фантастику з сучасними проблемами

Чи справді чоловік став невидимим через технологію передачі даних в діапазоні від 30 до 300 Ггц?

Чи може, питаються творці, вся справа в моральному аспекті?

Можливо, жінка стає невидимою, щоб помститися за свого сина, чоловік – бо його не помічала дружина, а старий – бо він є хворий і слабкий, і не цікавий вже нікому.

Невидимість в серіалі – це більше, ніж наукова-фантастика, це несподівана і сильна метафора страху і байдужості, невігластва й агресії.

Жанрово багатий, серіал здатний задовольнити любителів і трилерів, і соціальної драми, і детективу.       

 

"Ваша честь" (Your honor)

Показ: ShowTime, США

Під фінал 2020 року почав виходити серіал, що може стати одним з кращих вже 2021-го, і точно буде претендентом на "Еммі" і "Золотий глобус" в багатьох номінація.

Зокрема, за режисуру Едверда Бергера, який після участі в шедевральному 1-му сезоні "Терора" сам створив вражаючого "Патрика Мелроуза".

А ще за сценарій Пітера Моффата ("Одного разу в ночі"), що розробив історію про суддю і його прикриття сина, ненавмисного вбивці іншого сина, голови мафії.

"Ваша честь" (Your honor) може стати одним з кращих серіалів 2021 року

Чесність змушена вдатися до брехні, і її трансформація така ж страшна, драматична і трагічна, як в знаменитому серіалі "Пуститися берега". І аналогія невипадкова ще й через виконавця ролей в обидвох творах, Брайана Кренстона, бо тепер і "його" суддя – ще одна підстава для претендування на здобуття серіалом "...глобуса", тепер за головну чоловічу роль.

Хоч серіал викликає внутрішній трем і тремтіння рук від напруги, за розвитком сюжетом не можливо не спостерігати – гріх падіння через обставини настільки ж притягує, як і відштовхує, і це примушує ставити себе на місце героя, аби перейняти незнаний досвід.

"Простір" (The Expanse)

5 сезон. Показ: Netflix, США

Центральна космічна опера серед серіалів, трохи розлагоджено зіграна в попередньому сезоні, в 5-му краще налаштувала оркестр сюжетних ліній та детективної канви.

Історії кожного з команди "Росинанта", оприлюднюючи забуті скелети з шафи, одночасно поєднані з сьогоденням, і це добре додає сюжету, який з одного боку знову повертається до протомолекули, а з іншого – знову запускає двигун протистояння Землі, Марсу і Поясу астероїдів.

Тобто заглиблення в життя і минуле кожного з героїв наповнює "Простір" необхідною людяністю.

"Простір" (The Expanse) – центральна космічна опера серед серіалів

Особливо на фоні колосального і оригінального терористичного "обстрілу" Землі астероїдами, чия поверхня була оброблена технологією "стелс", відтак уможливлюючи невидимість нападу.

В усьому решта – це той самий, улюблений для мільйонів фанатів хитросплетений детектив про глибоке майбутнє, де на другому плані проходить інтригою науково-фантастичні згадки про старі цивілізації, а перед очима розгортається дуже зрозуміла мелодрама сімейних стосунків.

Плюс додана лесбійська лінія.     

  

"Аліса за межами" (Alice in Borderland)

Показ: Netflix, Японія

Суміш "Кубу" і "Того, що біжить лабіринтом", тільки з характерною японською складовою, коли герої сентиментальні і жорстокі, повні філософських роздумів та нігілізму.

Екранізована у 8 серіях манга дає глядачеві захопливу історію про зникнення більшості людей (в Токіо? Японії? світі?), залишки яких змушені проходити смертельні квести – хто не хоче брати невідомо ким покладені на столах телефони, не хоче грати чи врешті не зміг пройти за відведений час гру на виживання, того вбивають лазери з неба.

"Аліса за межами" (Alice in Borderland) – екранізована у 8 серіях манга

Особливість серіалу в тому, що частина головних героїв гине посередині, таким чином ламаючи стандартизовану драматургію, за якою головні герою тому й головні, що виживають. Але не тут.

Плюс – щосерії додається новий рівень гри, локалізація, герої і черговий виток сюжету. Здається, серіал сам грає з глядачем, міняючи його уподобання і розуміння гри, щоразу підкидуючи нову відповідь на питання "що насправді діється?", "що далі?" і "хто за всім цим стоїть?".

Фінал – перевертень з подвійною інтригою. Зрозуміло, що серіал продовжили на 2 сезон.     

"Протистояння" (The Stand)

Показ: CBS, США

До кінця не зрозуміло, чому нова екранізація могутнього роману Стівена Кінга не задовольнила мільйонну армію фанатів "короля жахів" і отримала рейтинг – 5,6.

Можливо, через присутність в кадрі актриси Амбер Херд, яка могла обмовити Джонні Деппа в суді.

Або через не надто переконливого в ролі диявола Александра Скарсгарда ("Велика маленька брехня").

"Протистояння" (The Stand) – нова екранізація могутнього роману Стівена Кінга

Чи через дивну дірку в сюжеті першої серії, де історія про початок стрімкої пандемії смертельного грипу, що винищив 99% людей, зненацька перестрибнула в часі на півроку вперед, і один з головних героїв став головою нового поселення людей, а одна з головних героїнь – вагітною від нього.

Чому? Коли? Як?

Втім, драматургія кожного з персонажів ґрунтовна, жах пандемії виглядає страшним, і дотепи – добрими.

"Господи, тільки подумайте – всього місяць тому нас хвилювала ебола?" – каже з чорним сміхом лікар, кашляючи кров’ю, коли вже більшість населення Землі вимерло.

Або генерал, що носиться з книжкою поезії геніального поета: "Напевно, містер Йейтс здогадувався, що відбувається, коли все летить до біса!"

"Милий дім" (Sweet Home)

Показ: Netflix, Південна Корея

Прекрасний подарунок любителям жорсткого постапокаліптичного кіно, де з’єднуються в одне ціле ромерівський "Світанок мерців", кінгівська "Імла" та серіал "І мертві підуть".

"Може нарешті вже наступив кінець світу?" – з притаманним корейцям почуттям фаталізму питає молодий чоловік, коли на вулиці з’являються найрізноманітнішої форми монстри, і починають всіх жерти.

Гумору в цьому фантастичному серіалі жахів трошки, бо решта часу кров юшить, бризкає і розлітається, як і має бути в подібному жанрі.

"Милий дім" (Sweet Home) – прекрасний подарунок любителям жорсткого постапокаліптичного кіно

Але славнозвісна корейська сміливість в пробиванні стін з кліше і тут креативно руйнує аналогії, додаючи соціальний момент: один комп’ютерник, мешканець забарикадованого багатоповерхового будинку, бачить як деякі його сусіди перетворюються на монстрів і згадує, що нещодавно знайшов в інтернеті чиюсь версію подій, мовляв, це все не хвороба, це – прокляття.

Таким чином, обігрується ксенофобія до приїжджих та іноземців, так вогненно засуджена Богом в Содомі та Гоморрі.

Цікавий, напружений, хоч і кривавий серіал.

 

"Ель Сід" (El Cid)

Показ: Amazon Original, Іспанія

Після шедеврів "Чуми", "Ернана" і "Інес мого серця" Іспанія знову створила перфектний історичний серіал, де кожен сантиметр наразі відтвореного ХІ сторіччя переконує в автентичності показаного.

Дивним в цьому сенсі рейтингом в 6 балів на imdb, можливо, глядач стверджує свою незгоду з обрізаною оповіддю – 5 серій серіалу є лише преамбулою до епохального піднесення нікому не відомого і безродного Родріго Діаса де Вівара, який стане Ель Сідом, найславетнішим кастильським воєначальником.

Але й без продовження серіал повний – правдиво вписаними в епоху політичними інтригами, лірикою, сімейними драмами і, звісно, екшном.

Іспанія знову створила перфектний історичний серіал – "Ель Сід" (El Cid)

Запаморочливими тут є деталі правди: що раніше в Європі туалети виходили за межі хати і екскременти просто випадали на двір; що в певний момент історії маври були разом з християнами і що маври були набагато освіченіші за європейців; що принцесам підтирали зад фрейліни, а жінки "повертали" собі незайманість, зашиваючи пліву, щоб мати можливість знову вийти заміж...

"Ель Сід" з усім разом – круто показана правда про той час. 

Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя

Автор колажів Андрій Калістратенко

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