Нещасна і хвора простачка: найпоширеніші міфи про Лесю Українку

Ювілейний рік Лесі Українки – це можливість справжнього знайомства з мисткинею, яка заслуговує значно більше уваги і до своєї постаті, і до родини.

Щоб позбутися стереотипного уявлення рівня шкільних програм, ми зібрали найпоширеніші міфи про Ларису Косач-Квітку і розповіли, що з ними не так.

Міф №1: Була "прикута" до ліжка

Подібне твердження чи не найміцніше вкорінилося серед нинішнього покоління українців.

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І в багатьох уже на рефлективному рівні виникає миттєво асоціативна пара, де Леся Українка та хвороба йдуть нерозривно.

Звісно, неможливо ігнорувати доволі тяжкий перебіг туберкульозу кісток у поетки.

Проте такий факт зусиллями "совкової" пропаганди затьмарив собою справжню сутність Лариси Петрівни та став помилково чи не головним її атрибутом.

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Якщо почитати спогади про Лесю Українку та переглянути її листування, дізнаємось про її численні подорожі за кордон.

Дійсно, значна частина поїздок була насамперед з метою лікування чи консультації з лікарями. Але Українка приділяла не менше уваги знайомству та вивченню культури та історії країн, до яких подорожувала.

У листах вона часто ділиться враженнями від архітектури у містах, музеїв чи театрів.

Зокрема, у Відні поетка захоплювалась оперою, а про місто писала братові так: "Та вже такого розкішного міста, як Відень, може, і в світі нема.

А громадські будови, концертові зали, театри! Яке то урядження, скільки скульптури, малярства, орнаментики всякої – страх!

Врешті скільки не пиши, всього й не опишеш…".

Леся Українка багато подорожувала за кордон

Географія подорожей Лесі Українки широка і виходить далеко за межі стереотипного судження.

Декілька разів вона побувала в Італії та Єгипті, де навіть викладала охочим французьку та німецьку мови.

Матері, Олені Пчілці, вона писала: "Не розчарував мене Єгипет, а ще більше причарував, і тепер тільки я зрозуміла його до кінця геніальний хист, як побувала в Каїрському музеї".

А останні роки життя провела в Грузії, яку полюбила всім серцем.

Міф №2: Простачка з народу

Леся Українка, як і значна частина наших класиків, потрапила під спотворене донесення своєї постаті в маси.

Ще зі школи лунало про її складне життя, в яке підручники приплітали "непозбувну бентегу" з провінційно-селянським нальотом.

І Лариса Петрівна, звісно, уявлялась багатьом змученою жінкою, яка сидить на старій лавці й тужливо дивиться на таких самих замучених односельців.

Щоб зрозуміти хибність цих уявлень, далеко йти не треба. Варто лише трохи зазирнути в оточення письменниці та її родину.

Лариса Косач народилась і зростала в атмосфері, яка змалечку буквально огортала зусібіч високим рівнем культури та освіченості.

Зліва направо: (перший ряд) — Михайло Коцюбинський,

Леся Українка, Гнат Хоткевич,

(другий ряд) — Василь Стефаник, Олена Пчілка,

Михайло Старицький, Володимир Самійленко.

Полтава, 1903 рік

Батьки, Ольга Драгоманова та Петро Косач, – представники впливової інтелігенції та активні громадські діячі, які аж ніяк не були нещасними бідняками.

Завдяки їхнім старанням Леся Українка змогла навчатися у хороших приватних вчителів, освоювати гру на фортепіано, вивчати іноземні мови та організовувати домашні театральні вистави.

Брат матері й відповідно дядько Лесі Українки – Михайло Драгоманов, якого через погляди і діяльність "Старої громади" вислали з України.

Леся Українка і Михайло Драгоманов

Згодом саме Драгоманов став для Українки чи не головним прикладом у житті.

Лариса Косач тісно спілкувалась з інтелігенцією і товаришувала, зокрема, з Миколою Лисенком, Михайлом Старицьким, Іваном Франком і Ольгою Кобилянською, з якою поетці поспіхом приписали лесбійські стосунки, що було не так.

Впродовж всього життя Українка постійно розвивала власну освіченість і переймалась її рівнем серед інших людей, про що писала Драгоманову: "Одно лиш мене тішить, що вже наші люди зачинають більше думати про власну освіту, а не вдовольняються самою казенною наукою, як то було ще недавно".

Міф №3: Консерваторка

Аристократизм Косачів-Драгоманових міг натякати на консервативні погляди Лесі Українки.

Також ця думка часто закріплювалась і доволі стриманими родинними портретами, хоча це була скоріше данина тогочасній моді.

Звісно, бачити в консерватизмі щось суто негативне не варто. Однак постать Лесі Українки – це більше про зміну якраз усталених поглядів і цінностей, які так чи інакше були застарілими і навіть неприйнятними.

Сама Лариса Петрівна описує себе як "еластично-уперту". І напевно, саме завдяки поєднанню цих рис вона привносила новизну в творчість, сміливо висловлювалась і "привозила" в Україну після подорожей європейські цінності.

У письменниці чітко проявляється фемінізм і неприйняття позиції слабшої.

Лариса Косач була співавторкою жіночого альманаху "Перший вінок", де вперше в Україні постало питання про місце жінок у суспільстві. І взагалі вживала сміливо фемінітиви, які зараз декого так страшать.

Вона писала: "Наші критики ставлять в одну лінію і поетів, і поетес, і літераторів, і літераторок; не знаю, як хто, а я не раз казала їм за це спасибі".

Про поетичну драму "Камінний господар" звикли казати, що це вперше в українській літературі змальовано образ Дон Жуана.

Але тут варто додати, що Леся Українка взагалі стала першою жінкою в європейській літературі, яка переосмислила історію чоловіка-спокусника.

Це лише кілька міфів, які розвіє в Українському домі виставка "Леся Українка. 150 імен", створена МКІП спільно з Postmen, щоб дізнатися більше відвідайте подію.

Ганна Руда, спеціально для УП.Життя

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