Третє "Скажене весілля", байопіки про Девіда Боуї та Марі Склодовську-Кюрі + ще три фільми лютого

Фільми лютневого репертуару присвячені переосмисленню класичних історій і мотивів.



Тут є все: від нової екранізації знаменитого роману до чергової спроби визначити ступінь відповідальності вченого за наслідки його досліджень.

Ці фільми варто подивитися у лютому 2021 року.

Нагадуємо, що така добірка виходить щомісяця, у перший тиждень.

З 4 лютого

"Перспективна дівчина"

Режисер Еміральда Феннел

Дебют в режисурі актриси Еміральди Феннел, що став в 2020-му році одним з головних тріумфаторів американського кіно, зібравши понад сорок нагород і заслуживши майже одностайне схвалення критиків.

Фільм про жінку бальзаківського віку (Кері Малліган), яка, працюючи офіціанткою в скромному кафе, здається, давно розпрощалася з мріями не тільки про медичну кар'єру, але і про родинне вогнище.

Вільні вечори вона проводить у нічних клубах, де, справляючи враження такої, що напилася майже до безпам'ятства, знайомиться з чоловіками, які намагаються скористатися її безпорадністю – і незабаром виявляють себе на одному ліжку з Ангелом Помсти.

При цьому героїня керується не тільки жагою справедливості, а й бажанням вшанувати пам'ять близької людини.

Деякі коментатори розцінили картину як надмірно прямолінійну реакцію на рух Me Too і супутні процеси, втім, її посил навряд чи так вже відрізняється від популярних з часів античності трагедій про помсту, які свідчать, що всякий злочин (який може здаватися людині занадто юній або палкій, щоб вміти контролювати свої пристрасті і забаганки, або, скоріше, просто жорстокосердій та підлій, не більше ніж витівкою, яка заслуговує швидкого забуття) врешті руйнує життя і жертви, і кривдника, і їх близьких.

З 11 лютого

"Девід Боуї: історія людини з зірок"

Режисер Габріел Рейндж

Через п'ять років після відходу у кращий світ одного з найзначніших музикантів сучасності на екрани виходить фільм, присвячений початковому етапу його півстолітньої кар'єри.

Британець Габріел Рейндж, відомий своїми оригінальними трілерами "Я – рабиня" про торгівлю людьми в закутках вільного світу та "Смерть президента", мокьюментарі про вбивство Джорджа Буша-молодшого, показав майбутню зірку таким, що опинився на роздоріжжі після виходу його третього альбому The Man Who Sold the World.

Нині цей твір вважається загальновизнаним шедевром Боуї, етапним як для його творчості, так і для розвитку рок-сцени, проте у сучасників захоплення були неабияк змішані з подивом та відвертим неприйняттям.

Під час проведеного для підтримки альбому американського турне Боуї (Джонні Флінн) приходить в голову виступити в образі Зіггі Стардаста, марсіанина-експатріанта, що заволодів своєю неземною музикою умами місцевої молоді.

Личина Стардаста допомагає Боуї не тільки концептуально пояснити оригінальність своїх пошуків, а й віднайти, немов у захисному костюмі, притулок від критики і нерозуміння.

З 18 лютого

"Мавританець"

Режисер Кевін Макдональд

Фільм визначного британського режисера, автора картин "Останній король Шотландії" і "Як я тепер люблю", присвячений одній з найгучніших в американському медіа-просторі історій про тріски, що летіли під час війни з міжнародним тероризмом.

В основі оповіді – книга "Щоденник Гуантанамо" Мохаммеда Ульд Слахі, який і є головним персонажем стрічки (у його ролі виступив Тахар Рахім, відомий по "Пророку" Жака Одіара).

Ветеран війни в Афганістані, який бився з прорадянським урядом, був помічений у зв'язках з представниками ісламістських рухів, хоча, як з'ясувалося згодом, деякі з них були не такими вже ісламістськими, а інші мали не більше уявлення про Ульд Слахі, ніж він про них.

Як би там не було, влада Мавританії передала свого громадянина представникам американських спецслужб, які відправили його на базу Гуантанамо, де Ульд Слахі судилося пробути 14 років в умовах, далеких від відповідних людській істоті.

З 25 лютого

"Берлін, Александерплац"

Режисер Бурхан Курбані

Звістка про появу фільму Бурхані і його фестивальні успіхи викликала глузування у найбільш відданих шанувальників однойменного 15-годинного фільму Райнера Вернера Фассбіндера (мабуть, найбільш популярної картини серед тих, що відрізняються подібною тривалістю).

Однак поціновувачам кінематографічної класики, скептично налаштованим по відношенню до ремейків, варто враховувати, що автори нової стрічки зовсім не зазіхали на фільм 1980-го, відштовхуючись від першоджерела, роману Альфреда Дебліна 1929-го року, який став головним літературним пам'ятником Веймарської Республікі та одночасно одним з найбільш прославлених модерністських творів.

Розвиваючи напрямок "потоку свідомості", Деблін вводив в розповідь прийоми кінематографічного монтажу, сплітаючи поточні події зі спогадами, насичуючи текст фрагментами газетних публікацій, шлягерів і бестселерів епохи.

Не дивно, що перша екранізація роману з'явилася ще у 1931-му році, а автором сценарію виступив сам письменник.

Нова екранізація також не позбавлена новаторства. Франц, що відсидів тюремний термін та дав обітницю надалі не звертати зі шляху доброчесності, зіткнувся із спокусами кабаре та підворіть німецької столиці, перетворився на Франсіза, уродженця Гвінеї, який виявляється на узбіччі суспільства не тільки як колишній в'язень, але і як емігрант.

Картина Бурхані увійшла до конкурсу Берлінського МКФ, серед дюжини її нагород, крім національних премій, значаться призи кінофестивалів у Роттердамі, Стокгольмі та Батумі.

"Скажене весілля-3"

Режисер Любомир Левицький

Незважаючи на те (а, можливо, і завдяки цьому), що фільми Влада Дикого "Скажене весілля" та "Скажене весілля-2" не дуже схожі на власне кіно, будучи витриманими в естетиці комедійних телешоу з вітчизняного прайм-тайму, поневіряння родини Середюків придбали таку популярність, що обзавелися тріквелом (вперше у вітчизняній кіноісторії, за винятком трилогії "Кохання у великому місті", яка була копродукцією з Росією).

Отже, наспіла пора й молодшому нащадкові сім'ї приміряти шлюбні узи. Обраницею Захара стає уродженка ромського табору, однак Середюк-старший, чия ксенофобія виявилася неабияк підточеною попередніми випробуваннями, начебто змиряється з неминучим.

Але, коли з'ясовується, що дівчина, захоплена своєю музичною кар'єрою, не вміє готувати і не проявляє особливого бажання займатися прибиранням, вже мати сімейства намагається заступити шлях до вівтаря.

Постановником нової картини виступив Любомир Левицький, що вже випробовував рамки комедії на міцність у "SelfieParty".

"Небезпечний елемент"

Режисер Маржан Сатрапі

Кінематографістка, письменниця та художниця Маржан Сатрапі, відома у першу чергу графічним романом "Персеполіс" і знятим за ним анімаційним фільмом, поставила біографію Марі Склодовської-Кюрі, що досить відрізняється від звичних байопиків видатних вчених.

Енциклопедичні віхи життєвих перипетій та ключових відкриттів губляться у емоційному напруженні оповіді, обумовленому не стільки сюжетними поворотами, скільки пристрасністю натури центрального персонажа.

Режисер та Розамунд Пайк, що чудово виконала головну роль, показують, що, хоча героїні довелося зіткнутися з глузуванням та неприйняттям як жінці і як емігрантці, основна причина її негараздів полягає в одвічному нерозумінні видатного розуму посереднім оточенням, а також в її власному характері, в якому хворобливе відчуття власної гідності сплелося з марнославством та відчайдушним дослідницьким запалом.

Особливістю картини також є фантасмагоричний відтінок, що вноситься флешфорвардами, які описують наслідки відкриття радіації, від бомби, що падає на Хіросіму, до опромінення ракових клітин.

Дворазовий лауреат Нобелівської премії, перша жінка-викладач Сорбонни, винахідник польових рентгенівських установок, котрі полегшили долю сотень тисяч поранених під час Першої світової, Склодовська-Кюрі постає у стрічці Сатрапі генієм, який випереджає свій час і все ж не здатен передбачити долю своїх відкриттів – але робить все від нього залежне, щоб вони принесли благо його ближнім.

Олександр Гусев, кінокритик, спеціально для УП.Життя

