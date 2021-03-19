"Оскар-2021" тестуватиме всіх гостей на COVID-19 і пройде у звичному режимі

Американська академія кіномистецтв планує провести церемонію вручення премії "Оскар-2021" у звичному форматі.
Гості та номінанти будуть особисто присутні на церемонії та не матимуть змоги долучитися до нагородження онлайн.
Цьогорічний формат організатори розсекретили у листі до номінантів, повідомляє Hollywood Reporter.
За їхніми словами, усім присутнім будуть проводити швидке тестування на COVID-19.
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"Звичайно, ваша перша думка: чи можна це зробити безпечно? Відповідь: так, можна.
Ми розглядаємо цей захід, як активний знімальний майданчик зі спеціально розробленими періодами тестування, щоб гарантувати найсвіжіші результати, включаючи виїзну групу з безпеки COVID-19 з можливістю проведення ПЛР-тестування", – зазначають у кіноакадемії.
Також будуть особливі рекомендації для тих гостей, які не проживають в Лос-Анджелесі.
Організатори зазначили, що учасники, які не приїдуть на церемонію, не можуть долучитися до неї за допомогою Zoom.
"Ми зробимо все можливе, щоб забезпечити безпечний і приємний вечір для всіх вас особисто, а також для мільйонів кіноманів по всьому світу.
Відчуваємо, що віртуальний формат зведе нанівець ці зусилля", – пояснюють організатори.
Нагадаємо, що церемонія вручення нагород має відбутися 25 квітня в театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі.
У кіноакадемії уже затвердили повний список номінантів на "Оскар" 2021 року.
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