Усі номінанти на "Оскар-2021": список

Американська кіноакадемія оголосила шорт-листи в усіх номінаціях кінопремії "Оскар-2021".

Церемонія вручення нагород має відбутися 25 квітня в театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі. Поки що йдеться про традиційний офлайн формат.

Ось повний список номінацій на "Оскар" 2021 року.

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Найкращий фільм

"Батько" (The Father"),

"Юда і Чорний Месія" (Judas and the Black Messiah),

"Манк" (Mank),

"Мінаріі" (Minari),

"Земля кочівників" (Nomadland),

"Перспективна дівчина" (Promising Young Woman),

"Звук металу" (Sound of Metal),

"Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7).



Найкращий актор

Різ Ахмед, "Звук металу" (Sound of Metal),

Чедвік Боузман, "Ма Рейні: мати блюзу" (Ma Rainey's Black Bottom),

Ентоні Гопкінс, "Батько" (The Father"),

Гері Олдмен, "Манк" (Mank),

Стівен Юн, "Мінарі" (Minari).

Найкраща акторка

Віола Девіс, "Ма Рейні: мати блюзу" (Ma Rainey's Black Bottom),

Андра Дей, "Сполучені Штати проти Біллі Голідей" (The United States Vs. Billie Holiday),

Кері Маллінган, "Перспективна дівчина" (Promising Young Woman),

Ванесса Кірбі, "Фрагменти жінки" (Pieces of a Woman),

Френсіс МакДорманд, "Земля кочівників" (Nomadland).

Найкращий актор другого плану

Саша Барон Коен, "Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7),

Даніель Калуя, "Юда і Чорний Месія" (Judas and the Black Messiah),

Леслі Одом-молодший, "Одна ніч в Маямі" (One Night in Miami),

Пол Рачі, "Звук металу" (Sound of Metal),

Лейкіт Стенфілд, "Юда і Чорний Месія" (Judas and the Black Messiah) .

Найкраща акторка другого плану

Марія Бакалова, "Борат 2" (Borat Subsequent Moviefilm),

Гленн Клоуз, "Сільська елегія" (Hillbilly Elegy),

Олівія Колман, "Батько" (The Father"),

Аманда Сайфред, "Манк" (Mank),

Юн Ю Чжун, "Мінарі" (Minari).

Найкращий режисер

Томас Вінтерберг, "Ще по одній" (Another Round),

Девід Фінчер, "Манк" (Mank)

Лі Ісаак Чун, "Мінарі" (Minari),

Хлої Чжао, "Земля кочівників" (Nomadland),

Еміральд Феннел, "Перспективна дівчина" (Promising Young Woman).

Найкращий адаптований сценарій

"Борат 2" (Borat Subsequent Moviefilm),

"Батько" (The Father"),

"Земля кочівників" (Nomadland),

"Одна ніч в Маямі" (One Night in Miami),

"Білий тигр" ( The White Tiger).

Найкращий оригінальний сценарій

"Юда і Чорний месія" (Judas and the Black Messiah),

"Мінарі" (Minari),

"Перспективна дівчина" (Promising Young Woman),

"Звук металу" (Sound of Metal),

"Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7).

Найкращий костюм

"Емма" (Emma),

"Манк" (Mank),

"Мулан" (Mulan),

"Піноккіо" (Pinocchio),

"Ма Рейні: мати блюзу" (Ma Rainey's Black Bottom).

Найкраща музика до фільму

"П'ятеро однієї крові" (Da 5 Bloods),

"Манк" (Mank),

"Мінаріі" (Minari),

"Новини з усього світу" (News of the World),

"Душа" (Soul).

Найкращий повнометражний документальний фільм

"Колектив" (Collective),

"Кріп-кемп" (Crip Camp),

"Агент кротів" (The Mole Agent),

"Мій учитель-восьминіг" (My Octopus Teacher),

"Час" (Time).

Найкращий короткометражний документальний фільм

"Коллетт" (Colette),

"Концерт – це розмова" (A Concerto Is a Conversation),

"Не розділяти" (Do Not Split),

"Голодна палата" (Hunger Ward),

"Пісня про кохання для Латаші" (A Love Song for Latasha).

Найкращий анімаційний фільм

"Уперед" (Onward),

"Душа" (Soul),

"Над Місяцем" (Over the Moon),

"Вовча варта" (Wolfwalkers),

"Баранчик Шон: Фермагеддон" (Shaun the Sheep Movie: Farmageddon).

Найкращий міжнародний фільм

"Ще по одній" (Another Round), Данія,

"Краща пора" (Better Days), Гонконг,

"Колектив" (Collective), Румунія,

"Людина, яка продала свою шкіру" (The Man Who Sold His Skin), Туніс,

"Куди ти йдеш, Аїдо?" (Quo Vadis, Aida?), Боснія і Герцоговина.

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

"Нора" (Burrow),

"Геній місця" (Genius Loci),

"Якщо щось трапиться, я люблю тебе" (If Anything Happens I Love You),

"Опера" (Opera),

"Так-люди" (Yes-People).

Найкраща операторська робота

"Юда і Чорний месія" (Judas and the Black Messiah),

"Манк" (Mank),

"Новини з усього світу" (News of the World),

"Земля кочівників" (Nomadland),

"Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7).

Найкращий монтаж

"Батько" (The Father"),

"Земля кочівників" (Nomadland),

"Перспективна дівчина" (Promising Young Woman),

"Звук металу" (Sound of Metal),

"Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7).

Найкраща робота художника-постановника

"Батько" (The Father"),

"Ма Рейні: мати блюзу" (Ma Rainey's Black Bottom),

"Манк" (Mank),

"Новини з усього світу" (News of the World),

"Тенет" (Tenet).

Найкращий грим та зачіски

"Емма" (Emma),

"Сільська елегія" (Hillbilly Elegy),

"Ма Рейні: мати блюзу" (Ma Rainey's Black Bottom),

"Манк" (Mank),

"Піноккіо" (Pinocchio).

Найкращий звук

"Грейхаунд" Greyhound),

"Манк" (Mank),

"Новини з усього світу" (News of the World),

"Душа" (Soul),

"Звук металу" (Sound of Metal).

Найкращий саундтрек

Fight For You ("Юда і Чорний месія")

Hear My Voice ("Суд над чиказькою сімкою")

Husavik ("Євробачення: Історія вогненної саги")

("Євробачення: Історія вогненної саги") Io Si (Seen) ("Життя попереду")

Speak Now ("Одна ніч в Маямі")

Найкращі візуальні ефекти

"Любов і монстри" (Love and Monsters),

"Опівнічне небо" (The Midnight Sky),

"Мулан" (Mulan),

"Тенет" (Tenet),

"Айван, єдиний і неповторний" (The One and Only Ivan).

Найкращий ігровий короткометражний фільм

"Відчувати наскрізь" (Feeling Through),

"Кімната для листів" (The Letter Room),

"Сьогодні" (The Present),

"Два далекі незнайомці" (Two Distant Strangers),

"Біле око" (White Eye).

Нагадаємо, у лютому Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила номінантів 78-ї кінопремії "Золотий глобус" 2021 року, яку вважають такою собі "розминкою" перед "Оскаром".

Найбільше номінацій серед фільмів отримала стрічка "Манк". Лідером серед серіалів стала "Корона".

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