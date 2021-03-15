Стали відомі усі номінанти на "Оскар-2021": список

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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15 березня 2021

Американська кіноакадемія оголосила шорт-листи в усіх номінаціях кінопремії "Оскар-2021".

Ось повний список номінацій на "Оскар" 2021 року (ДОПОВНЮЄТЬСЯ).

Найкращий фільм

  • "Батько" (The Father"),
  • "Юда і Чорний Месія" (Judas and the Black Messiah),
  • "Манк" (Mank),
  • "Мінар" (Minari),
  • "Земля кочівників" (Nomadland),
  • "Перспективна дівчина" (Promising Young Woman),
  • "Звук металу" (Sound of Metal),
  • "Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7).

Найкращий актор

  • Різ Ахмед, "Звук металу" (Sound of Metal),
  • Чедвік Боузман, "Чорне дно Ма Рейні" (Ma Rainey's Black Bottom), 
  • Ентоні Гопкінс, "Батько" (The Father"),
  • Гері Олдмен, "Манк" (Mank),
  • Стівен Юн, "Мінар" (Minari). 

Найкраща акторка

  • Віола Девіс, "Чорне дно Ма Рейні" (Ma Rainey's Black Bottom),
  • Андра Дей, "Сполучені Штати проти Біллі Голідей" (The United States Vs. Billie Holiday),
  • Кері Маллінган, "Перспективна дівчина" (Promising Young Woman),
  • Ванесса Кірбі, "Фрагменти жінки" (Pieces of a Woman),
  • Френсіс МакДорманд, "Земля кочівників" (Nomadland).

Найкращий актор другого плану

  • Саша Барон Коен, "Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7);
  • Даніель Калуя, "Юда і Чорний Месія" (Judas and the Black Messiah);
  • Леслі Одом-молодший, "Одна ніч в Маямі" (One Night in Miami);
  • Пол Рачі, "Звук металу" (Sound of Metal);
  • Лейкіт Стенфілд, "Юда і Чорний Месія" (Judas and the Black Messiah).

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