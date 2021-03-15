Усі номінанти на "Оскар-2021": список

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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15 березня 2021

Американська кіноакадемія оголосила шорт-листи в усіх номінаціях кінопремії "Оскар-2021".

Церемонія вручення нагород має відбутися 25 квітня в театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі. Поки що йдеться про традиційний офлайн формат.

Ось повний список номінацій на "Оскар" 2021 року.

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Найкращий фільм

  • "Батько" (The Father"),
  • "Юда і Чорний Месія" (Judas and the Black Messiah),
  • "Манк" (Mank),
  • "Мінаріі" (Minari),
  • "Земля кочівників" (Nomadland),
  • "Перспективна дівчина" (Promising Young Woman),
  • "Звук металу" (Sound of Metal),
  • "Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7).

Найкращий актор

  • Різ Ахмед, "Звук металу" (Sound of Metal),
  • Чедвік Боузман, "Ма Рейні: мати блюзу" (Ma Rainey's Black Bottom), 
  • Ентоні Гопкінс, "Батько" (The Father"),
  • Гері Олдмен, "Манк" (Mank),
  • Стівен Юн, "Мінарі" (Minari). 

Найкраща акторка

  • Віола Девіс, "Ма Рейні: мати блюзу" (Ma Rainey's Black Bottom),
  • Андра Дей, "Сполучені Штати проти Біллі Голідей" (The United States Vs. Billie Holiday),
  • Кері Маллінган, "Перспективна дівчина" (Promising Young Woman),
  • Ванесса Кірбі, "Фрагменти жінки" (Pieces of a Woman),
  • Френсіс МакДорманд, "Земля кочівників" (Nomadland).

Найкращий актор другого плану

  • Саша Барон Коен, "Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7),
  • Даніель Калуя, "Юда і Чорний Месія" (Judas and the Black Messiah),
  • Леслі Одом-молодший, "Одна ніч в Маямі" (One Night in Miami),
  • Пол Рачі, "Звук металу" (Sound of Metal),
  • Лейкіт Стенфілд, "Юда і Чорний Месія" (Judas and the Black Messiah).

Найкраща акторка другого плану

  • Марія Бакалова, "Борат 2" (Borat Subsequent Moviefilm),
  • Гленн Клоуз, "Сільська елегія" (Hillbilly Elegy),
  • Олівія Колман, "Батько" (The Father"),
  • Аманда Сайфред, "Манк" (Mank),
  • Юн Ю Чжун, "Мінарі" (Minari).

Найкращий режисер

  • Томас Вінтерберг, "Ще по одній" (Another Round),
  • Девід Фінчер, "Манк" (Mank)
  • Лі Ісаак Чун, "Мінарі" (Minari),
  • Хлої Чжао, "Земля кочівників" (Nomadland),
  • Еміральд Феннел, "Перспективна дівчина" (Promising Young Woman).

Найкращий адаптований сценарій

  • "Борат 2" (Borat Subsequent Moviefilm),
  • "Батько" (The Father"),
  • "Земля кочівників" (Nomadland),
  • "Одна ніч в Маямі" (One Night in Miami),
  • "Білий тигр" (The White Tiger).

Найкращий оригінальний сценарій

  • "Юда і Чорний месія" (Judas and the Black Messiah),
  • "Мінарі" (Minari),
  • "Перспективна дівчина" (Promising Young Woman),
  • "Звук металу" (Sound of Metal),
  • "Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7).

Найкращий костюм

  • "Емма" (Emma),
  • "Манк" (Mank),
  • "Мулан" (Mulan),
  • "Піноккіо" (Pinocchio),
  • "Ма Рейні: мати блюзу" (Ma Rainey's Black Bottom).

Найкраща музика до фільму

  • "П'ятеро однієї крові" (Da 5 Bloods),
  • "Манк" (Mank),
  • "Мінаріі" (Minari),
  • "Новини з усього світу" (News of the World),
  • "Душа" (Soul).

Найкращий повнометражний документальний фільм

  • "Колектив" (Collective),
  • "Кріп-кемп" (Crip Camp),
  • "Агент кротів" (The Mole Agent),
  • "Мій учитель-восьминіг" (My Octopus Teacher),
  • "Час" (Time).

Найкращий короткометражний документальний фільм 

  • "Коллетт" (Colette),
  • "Концерт – це розмова" (A Concerto Is a Conversation),
  • "Не розділяти" (Do Not Split),
  • "Голодна палата" (Hunger Ward),
  • "Пісня про кохання для Латаші" (A Love Song for Latasha).

Найкращий анімаційний фільм

  • "Уперед" (Onward),
  • "Душа" (Soul),
  • "Над Місяцем" (Over the Moon),
  • "Вовча варта" (Wolfwalkers),
  • "Баранчик Шон: Фермагеддон" (Shaun the Sheep Movie: Farmageddon).

Найкращий міжнародний фільм

  • "Ще по одній" (Another Round), Данія,
  • "Краща пора" (Better Days), Гонконг,
  • "Колектив" (Collective), Румунія,
  • "Людина, яка продала свою шкіру" (The Man Who Sold His Skin), Туніс,
  • "Куди ти йдеш, Аїдо?" (Quo Vadis, Aida?), Боснія і Герцоговина.

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

  • "Нора" (Burrow),
  • "Геній місця" (Genius Loci),
  • "Якщо щось трапиться, я люблю тебе" (If Anything Happens I Love You),
  • "Опера" (Opera),
  • "Так-люди" (Yes-People).

Найкраща операторська робота

  • "Юда і Чорний месія" (Judas and the Black Messiah),
  • "Манк" (Mank),
  • "Новини з усього світу" (News of the World),
  • "Земля кочівників" (Nomadland),
  • "Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7).

Найкращий монтаж

  • "Батько" (The Father"),
  • "Земля кочівників" (Nomadland),
  • "Перспективна дівчина" (Promising Young Woman),
  • "Звук металу" (Sound of Metal),
  • "Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7).

Найкраща робота художника-постановника

  • "Батько" (The Father"),
  • "Ма Рейні: мати блюзу" (Ma Rainey's Black Bottom),
  • "Манк" (Mank),
  • "Новини з усього світу" (News of the World),
  • "Тенет" (Tenet).

Найкращий грим та зачіски

  • "Емма" (Emma),
  • "Сільська елегія" (Hillbilly Elegy),
  • "Ма Рейні: мати блюзу" (Ma Rainey's Black Bottom),
  • "Манк" (Mank),
  • "Піноккіо" (Pinocchio).

Найкращий звук

  • "Грейхаунд" Greyhound),
  • "Манк" (Mank),
  • "Новини з усього світу" (News of the World),
  • "Душа" (Soul),
  • "Звук металу" (Sound of Metal).

Найкращий саундтрек

  • Fight For You ("Юда і Чорний месія")
  • Hear My Voice ("Суд над чиказькою сімкою")
  • Husavik ("Євробачення: Історія вогненної саги")
  • Io Si (Seen) ("Життя попереду")
  • Speak Now ("Одна ніч в Маямі")

Найкращі візуальні ефекти

  • "Любов і монстри" (Love and Monsters),
  • "Опівнічне небо" (The Midnight Sky),
  • "Мулан" (Mulan),
  • "Тенет" (Tenet),
  • "Айван, єдиний і неповторний" (The One and Only Ivan).

Найкращий ігровий короткометражний фільм

  • "Відчувати наскрізь" (Feeling Through),
  • "Кімната для листів" (The Letter Room),
  • "Сьогодні" (The Present),
  • "Два далекі незнайомці" (Two Distant Strangers),
  • "Біле око" (White Eye).

Нагадаємо, у лютому Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила номінантів 78-ї кінопремії "Золотий глобус" 2021 року, яку вважають такою собі "розминкою" перед "Оскаром".

Найбільше номінацій серед фільмів отримала стрічка "Манк".  Лідером серед серіалів стала "Корона".

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