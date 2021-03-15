Американська кіноакадемія оголосила шорт-листи в усіх номінаціях кінопремії "Оскар-2021".
Ось повний список номінацій на "Оскар" 2021 року (ДОПОВНЮЄТЬСЯ).
Найкращий фільм
- "Батько" (The Father"),
- "Юда і Чорний Месія" (Judas and the Black Messiah),
- "Манк" (Mank),
- "Мінар" (Minari),
- "Земля кочівників" (Nomadland),
- "Перспективна дівчина" (Promising Young Woman),
- "Звук металу" (Sound of Metal),
- "Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7).
Найкращий актор
- Різ Ахмед, "Звук металу" (Sound of Metal),
- Чедвік Боузман, "Чорне дно Ма Рейні" (Ma Rainey's Black Bottom),
- Ентоні Гопкінс, "Батько" (The Father"),
- Гері Олдмен, "Манк" (Mank),
- Стівен Юн, "Мінар" (Minari).
Найкраща акторка
- Віола Девіс, "Чорне дно Ма Рейні" (Ma Rainey's Black Bottom),
- Андра Дей, "Сполучені Штати проти Біллі Голідей" (The United States Vs. Billie Holiday),
- Кері Маллінган, "Перспективна дівчина" (Promising Young Woman),
- Ванесса Кірбі, "Фрагменти жінки" (Pieces of a Woman),
- Френсіс МакДорманд, "Земля кочівників" (Nomadland).
Найкращий актор другого плану
- Саша Барон Коен, "Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7);
- Даніель Калуя, "Юда і Чорний Месія" (Judas and the Black Messiah);
- Леслі Одом-молодший, "Одна ніч в Маямі" (One Night in Miami);
- Пол Рачі, "Звук металу" (Sound of Metal);
- Лейкіт Стенфілд, "Юда і Чорний Месія" (Judas and the Black Messiah).
ДОПОВНЮЄТЬСЯ