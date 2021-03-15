Стали відомі усі номінанти на "Оскар-2021": список

Американська кіноакадемія оголосила шорт-листи в усіх номінаціях кінопремії "Оскар-2021".

Ось повний список номінацій на "Оскар" 2021 року (ДОПОВНЮЄТЬСЯ).

Найкращий фільм

"Батько" (The Father"),

"Юда і Чорний Месія" (Judas and the Black Messiah),

"Манк" (Mank),

"Мінар" (Minari),

"Земля кочівників" (Nomadland),

"Перспективна дівчина" (Promising Young Woman),

"Звук металу" (Sound of Metal),

"Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7).



Найкращий актор

Різ Ахмед, "Звук металу" (Sound of Metal),

Чедвік Боузман, "Чорне дно Ма Рейні" (Ma Rainey's Black Bottom),

Ентоні Гопкінс, "Батько" (The Father"),

Гері Олдмен, "Манк" (Mank),

Стівен Юн, "Мінар" (Minari).

Найкраща акторка

Віола Девіс, "Чорне дно Ма Рейні" (Ma Rainey's Black Bottom),

Андра Дей, "Сполучені Штати проти Біллі Голідей" (The United States Vs. Billie Holiday),

Кері Маллінган, "Перспективна дівчина" (Promising Young Woman),

Ванесса Кірбі, "Фрагменти жінки" (Pieces of a Woman),

Френсіс МакДорманд, "Земля кочівників" (Nomadland).

Найкращий актор другого плану

Саша Барон Коен, "Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7);

Даніель Калуя, "Юда і Чорний Месія" (Judas and the Black Messiah);

Леслі Одом-молодший, "Одна ніч в Маямі" (One Night in Miami);

Пол Рачі, "Звук металу" (Sound of Metal);

Лейкіт Стенфілд, "Юда і Чорний Месія" (Judas and the Black Messiah) .

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