10 дивовижних книжок для маленьких і великих чомусиків

А що це? Чому так? Навіщо? Де? Коли? І як?

Якщо ви мама чи тато, бабуся чи дідусь, тітка, дядько, старший брат, чи хоча б сусідка по сходовій клітці сім'ї з дитиною, то ви точно чули щодня мільйон питань від малих чомусиків.

А, може, і вас – у ваші 25-41-78 чи й 100 років – часом теж наздоганяє питання, коли з'явилась і як працює та чи інша річ, як відбувається той чи інший процес у нашому організмі, і не дає спати до півночі, доки не прогуглите увесь інтернет)

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Відповісти на низку запитань цікавих хлопчиків і дівчаток допоможуть 10 неймовірних книжок про все на світі.

Для найменших, у яких щохвилини мільйон запитань

Зазирнути у прадавні часи, коли Землю населяли динозаври? Торкнутися коралових рифів? А може, пірнути глибше, аж до затонулих кораблів? Чи помчати за межі цієї планети і мандрувати серед комет, астероїдів аж до далеких галактик?

Немає нічого неможливого із серією "Маленькі дослідники" від чудового дуету письменниці й редакторки Рут Мартін та ілюстратора Аллана Сандерса.

Серія "Маленькі дослідники" Рут Мартін та Аллана Сандерса, видавництво Книголав, 2018 рік

У цих невеличких книжках є все, що люблять цікаві малюки – яскраві картинки, коротенькі відповіді на питання і таємниці, які можна відкривати (буквально! Бо в кожній книжці кілька десятків віконечок-відгорталок, за якими заховані неймовірні факти).

Повірте, дорослим буде не просто стримати цікавість, щоб не відкривати віконечка наввипередки з дітьми.

У цих невеличких книжках є все, що люблять цікаві малюки

Торкнутися коралових рифів? Легко!

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Книжки сповнені сюрпризів і жартів, а завдяки приємним ілюстраціям і лаконічним текстам, малюки чудово запам’ятають отриману інформацію.

Для любителів помандрувати (хай навіть до бабусі, на сусідню вулицю, чи просто у двір)

Як ви дивитесь на те, щоб відвідати сусіднє місто чи подивитися, що ж цікавого є у сусідній країні? Або мов за помахом чарівної палички перенестися на сусідній континент? Чи зазирнути, як поживає холодна Арктика? Поспостерігати, хто живе у спекотній африканській пустелі?

Усе це легко зробити з неймовірними "Картами" Олександри та Даніеля Мізелінських.

"Карти" Олександри та Даніеля Мізеліньських, Видавництво старого лева, 2014 рік

Чудовий пізнавальний віммельбух за допомогою понад 50 великих карт проведе вас через 6 континентів і 42 країни.

Книжка познайомить з природними та історичними пам’ятками, представниками фауни і флори у різних частинах світу, національними особливостями, іграми чи їжею, видатними постатями у кожній країні та купою інших цікавих речей. Тут є все, щоб зацікавити вас копати глибше))

Чудовий пізнавальний віммельбух з понад 50 великих карт

Тут є все, щоб зацікавити вас копати глибше)

Ця навколосвітня подорож точно буде незабутньою! Тож уперед!

Для чомучок, які люблять копнути глибше

Якщо прогулянок континентами виявилось замало, то чому б не завітати до музею?

Так, просто з вашої зручної канапи чи м’якенького крісла. Ні, можна не переодягатись – сюди пускають у піжамі та з кавою:)

"Ботанікум" Кесі Вілліс розповість усе про світ рослин – від крихітних водоростей і дивовижних кольорів лишайників до чудернацьких грибів і неймовірних рослин-хижаків.

А "Анімаліум" Дженні Брум зібрав вражаючу колекцію з понад півтори сотні тварин. Тут цікаві розповіді про губок, особливості головоногих, неймовірна краса кнідарій, дивовижні мешканці коралових рифів та ще десятки сторінок про еволюцію, будову та цікаві факти про багатьох тварин.

Ілюстрації у книгах просто розкішні.

"Ботанікум" Кесі Вілліс (2018) та "Анімаліум" Дженні Брум (2017), Видавництво старого лева

"Ботанікум" розповість усе про світ рослин

Ілюстрації у книгах просто розкішні

Після приголомшливих мандрів різними країнами і вивчення цікавинок царства рослин і тварин, саме час копнути глибше і заглянути, а що ж відбувається під поверхнею, по якій ми ходимо, бігаємо чи стрибаємо)

"Під землею і під водою" Олександри та Даніеля Мізелінських розповідають, як прокладають тунелі через гори, як працює метро, чи підводний човен; якими були підводні костюми прадідів і як глибоко пірнають люди без акваланга; що відбувається далі з водою, після того, як натиснули змив унітазу; як видобувають нафту чи вугілля; хто має найбільші очі і хто живе у холодній морській безодні; про вулкани і гейзери; про електричний струм і природний газ! Уфф! У вас просто закрутиться голова від усієї цієї інформації.

"Під землею і під водою" Олександри та Даніеля Мізелінських, Видавництво старого лева, 2016 рік

А ви знаєте, як влаштований підводний човен?

Інша сторона "Під землею і під водою"

У вас просто закрутиться голова від усієї цієї інформації

Кожна зі 110 сторінок – це повноцінна історія, сповнена цікавих фактів і пригод. А ілюстрації Мізелінських – просто любов.

Для тих, хто не спиниться нізащо

Читачам, які люблять докопатися до самої суті та почати аж від появи світу, прийде до смаку "Міфологічний атлас" Тьяґо де Мораєс.

Під обкладинкою цієї важкенької книги заховалися 12 різних міфологічних світів – від вірувань давніх єгиптян до загадкових богів індіанського племені яномама.

На сторінках атласу мирно уживаються Зевс і Шива, Велес і Баба Яга, Ідзанаґі та Ідзанамі, а також десятки химерних звірів, моторошних чудовиськ, лісових та водяних духів.

"Міфологічний атлас" Тьяґо де Мораєс, видавництво Vivat, 2021 рік

Один з 12 різних міфологічних світів

Тут цікаві розповіді про дивовижні подвиги Геракла і про численні звитяги Мауї, який ловив рибу за допомогою бабусиної щелепи, про життя доброго парубка Рами, якому довелося воювати з демонами, та багато інших історій, від яких непросто буде відірватися.

Яскраві і детальні ілюстрації допоможуть уявити, як жили прадавні люди, і який неймовірний світ будувала їхня бурхлива уява.

Для тих, кого не спинить ні пізня година, ні те що завтра до школи

Якщо ж юному досліднику важко відкласти свій компас і рюкзак, то, може, і не варто цього робити:)

Втамувати жагу пригод допоможе "Атлас видатних дослідників" подружжя Ріккардо Франкавільї та Марґеріти Сґарлата.

"Атлас видатних дослідників" Ріккардо Франкавільї та Марґеріти Сґарлата, видавництво Книголав, 2020 рік

Ця книжка про надзвичайно цікавих і відважних людей, які вирушали назустріч незвіданому, про подорожі довжиною у ціле життя. Про пригоди, які часом коштували життя. Про невтомних мандрівників, які пішки долали тисячі кілометрів, і про кмітливих винахідників.



Про дружбу, підтримку, жадобу, запеклі баталії і боротьбу зі стихією.

Про те, хто і чому назвав океан Тихим.

Про силу книги, яка може надихнути молоду дівчину зібрати крихітну валізу (з одним комплектом одягу і блокнотом!) і здійснити навколосвітню подорож, як те зробили герої роману Жуля Верна.

Ця книга навчить не боятися незвіданого і надихне вивчати нове.

Книга про невтомних мандрівників та пригоди, які часом коштували життя

Як часто ви казали "Все, я умиваю руки!", або "Еврика! Нарешті!" чи зауважували, що "гроші не пахнуть", а може, іноді хвалилися "Прийшов – побачив – переміг!". Переконана, кожен з нас час від часу вживає такі вислови. Але чи про всі знаємо, звідки вони взялися і які історії їм передували?

Про те, чому Понтій Пілат "умивав руки", кого Діоген прохав відійти й не затуляти йому сонце, хто був мертвим ще величнішим, ніж живий, як Енштейн став почесним членом спілки сантехніків і чи стала реальністю мрія Мартіна Лютера Кінга, розповість книга "Прийшов, побачив, переміг. 40 висловів, які створили історію" Анн Джонас і Ненсі Рібар.

Історії написані легко і дотепно, тому цікавими будуть навіть молодшим школярам.

"Прийшов, побачив, переміг. 40 висловів, які створили історію" Анн Джонас і Ненсі Рібар,

видавництво Vivat, 2020 рік

Всі історії тут написані легко і дотепно

Приємного читання і веселих вихідних!

Ірина Балачук, УП

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