Серіали березня-2021: "В її очах", "Заради всього людства", "Вулиця світляків" та ще 4 новинки

Ці серіали варто подивитися у березні 2021 року. Нагадуємо, що така добірка виходить кожну першу суботу місяця.

Половина лютого пройшла в похмурому очікуванні чогось значущого, даючи поодинокі знахідки вартих уваги серіалів.

Але на початок березня вдалося зібрати перфектну колекцію з кращого – ні за що не соромно і все пропонується зі щирим сумлінням добре виконаної роботи.

Знову, як і зазвичай, представлений весь світ без зосередження на ніби то найбільшому рикові високоякісної телепродукції, США – маємо лише два американський зразки, причому від найбільших виробничих конкурентів, Netflix і Apple TV+.

Всі інші – представники Європи, Азії та Австралії. Максимальне міжнародне розмаїття, і достатнє, щоб побачити різних підхід, але однакову майстерність.

Перевіряйте в радість!

"Готель "Бо Сежур" (Beau Séjour)

2 сезон. Показ: VRT, Бельгія

Після першого сезону творці серіалу вирішили зробити не пряме продовження, а антологію.

"Бо Сежур" тепер став не готелем, а назвою човна, навколо якого все закручується: його капітан, відомий чоловік на острові, вийшов в море і повісився на щоглі.

Та це не найбільше божевілля – капітан помер, але не перейшов на той світ, – повторюючи головний хід першого сезону, він залишився, щоб довідатися причину своєї смерті і ще більш загадкової і трагічної смерті свого онука.

Другий сезон серіалу "Готель "Бо Сежур" (Beau Séjour) – це антологія

Деталь – його можуть бачити кілька родичів та один поліцейський, а це, попри абсурдіність, все ж, надає серіалові цікаві обертони, цілковито оригінальні, з простим та працюючим способом пояснені.

Глядача весь час закидають флешбеками в минуле, розкладаючи по поличках всі дивацтва сучасності, й історія вимальовується значуща, а детектив – складний і вельми захопливий.

Гра детектива з містикою в цьому серіалі стає просто таки унікальною, і для глядача, якщо хочеться отримати задоволення, треба просто прийняти її правила.

"Залетіти" (Bump)

Показ: ITV, Австралія

Народити відразу після того, як тобі сказали, що ти вагітна, а ти і не здогадувалася про це 7-9 місяців – це щось.

Як і почути від 16-річної школярки, що вона при цьому відчувала: "Ніби я була розірвана із середини якимось інопланетним демоном... Якщо люди так народжуються, я не розумію, як ми вижили як вид".

Це приголомшливо-правдивий, жорсткий, комічний і, як це не дивно, життєствердний 10-серійний серіал відкриє печаль і радість людського буття, що міняється з появою дитини.

"Залетіти" (Bump) – приголомшливо-правдивий, жорсткий та комічний серіал

Кожна серія розумно має півгодинний хронометраж, щоб непідготовлений глядач не втік від екрану.

Комедійність, змішана з драматизмом – як раз потрібний коктейль в такій темі. "Якщо б чоловіки народжували, – каже героїня, – вони придумали б спосіб отримувати дітей відразу в банках". Це дотепно і дошкульно. І правильно.

І важливо при цьому побачити розвиток, як в психології, героїні та всіх решта персонажі, які міняються, починаючи від шоку і відстороненості до розуміння і любові. "Ти ухилився від кулі, бро!" – чуємо на початку. "Я щасливий, бро", – чуємо в кінці.

"Вулиця світляків" (Firefly Lane)

Показ: Netflix, США

Дивовижний і несподіваний серіал!

Вже в тому, наскільки відверто показує дикунський гендерний перекос у правах жінок на дітей. "Я мати, це моя дитина, щось не подобається – подавай до суду", – чуємо ми від нарваної матері-хіппі.

Важливе те, що автори – самі жінки, які – і в це важко повірити – заводять глядача за лаштунки фемінізму.

10 серій "Вулиці світляків" повні, мов життя, лініями й історіями, пройденими і прожитими в романтично-комедійно-драматичній формі двома героїнями, красунею Таллі (Кетрін Хейгл, "Форс-мажори") і "ботанкою" (Сара Чок, "Клініка"), подружками майже 30 років.

Автори "Вулиці світляків" (Firefly Lane) жінки

Ось їм 14, ось 30-ть, а ось одна з них вже зірка теле-шоу і з принципом "один чоловік – одна зустріч", а інша – перед розбитим коритом розваленого шлюбу, з 14-річною донькою-крейзі-школяркою і роботою асистентки вдвічі молодшої за себе дівчини.

Ми бачимо візуалізацію жіночої логіки (було б дивно, якби жінки писали інакше), часто-густо несправедливу і однобоку по відношенню до чоловіків, але серіал не сексистський, а скоріше "просто про жінок".

"В її очах" (Behind Her Eyes)

Показ: Netflix, Велика Британія

Цей серіал волає про те, що британці кращі в телевиробництві. З перших хвилин.

Наприклад, як тонко прописана і показана, здається, найбанальніша історія: двоє випадкових знайомих цілуються після келиху віскі не тому, що чоловік, мов білий бог, і не тому, що жінка, наче чорна королева – хоча і тому також, – а тому, що обом потрібний поцілунок, близькість, секс – життя.

А далі ще більша банальність – він виявляється її новим начальником. Але їх діалог при першій робочій зустрічі повністю нівелює кліше, і дарує глядачеві радість відкриття, ніби це щось цілковито оригінальне.

Продовження змінить романтику на трилер, доправить до містики, а завершить, немов у "Чорному дзеркалі", так, що й уявити не можливо.

"В її очах" (Behind Her Eyes) волає про те, що британці кращі в телевиробництві

Власне, не дивно, бо сценаристом і шоураннером цього шоу є Стів Лайтфут, творець "Карателя" і "Ганнібала".

Напруга змусить пітніти, вихляння сюжету – молити про спойлери, а фінал – кусати губи.

Крім того, всі 6 серій по 50 хвилин кожна – це клондайк ідей та деталей. Неможна без усмішки дивитися, як героїня питається у голуба: "Що мені робити?"

"Фрік" (Goemul)

Показ: JTBC, Південна Корея

Це збірна солянка улюблених корейських мотивів з кращих поліційних детективів.

Сама історія про так і не знайденого серійного вбивцю, який зв’язував жертв, а вони у свою чергу мали червоний елемент в одязі, це очевидно зі знаменитих "Спогадів про вбивство" оскарівського лауреата Пон Джун Хо.

А сюжетна лінія протистояння старшого, але проблемного поліцейського, з молодим і красивим – класична модель, вживана в багатьох дорамах.

Кожний з героїв детально прописаний, характерно і з інтригою. Але і весь серіал – приклад, як треба створювати світ для глядача: з великим предметним надбанням, з історіями героїв і місця подій і вибуховими нововведеннями.

"Фрік" (Goemul) – збірна солянка улюблених корейських мотивів

Щодо останнього: у фіналі другої серії нам заявляють обличчя вбивці, який, після 20 років небуття, повернувся.

Несподіваних речей в серіалі багацько, вони можуть дивувати, як звукоряд, та заразом працювати на створення атмосфери підозри в дусі Агати Крісті та її, скажімо, "10 негренят".

Ще – в головних ролях є дві зірки, Сін Ха-кун ("Об’єднана зона безпеки") і Йо Чін Ку ("Готель "Дель Луна").

"Заради всього людства" (For All Mankind)

2 сезон. Показ: Apple TV+, США

Паралельна реальність, створена за рахунок трохи інших людських дій в минулому – наприклад, без вторгнення СРСР в Афганістан, – це безкінечний простір для фантазувань.

Наприклад, Леннона не вбили, мобільні телефони винайшли раніше, а на Місяці швидко, ще в 70-х, збудували бази і почали готуватися до подорожі на Марс.

Після "Людини у високому замку" цим особливо нікого не здивуєш, але цього разу все не по-дитячому, і фантастика виглядає чуттєво реалістичною.

Паралельна реальність "Заради всього людства" (For All Mankind) створена за рахунок

трохи інших людських дій в минулому

Шоураннер і сценарист Рональд Мур ("Зоряний крейсер "Галактика") прописав і надав групі сценаристів можливість створити світ предметний, впізнаваний і живий.

Через 9 років після 1-го сезону і загибелі на Місяці одного з головних героїв, в 2-му сезоні решта змінилися кардинально – хтось бухає, а хтось став високим адміністратором НАСА (як герой Джоела Кіннемана, "Загін самогубців").

Втім, перебування в космосі так просо не минає, і його хочеться відчути знову. Тому погляди, думки і дії героїв знову повертаються до Місяця. І це відбувається, здається, ще цікавіше, ніж було в 1-му сезоні.

"Ми – діти станції Цоо" (Zoo)

Показ: Amazon Original, Німеччина-Чехія

Зворотній бік ФРН 70-х років, як протиставленням соціалістичної НДР, у 8-серійному серіалі "Цоо" виглядає шокуючим кайфом/кошмаром життя підлітків та їх батьків.

Школярі вживають героїн, кокаїн і драп, дівчат можуть зґвалтувати прямо в барі, а дружини – вагітніти від начальників, при цьому виставляючи власних чоловіків за тюхтіїв.

І це все, як в Америці 60-х, проходить під намагання вирватися із задушливих меж контролю у світ задоволень – початковий кайф від наркотиків, бездумний запал дискотек, втечі з дому, мрії про закордон, музична контркультура, секс за гроші і Боуї, Боуї, Боуї.

"Ми – діти станції Цоо" (Zoo) – це феєрія залаштункового зла, змішаного з буденністю

Комусь це може виявитися надмірним, але точно такого ще ніколи про Німеччину не знімали (колекціонер купує фекалії Гітлера і замовляє друге його яєчко).

Це шоу в естетиці "Вавилона-Берліну", тільки перенесеного на пів-сторіччя вперед і про підлітків.

Це феєрія залаштункового зла, змішаного з буденністю, щоб ніхто не сумнівався – рожевого щастя не було, був біль, але були й надії. Чудовий момент, як дівчина горнеться до пса, бо він був батьковим...

Якщо в нашій 7-ці не вистачило місця для решти добрих серіалів, це не означає, що ми не можемо вам їх запропонувати.

З-поміж британських хітів точно серйозним є драматичний детектив "Привиди минулого" з Джеймсом Незбітом в головній ролі.

Печально смішною, і дуже відвертою, є норвезька драмедія "Сігурд дорвався до шансу".

Без сягань вершин, але з достатнім потенціалом для згадки є давно очікуваний американський кримінальний трилер "Кларіс".

Ну, і, звісно, не можливо не згадати шматочки 32-го сезону безсмертних "Сімпсонів".

Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя

Автор колажів Андрій Калістратенко

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