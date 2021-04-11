Баба Нюся: як блогерка зі Львова підкорює мережу колоритними приповідками

На творчість Вікторії Ільчук читачі "Української правди. Життя" могли натрапити у інтернеті неодноразово.
Життєві відеоісторії 28-літньої дівчини зі Львівщини в образі 82-літньої бабусі користувачі соціальних мереж "смакують" з великим задоволенням – кожна з них отримує сотні поширень, стільки ж коментарів та вподобайок.
У коротких відео проста українка Баба Нюся з гумором розмірковує про життя як воно є. Про те, чому сучасні господині ліниві та не крохмалять постіль, як треба "рихтуватися" на забаву, які по селу ходять пльотки і що зими тепер не такі, як колись.
Теми, які Вікторія порушує у відео, настільки запали в душу користувачам соцмереж, що нині в Instagram дівчини 163 тисячі підписників. Ще понад 30 тисяч – в YouTube.
Хто ж така Баба Нюся?
Вікторія – молода мама із села Оброшине, що біля Львова.
Колись вона навчалася на бухгалтера, потім продавала на базарі, в дитячому супермаркеті, зрештою знайшла роботу за спеціальністю.
А потім, ґрунтовно освоївши соціальні мережі, пішла у блогерство. Для цього їй знадобився Snapchat з маскою, що старить людину, і бабусин одяг.
"Образ баби Нюсі – збірний. Це всі бабусі, яких я зустрічала в житті, в одній людині.
Колись багато їздила електричкою, там такі старші жіночки розмовляли між собою, а я слухала з насолодою. Дуже мені цікаві були ті їхні історії.
Переказувала потім друзям, а коли знайшла маску бабусі, то вирішила з маскою розповідати", – ділиться Вікторія Ільчук.
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Цікаві відео про актуальні проблеми дівчина знімає останні три роки. Розповідає, що монтаж займає мінімум часу, тому робить вона все сама.
Справжня популярність постукала в Instagram Баби Нюсі саме під час карантину. Коли людей втомила жахлива статистика кількості хворих і домашні стіни, вони захотіли позитиву. І Баба Нюся їм його дала. З притаманним для Галичини акцентом.
"Дивляться всюди, де є наші земляки. Хоч діалект галицький, але дивляться люди з усіх регіонів. Часом, коли не знають якихось слів – перепитують, – розповідає блогерка.
У Канаді багато моєї аудиторії. США, Польща, Росія, Білорусь, Японія, Італія, Англія. По всьому світу є бабині фанати.
Теми близькі кожному, а особливо тим, хто жив в селі. Трохи фантазую, трохи згадую розповідей з електрички".
Кількість відео уже давно перевалила за сотню. Хоч у мережі опубліковані не всі.
Головне для Вікторії не лише заряджати людей позитивом, а й зберегти багатство мови – особливі наголоси, вимову і слова.
"Цей діалект часто чую, бо живу в селі. Будь-яка історія для мене цікавіше звучить, якщо розповідати діалектом.
Молодь зрідка так спілкується. Це багатство мови. Хочеться зберегти, поки ще живі люди, які так розмовляють", – каже Вікторія.
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Україномовний контент, який створює дівчина, набуває популярності. І дає їй не лише славу в мережі, а й можливість заробляти на рекламі.
"Спершу рекламодавці просили рекламу по бартеру. Тобто – вони товар, а я щоб розповіла у своєму блозі про нього, – пригадує авторка.
Потім я побачила, що аудиторія активна, та прислухається до моїх порад, і тоді зробила прайс, оформила ФОП та надаю рекламні послуги.
Я рекламую те, що мені подобається. Пропозицій багато, маю з чого обирати".
Вікторія вже рекламувала косметику, ювелірні прикраси, одяг, уроки англійської мови та благодійні ініціативи.
Інстаграмна сім’я Баби Нюсі
Образ Баби Нюсі настільки прижився у мережі, що Вікторія пішла далі. І створила цілу інстаграмну сім’ю.
"Якщо ми не робитимемо наш контент, то що ж дивитись? Знову російських блогерів, які часто популяризують нецензурну лексику?
В нас надзвичайно талановиті люди! Розумні, дотепні. От тільки брати і знімати", – певна блогерка.
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Вікторія у форматі "родини" порушує ще більше актуальних проблем. У кожен образ перевтілюється сама і це такий собі Instagram-театр.
"Сніжанна – внучка. Цим образом пробую висвітлити проблеми молоді. Вона високої думки про себе, заміж не спішить виходити. Єдине, що її цікавить – поїсти, гарно одягнутись та слідкувати за фешн-індустрією.
Ларіса – дочка Нюсі. Приїхала з чоловіком із заробітків, а назад їхати не хоче. Вона любить святкувати все, що можна. Працювати не дуже любить, але ніколи не сумує. Вона така вогонь-баба.
Міша – зять баби. Мовчить і робить все, як Ларіса скаже.
Моя улюблена Стефа – подруга баби Нюсі. Вона завжди приходить "не стукаючи". Нюся з Стефою люблять хвалитись одна перед одною", – описує героїв блогерка.
Наразі Вікторія активно розвиває блог та навіть увійшла у 100 найуспішніших жінок Львівщини.
Має багато пропозицій щодо співпраці.
"Запрошують часто на всілякі урочистості, відкриття магазинів, але відмовляю, не ризикую – боюсь вірусу.
Є блогери, з якими плануємо зняти спільне відео, але поки це в планах, то секрет не відкриваю.
Зайнятості достатньо і навіть більше. В Оброшино хочемо організувати свято для малозабезпечених діток, але також чекаємо тепла та послаблення карантину", – ділиться планами дівчина.
Олег Галів, спеціально для УП.Життя
Всі світлини та відео надані героїнею публікації
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