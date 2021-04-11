Баба Нюся: як блогерка зі Львова підкорює мережу колоритними приповідками

На творчість Вікторії Ільчук читачі "Української правди. Життя" могли натрапити у інтернеті неодноразово.

Життєві відеоісторії 28-літньої дівчини зі Львівщини в образі 82-літньої бабусі користувачі соціальних мереж "смакують" з великим задоволенням – кожна з них отримує сотні поширень, стільки ж коментарів та вподобайок.

У коротких відео проста українка Баба Нюся з гумором розмірковує про життя як воно є. Про те, чому сучасні господині ліниві та не крохмалять постіль, як треба "рихтуватися" на забаву, які по селу ходять пльотки і що зими тепер не такі, як колись.

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Теми, які Вікторія порушує у відео, настільки запали в душу користувачам соцмереж, що нині в Instagram дівчини 163 тисячі підписників. Ще понад 30 тисяч – в YouTube.

Хто ж така Баба Нюся?

Вікторія – молода мама із села Оброшине, що біля Львова.

Колись вона навчалася на бухгалтера, потім продавала на базарі, в дитячому супермаркеті, зрештою знайшла роботу за спеціальністю.

А потім, ґрунтовно освоївши соціальні мережі, пішла у блогерство. Для цього їй знадобився Snapchat з маскою, що старить людину, і бабусин одяг.

"Образ баби Нюсі – збірний. Це всі бабусі, яких я зустрічала в житті, в одній людині.

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Колись багато їздила електричкою, там такі старші жіночки розмовляли між собою, а я слухала з насолодою. Дуже мені цікаві були ті їхні історії.

Переказувала потім друзям, а коли знайшла маску бабусі, то вирішила з маскою розповідати", – ділиться Вікторія Ільчук.

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Цікаві відео про актуальні проблеми дівчина знімає останні три роки. Розповідає, що монтаж займає мінімум часу, тому робить вона все сама.

Справжня популярність постукала в Instagram Баби Нюсі саме під час карантину. Коли людей втомила жахлива статистика кількості хворих і домашні стіни, вони захотіли позитиву. І Баба Нюся їм його дала. З притаманним для Галичини акцентом.

"Дивляться всюди, де є наші земляки. Хоч діалект галицький, але дивляться люди з усіх регіонів. Часом, коли не знають якихось слів – перепитують, – розповідає блогерка.

У Канаді багато моєї аудиторії. США, Польща, Росія, Білорусь, Японія, Італія, Англія. По всьому світу є бабині фанати.

Теми близькі кожному, а особливо тим, хто жив в селі. Трохи фантазую, трохи згадую розповідей з електрички".

Кількість відео уже давно перевалила за сотню. Хоч у мережі опубліковані не всі.

Головне для Вікторії не лише заряджати людей позитивом, а й зберегти багатство мови – особливі наголоси, вимову і слова.

"Цей діалект часто чую, бо живу в селі. Будь-яка історія для мене цікавіше звучить, якщо розповідати діалектом.

Молодь зрідка так спілкується. Це багатство мови. Хочеться зберегти, поки ще живі люди, які так розмовляють", – каже Вікторія.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Віка, та, що смішна😜 (@viktoriia__ilchuk)

Україномовний контент, який створює дівчина, набуває популярності. І дає їй не лише славу в мережі, а й можливість заробляти на рекламі.

"Спершу рекламодавці просили рекламу по бартеру. Тобто – вони товар, а я щоб розповіла у своєму блозі про нього, – пригадує авторка.

Потім я побачила, що аудиторія активна, та прислухається до моїх порад, і тоді зробила прайс, оформила ФОП та надаю рекламні послуги.

Я рекламую те, що мені подобається. Пропозицій багато, маю з чого обирати".

Вікторія вже рекламувала косметику, ювелірні прикраси, одяг, уроки англійської мови та благодійні ініціативи.

Інстаграмна сім’я Баби Нюсі

Образ Баби Нюсі настільки прижився у мережі, що Вікторія пішла далі. І створила цілу інстаграмну сім’ю.

"Якщо ми не робитимемо наш контент, то що ж дивитись? Знову російських блогерів, які часто популяризують нецензурну лексику?

В нас надзвичайно талановиті люди! Розумні, дотепні. От тільки брати і знімати", – певна блогерка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Віка, та, що смішна😜 (@viktoriia__ilchuk)

Вікторія у форматі "родини" порушує ще більше актуальних проблем. У кожен образ перевтілюється сама і це такий собі Instagram-театр.

"Сніжанна – внучка. Цим образом пробую висвітлити проблеми молоді. Вона високої думки про себе, заміж не спішить виходити. Єдине, що її цікавить – поїсти, гарно одягнутись та слідкувати за фешн-індустрією.

Ларіса – дочка Нюсі. Приїхала з чоловіком із заробітків, а назад їхати не хоче. Вона любить святкувати все, що можна. Працювати не дуже любить, але ніколи не сумує. Вона така вогонь-баба.

Міша – зять баби. Мовчить і робить все, як Ларіса скаже.

Моя улюблена Стефа – подруга баби Нюсі. Вона завжди приходить "не стукаючи". Нюся з Стефою люблять хвалитись одна перед одною", – описує героїв блогерка.

Наразі Вікторія активно розвиває блог та навіть увійшла у 100 найуспішніших жінок Львівщини.

Має багато пропозицій щодо співпраці.

"Запрошують часто на всілякі урочистості, відкриття магазинів, але відмовляю, не ризикую – боюсь вірусу.

Є блогери, з якими плануємо зняти спільне відео, але поки це в планах, то секрет не відкриваю.

Зайнятості достатньо і навіть більше. В Оброшино хочемо організувати свято для малозабезпечених діток, але також чекаємо тепла та послаблення карантину", – ділиться планами дівчина.

Олег Галів, спеціально для УП.Життя

Всі світлини та відео надані героїнею публікації

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