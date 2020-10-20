У мережі вирішили створити рейтинг "шкідливих" блогерів 

Дарія Поперечна УП.Життя
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20 жовтня 2020

Створити рейтинг блогерів, які можуть давати шкідливі поради щодо лікування та охорони здоров'я, вирішила засновниця ініціативи "Як не стати овочем" Оксана Мороз.

Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі та попросила поділитися інформацією.

Експертка шукає блогерів з великою аудиторією, які дають поради з недоказової медицини та заперечують існування коронавірусу. 

"Є ідея створити рейтинг шкідливих блогерів. Для початку тих, які заперечують COVID-19. Закликають не носити маски, лікуватися настоями з кори молодого дуба і так далі і тому подібне", – розповіла Оксана Мороз. 

Ймовірно приводом стала трагічна подія – відомий український блогер Дмитро Стужук помер від ускладнень, викликаних COVID-19.

При цьому родину Стужук неодноразово критикували за пропаганду домашніх пологів та відмови від щеплень.

Що стосується впливу COVID-19, то колишня дружина блогера – Софія Стужук та Дмитро дотримувалися позиції, що вірус становить загрозу лише для людей із ослабленим здоров'ям, осіб похилого віку тощо, а зайва паніка навколо нього нагнітається штучно. 

Після смерті колишнього чоловіка, Софія розповіла, що у нього були проблеми з серцево-судинною системою, тому, на її думку, він і потрапив у страшний відсоток летальних випадків. 

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