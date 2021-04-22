Хто з номінантів на "Оскар" найпопулярніший серед українців. Аналіз Google

У Google проаналізували запити українських користувачів напередодні церемонії "Оскар", щоб дізнатися, хто з претендентів найбільш популярний в Україні.
Дослідження тривало протягом трьох місяців, повідомляють у компанії.
Найчастіше українські користувачі Google цікавилися фільмом "Перспективна дівчина".
На другому місці за кількістю запитів драма "Батько", а на третьому – біографічний фільм "Манк".
Загалом рейтинг від користувачів Google Україна виглядає так:
🍿Перспективна дівчина
🍿Батько
🍿Манк
🍿Земля кочівників
🍿Мінарі
🍿Суд над чиказькою сімкою
🍿Звук металу
🍿Юда і Чорний Месія
Серед мультфільмів, які претендують стати лауреатами премії", українці найчастіше шукалианімаційний фільм "Душа".
Інші картини зайняли таку послідовність:
🍿Уперед
🍿Баранчик Шон: Фермагеддон
🍿Над Місяцем
🍿Вовча варта
Щодо нагороди за голвну жіночу роль, то українців найбільше зацікавила головна героїня "Перспективної дівчини" Кері Малліган.
За нею йдуть Ванесса Кірбі за "Фрагмент жінки" та Френсіс Мак-Дорманд, яка зіграла у стрічці "Земля кочівників".
До п'ятірки улюбленців також увійшли Віола Девіс ("Ма Рейні: мати блюзу") та Андра Дей ("Сполучені Штати проти Біллі Холідей").
З претендентів на нагороду за головну чоловічу роль українців найбільше цікавив Ентоні Гопкінс, який зіграв у фільмі "Батько".
На другому місці – Гері Олдман у фільмі "Манк", а на третьому – Чедвік Боузман, який отримав номінацію посмертно за роль у фільмі "Ма Рейні: мати блюзу".
Закривають рейтинг Різ Ахмед ("Звук металу") та Стівен Юн ("Мінарі").
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