Хто з номінантів на "Оскар" найпопулярніший серед українців. Аналіз Google

У Google проаналізували запити українських користувачів напередодні церемонії "Оскар", щоб дізнатися, хто з претендентів найбільш популярний в Україні.

Дослідження тривало протягом трьох місяців, повідомляють у компанії.

Найчастіше українські користувачі Google цікавилися фільмом "Перспективна дівчина".

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На другому місці за кількістю запитів драма "Батько", а на третьому – біографічний фільм "Манк".

Загалом рейтинг від користувачів Google Україна виглядає так:

🍿Перспективна дівчина

🍿Батько

🍿Манк

🍿Земля кочівників

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🍿Мінарі

🍿Суд над чиказькою сімкою

🍿Звук металу

🍿Юда і Чорний Месія

Серед мультфільмів, які претендують стати лауреатами премії", українці найчастіше шукалианімаційний фільм "Душа".

Інші картини зайняли таку послідовність:

🍿Уперед

🍿Баранчик Шон: Фермагеддон

🍿Над Місяцем

🍿Вовча варта

Щодо нагороди за голвну жіночу роль, то українців найбільше зацікавила головна героїня "Перспективної дівчини" Кері Малліган.

За нею йдуть Ванесса Кірбі за "Фрагмент жінки" та Френсіс Мак-Дорманд, яка зіграла у стрічці "Земля кочівників".

До п'ятірки улюбленців також увійшли Віола Девіс ("Ма Рейні: мати блюзу") та Андра Дей ("Сполучені Штати проти Біллі Холідей").

З претендентів на нагороду за головну чоловічу роль українців найбільше цікавив Ентоні Гопкінс, який зіграв у фільмі "Батько".

На другому місці – Гері Олдман у фільмі "Манк", а на третьому – Чедвік Боузман, який отримав номінацію посмертно за роль у фільмі "Ма Рейні: мати блюзу".

Закривають рейтинг Різ Ахмед ("Звук металу") та Стівен Юн ("Мінарі").

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