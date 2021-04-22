Хто з номінантів на "Оскар" найпопулярніший серед українців. Аналіз Google

Дарія Поперечна УП.Життя
975
22 квітня 2021

У Google проаналізували запити українських користувачів напередодні церемонії "Оскар", щоб дізнатися, хто з претендентів найбільш популярний в Україні. 

Дослідження тривало протягом трьох місяців, повідомляють у компанії. 

Найчастіше українські користувачі Google цікавилися фільмом "Перспективна дівчина".

На другому місці за кількістю запитів драма "Батько", а на третьому – біографічний фільм "Манк".

Загалом рейтинг від користувачів Google Україна виглядає так:

🍿Перспективна дівчина

🍿Батько

🍿Манк

🍿Земля кочівників

🍿Мінарі

🍿Суд над чиказькою сімкою

🍿Звук металу

🍿Юда і Чорний Месія

Серед мультфільмів, які претендують стати лауреатами премії", українці найчастіше шукалианімаційний фільм "Душа".

Інші картини зайняли таку послідовність:

🍿Уперед

🍿Баранчик Шон: Фермагеддон

🍿Над Місяцем

🍿Вовча варта

Щодо нагороди за голвну жіночу роль, то українців найбільше зацікавила головна героїня "Перспективної дівчини" Кері Малліган.

За нею йдуть Ванесса Кірбі за "Фрагмент жінки" та Френсіс Мак-Дорманд, яка зіграла у стрічці "Земля кочівників".

До п'ятірки улюбленців також увійшли Віола Девіс ("Ма Рейні: мати блюзу") та Андра Дей ("Сполучені Штати проти Біллі Холідей").

З претендентів на нагороду за головну чоловічу роль українців найбільше цікавив Ентоні Гопкінс, який зіграв у фільмі "Батько". 

На другому місці – Гері Олдман у фільмі "Манк", а на третьому – Чедвік Боузман, який отримав номінацію посмертно за роль у фільмі "Ма Рейні: мати блюзу".

Закривають рейтинг Різ Ахмед ("Звук металу") та Стівен Юн ("Мінарі").

Вас також може зацікавити:

7 номінантів на "Оскар", які варто подивитися, щоб було про що поговорити після нагородження

"Оскар-2021" тестуватиме всіх гостей на COVID-19 і пройде у звичному режимі

Усі номінанти на "Оскар-2021": список

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".


powered by lun.ua
 190
Здоров'я

Як зберегти стабільний емоційний стан під час карантину: 5 порад психолога

За підтримки корпорації "Біосфера"
 5264
Здоров'я

Якими вакцинами від COVID-19 щеплюватимуть українців: ефективність, безпечність, протипоказання та принцип дії

Катерина Хорощак
 2637
Здоров'я

Стоматолог для дитини: якими мають бути візит до зубного лікаря та догляд молочних зубів

Наталiя Бушковська