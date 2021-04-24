Син політв’язня, топовий спортсмен України: Сулейман Мамутов

засновниця та організатор Фестивалю бойових мистецтв "Воїн світла", шеф-редактор українського журналу про бойові мистецтва "Воїн світла", міжнародний промоутер у сфері єдиноборств, чорний пояс з дзю-дзюцу, тренер

Вже 7 років Крим окупований Росією.

Внаслідок багаторічних арештів без батьків у Криму ростуть 198 неповнолітніх дітей. 25 – народилися вже після затримань. 27 – потребують систематичного медичного лікування і препаратів. Багато дітей страждають емоційно-психічними розладами.

Батько нашого героя Сулеймана – Енвер Мамутов утримується в Росії в 11-й виправній колонії Ставрополя. Він звинувачений окупантами в організації терористичного осередку Хізб ут-Тахрір та підготовці до насильницького захоплення влади. Засуджений до 17 років позбавлення волі.

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Енвер всього має семеро дітей: Сулеймана, Сейрана, Реяну, Мадіна, Сахіб Герая, Умара, Саміру.

Молодша дочка Саміра вчилася ходити і говорити без батька, син Умар у цьому році пішов до школи.

Сулейман Мамутов переїхав до Одеси по програмі допомоги дітям, які постраждали від політичних репресій, і доля звела його з наставником по життю.

Знайомство з наставником

Сулейман завжди був спортивним хлопцем, любив грати у дворовий футбол, відвідував секцію греко-римської боротьби.

Проте був психологічно пригніченим, що відображалося на його поведінці з молодшими дітьми. Він їх часто провокував, по-дитячому цькував і певною мірою ображав.

Сулейман Мамутов з другом

У 2018 році хлопець переїхав до Одеси і познайомився зі своїм майбутнім тренером з бразильського джиу-джитсу – Алі Чаринським.

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Алі має чорний пояс з дзюдо, пурпурний пояс з бразильського джиу-джитсу, кандитат в майстри спорту по самбо, чемпіон і призер міжнародних турнірів, голова Міжнародної академії бразильського джиу-джитсу JSJ ACADEMY в Україні.

Вихованець і випускник легендарної школи ЦОіС "Самбо-70" у Москві, займався бойовим самбо в школі Абдульманапа Нурмагомедова в Дагестані.

Алі Чаринський опинився в Україні також через політичні репресії. Він був переслідуваний в тому числі за активну позицію щодо анексії Криму.

Знаючи з власного досвіду, що відбувається на півострові, Алі вирішив допомогти таким дітям, як Сулейман.

Спочатку Алі просто приймав участь в якості волонтера в різноманітних культурних та спортивних програмах, а згодом вирішив відкрити Центр розвитку і виховання для хлопчиків.

Так з’явився інтернат для хлопців "Кампус Фаджр", директором якого став найкращий товариш Алі – Гасан Гаджієв.

Сулейман і ще дев’ятеро хлопців стали жити і тренуватись разом з тренером у великому і затишному будинку в Одесі.

Ідея орендувати будинок з’явилась з критичної необхідності, адже хлопцям потрібен був дах над головою і місце для виховання та тренувань.

Вдалося знайти дім з великим спортзалом, тож діти живуть і тренуються в одному місці, що значно економить їхній час і дозволяє розвиватись в інших напрямках.

Сулейман Мамутов почав займатись бразильським джиу-джитсу і вже через два місяці

виступив на чемпіонаті України у Львові

З тренером у Сулеймана склались особливі стосунки. Звісно, не можна говорити, що тренер замінив хлопцю батька, адже досвідчений педагог ніколи не зробить такої помилки. Проте Алі зумів стати для нього наставником у всіх сферах його життя.

Вони не просто тренер і учень, між ними міцний і глибокий зв’язок. Алі для хлопця вихователь, педагог, друг, годувальник, головний спонсор всіх починань, менеджер і продюсер.

Про їх стосунки можна писати дисертацію, саме так характеризує їх взаємозв’язок Алі.

Становлення кримськотатарського борця

Не пройшло і двох місяців з часу, як Сулейман Мамутов почав займатись бразильським джиу-джитсу, і він виступив на чемпіонаті України у Львові, де посів друге місце.

З тих пір Мамутов-молодший жодного разу не залишався без підйому на п'єдестал.

За 2,5 роки він встиг виступити на чемпіонаті світу в Румунії, де став срібним призером, на міжнародному турнірі з греплінгу у Молдові, де виборов бронзу.

Багато разів ставав чемпіоном і призером чемпіонатів України з бразильського джиу-джитсу.

Спорт зробив його ментально сильним, і в 14 років хлопець вже не відчуває потреби доводити свою силу і зверхність образою слабших. Бойові мистецтва дали йому спокій і стійкість, зробили самодостатнім.

Зараз в статусі чемпіона і одного з найсильніших борців України Сулейман – захисник для дітей. Якщо раніше молодші діти боялись навіть гратися поруч з ним, то зараз бігають до нього за захистом і обожнюють проводити з ним час.

Отримавши необхідну увагу, турботу і допомогу, зараз Сулейман ділиться всім цим з оточуючими.

Жертва чи воїн?

Тренер сподівається, що Сулейман не образиться за таке зізнання, але коли Алі зустрів хлопця вперше, то побачив перед собою боягуза.

Зараз же наставнику важко уявити, що Сулейман взагалі може когось чи чогось боятися. Адже єдиноборства вчать не просто перемагати, сам процес тренувань і змагання ставлять людину в ситуації, де вона зустрічається з більш сильними і досвідченими партнерами.

Саме нове середовище позитивно вплинуло на характер і психологію хлопця. Він став сміливим воїном, але чуйним до слабших.

Тренер Алі Чаринський вважає, що саме бразильське джиу-джитсу допомогло розкрити потенціал Сулеймана, а успіхи, яких він досяг за допомогою спорту, вирішили його психологічні проблеми.

Сулейман багато разів ставав чемпіоном і призером чемпіонатів України

з бразильського джиу-джитсу

Алі бачив різних дітей, які стали вимушеними переселенцями і потрапили до нього за програмою допомоги дітям політв’язнів.

За два роки інтернат прийняв і надав допомогу понад 100 дітям. Серед них були навіть такі, які практично не розмовляли і не посміхалися. І це все через те, що їм довелось пережити.

Попри все, щодо проблем жертв політичних репресій чи біженців, Алі радить те ж саме, що рекомендують медики і психологи, а саме: не ставитись до них як до жертв чи людей з інвалідністю. Все, що їм треба – допомогти адаптуватися до нового життя і нового середовища.

Найбільшою проблемою тренер вважає гіперопіку над такими дітьми з боку матерів і суспільства. Їх часто жаліють, балують, практично позбавляють можливості нормального розвитку, вирішуючи за них найпростіші завдання.

Самореалізація ставить на ноги усіх. Потрібно відпустити минуле, розвивати найсильніші сторони і закріпитися в цьому світі.

Таким дітям потрібно допомогти стати сильними людьми, і тоді вони не будуть згадувати минуле і вважати, що їхнє життя не склалось.

Відкрите майбутнє

Сулейман, звісно, не був винятком. Він також мав купу проблем, і вони всі лишились позаду.

Хлопець став найбільш титулованим спортсменом одеського клубу і входить у ТОП спортсменів України з бразильського джиу-джитсу серед підлітків.

Тренер радіє, що Сулейман завжди холоднокровний перед боєм, ніколи не нервує і не боїться.

Щоправда, деколи він аж надто самовпевнений, і тренер змушений постійно нагадувати йому про захист. Головним настроєм юного чемпіона є закінчити бій позачергово больовим чи задушливим прийомом.

Тренеру цікаво, як Сулейман поведе себе на великих світових турнірах. І вже скоро у спортсмена буде нагода проявити себе, адже в планах – чемпіонати Європи та світу.

Попереду у Сулеймана великі світові турніри

Сулейман вже допомагає тренеру працювати з маленькими воїнами і отримує хай невелику, але ж свою зарплатню.

Зараз він головний авторитет для дітей клубу. Багато хто каже: "Я буду таким сильним, як Сулейман, коли підросту".

Хлопчаки полюбили Сулеймана всім серцем, і тренер переконаний, що в майбутньому ми матимемо справу не лише з професійним і титулованим спортсменом Сулейманом Мамутовим, а й з видатним тренером.

Тетяна Крижанівська, засновниця та організатор Фестивалю бойових мистецтв "Воїн світла", шеф-редактор українського журналу про бойові мистецтва "Воїн світла", міжнародний промоутер у сфері єдиноборств, чорний пояс з дзю-дзюцу, тренер, спеціально для УП.Життя

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