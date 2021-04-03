Серіали квітня-2021: "Уламки", "Паразити", "Саїд" та ще 4 новинки

Ярослав Підгора-Гвяздовський журналіст, кінокритик, редактор
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3 квітня 2021

Ці серіали варто подивитися у квітні 2021 року. Нагадуємо, що така добірка виходить кожну першу суботу місяця. 

Вчергове "Українська правда. Життя" збирає з усього світу кінонитки, щоб дати українському глядачеві повноцінну сорочку – ми представили серіали зі Швеції та Іспанії, Великої Британії та Франції, Австралії, Нової Зеландії й США.

Детектив досі є головним серед жанрів, але також залучені фантастика і драма, комедійна й історична складові.

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Дещо продовжує іти в ефірі прямо зараз, дещо є вже в повному обсязі. Але так чи так – задоволення можна переключати, як канали, а задоволення є на всі смаки.

Словом насолоджуйтеся!

"Мисливці" (Jägarna)

2 сезон. Показ: C More, Швеція

Продовження першого сезону 2018-го року, який, у свою чергу, був серіальною ремінісценцією двох успішних шведських повнометражних кримінальних трилерів 1996-го і 2011-х років.

І знову ж з Рольфом Лассгардом ("Друге життя Уве") в головній ролі.

Його герой, Ерік, пішов з поліції, але минуле не відпускає – як в сенсі флешбеків з дитинства, так і в сенсі втечі з-під варти засудженого за вбивство 15 років тому Сарна (Саймон Дж. Бергер), посадженого саме Еріком. І засудженого, виявляється, помилково.

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"Мисливці" (Jägarna) – свіжо, цікаво і майстерно зроблено

Захоплююче придумано, як Сарна, ніби готового показати місце поховання ніби ним убитої дівчини, везуть до місця злочину, хоча навколо палахкотять ліси від пожежі.

І нехай ідея тиску покуроркою, щоб розпочати другий суд, є заяложеним в кіно прийомом показати помилку закону, все разом в "Мисливцях" виглядає свіжим, цікавим і майстерно зробленим.

Одна зі сцен точно є несподіваною і суперсучасною в кіно, коли Ерік, якому понад 60, спить з прокуроркою, якій теж понад 60.

Шість 45-хвилинних серій демонструються в ефірі до середини квітня.    

"Уламки" (Debris)

Показ: NBC, США

Рекомендація винятково любителям фантастики, бо серіал не надто оригінальний, що можуть пробачити лише голодні фани жанру.

Вертикально-горизонтальний, цей серіал розказує про двох спецагентів Брайана (Джонатан Такер, "Королівство") і Фіолу (Райанн Стіл, "Чарівники"), які зайняті пошуком уламків інопланетного космічного корабля, що впав на Землю.

Уламки не прості – кожний має якусь властивість: один може клонувати людину, другий – телепортувати, а третій – утворювати часові та просторові портали...

"Уламки" (Debris) – рекомендація винятково любителям фантастики

Логіки, на жаль, тут не багато, але багато інтриги і загадок. Така собі ідейна і формальна суміш "Секретних матеріалів", "Проблисків майбутнього" і французького "Повернення", з основою, звісно, аніме "Роботех".

Ноги ростуть від мульти-функціонала Джі. Ейч. Ваймана, сценариста, режисера і продюсера, славного передусім створенням серіалу "Межа".

Тобто інопланетяни, таємні організації і міжвимірні ігри плюс пара чоловік/жінка утворюють нове дійство, як продовження старого, можливо, дещо призабутого.  

"Саїд" (Caїd)

Показ: Netflix, Франція

Певно Netflix взяв до уваги формати конкурентів зі стрімінгу Quibi, якщо погодився (замовив?) зпродюсувати (купити?) французький 10-серійний серіал, де кожна серія триває по 10-12 хвилин (хоча й форма кадру звичайна, а не під гаджет, як у Quibi).

Але головне в серіалі не так хронометраж, як історія і манера зйомки.

Це мок’юментарі, кіно в кіно, де режисеру кліпів лейбл замовляє зняти музичне відео на пісню починаючого репера, за сумісництвом – голови банди, з добрим обігом наркотиків.

"Саїд" (Caїd) – це мок’юментарі, кіно в кіно

Для цього режисер використовує купу дрібних камер, які вішає на себе і оператора, репера, мишину і мопед. І глядач дивиться все в режимі реального часу, і разом з горе-режисером втрапляє в халепу розборок банд.

Несамовитий темп і реалізм серіалу додає круто вплетеному маральному аспекту сучасного лицемірного світу – замовники вимагають від режисера вражаючих кадрів, з пістолетами і швидкістю пересування, але, коли все виходить з-під контролю, "зістрибують". І псевдодокументальна манера зйомок допомагає відчути це як правду життя.

"Тихоокеанський рубіж: Темна зона" (Pacific Rim)

Показ: Netflix, США – Австралія

Запит на ідею "... рубіжу", створеного 2013 року сценаристом і режисером Гільєрмо дель Торо, досі є доволі великим, незважаючи на всього лише 400-мільйонні збори першої частини і повний провал другої.

Але запит йде не від дорослих і в художньому кіно, а від молодих і в анімації.

Тому Netflix, тримаючи руку на пульсі сподівань і бажань світу, втілив це в аніме – 7 серій по 20-30 хв кожна продовжують ідею про вторгнення на землю з іншого виміру чудовиськ кайдзю і намагання захистити світ нововинайденими єгерами, велетенськими механізмами, що управляються двома людьми.

"Тихоокеанський рубіж: Темна зона" (Pacific Rim) – це 7-серійне аніме

Обрані для серіалу 5 японських режисерів зірок з неба не хапають, але серіал, дія якого перенесена в Австралію, зроблений на пристойному технічному рівні та, попри доволі звужений сюжет, має цікаві ідеї.

Особливо стосовно дивного героя-хлопчика – знайдений в таємничій лабораторії, він, будучи людиною, має зв'язок з кайдзю.

Ідеям, певно, завдячуємо Крегу Кайлу, сценаристу марвелівських мультсеріалів.

Словом, "... рубіж" – на любителя фантастики, аніме і чудовиськ.      

"Паразити" (Breeders)

2 сезон. Показ: ВВС-FX, Велика Британія

Інші варіанти назви – "Батьки року" або "Розмножилися", що, зважаючи на сюжет, є послідовним перетіканням одного в інше: перший сезон був про чоловіка (Мартін Фрімен) і жінку (Дейзі Гаггард), які закохуються, одружуються, у них народжуються діти і діти перетворюються на breeders, "паразитів" на сленгу, в сенсі – важким тягарем турботи і догляду.

У другому сезоні старшому хлопцю вже 13-ть, а його сестрі – 10-ть. Підгузків, прокидань серед ночі та криків цілий день уже нема, натомість у дітей є дивне усамітнення після школи і безсоння, а відтак – нова паніка у батьків.

"Паразити" (Breeders) мають тонку межу між кіно і життя

Другий сезон – це не божевільна комедія, як було, швидше драмедія, і доволі дражлива, бо показує конфлікт поколінь, коли менше важко зрозуміти, а старшому – не бути прискіпливим і деспотичним.

Трохи дотепів про бабусь-дідусів, психоаналітиків та кризу середнього віку, але більшої мірою "Паразити" покликані (!) відтворити життєвий розпач і намагання розібратися, якого біса все так стрімко міняється і що з цим робити.

Тонка межа між кіно і життя – чисто британський винахід.   

"Залив" (The Gulf)

2 сезон. Показ: Three, Нова Зеландія

Як в запаморочливій красі новозеландських островів можуть відбуватися злочини, нам переконливо показують у 8 серіях вже другого сезону драматичного поліційного серіалу про жінку-детектива Джесс Севадж (Кейт Елліот, "Вентворт").

Більше того: головна героїня очевидно страждає на параною та депресію, що спричинені трагічною смертю її чоловік в першому сезоні.

Нервова, нещасна і психологічно не дуже здорова, вона, тим не менше, добре робить свою роботу, ідеально розплутуючи хитромудро сплановане "викрадення" чоловіка її подруги дитинства.

"Залив" (The Gulf) – драматичний поліційний серіал про жінку-детектива

Власне, означені драматичні "розтяжки", які сюжет весь час зриває, – головна прикмета "Заливу": це не стандартизований процедурал, бо і героїня розвивається, і злочини карколомні – її саму шантажують, причому листами з підписом її чоловіка.

Все разом – злочини в раю, в які легко повірити, бо всі – люди, й ідеалу – не існує. Принаймні, так нас запевняє "Залив".

Цьому не всі хочуть вірити – на IMDB рейтинг всього 6.4, з чим ми аж ніяк не погоджуємося.

"Свобода" (Libertad)

Показ: Movistar+, Іспанія

Ось, той приклад кіно, яке ми хочемо бачити, коли йдеться про історичний жанр: початок XIX сторіччя в Валенсії, з усіма костюмами, каретами і декораціями, і мовою людей, виглядає і чується автентично, а поява перед очима відомої на той час бандитки Лусії, яку випускають з в’язниці після 17 років ув’язнення, представляє глядачу живий контекст, в який цікаво зануритися.

Можливо, комусь не вистачить динаміки й інтриги, присутніх в іспанських шедеврах, на кшталт "Чуми" або "Сіда", але фактура кадру і стосунки героїв, – не схожі на теперішні, й тому заманливі й магічні – це втіха для ока і розуму, налаштованих на пізнання нового.

"Свобода" (Libertad) – історичний серіал – втіха для ока і розуму

Варто додати, що паралельною лінією з Лусією в 5-сірійному серіалі є лінія англійського письменника, який приїхав до Іспанії саме для написання книги про знамениту бандитку, а саму Лусію грає Бебе, відома іспанська співачка з сильним і чарівним голосом.

Втім, для любителів кіно вишенькою на торті буде інше – режисером "Свободи" виступив Енріке Урбісу, сценарист диявольських "Дев’ятих воріт" Романа Поланського.

Кому мало – нагадуємо: тільки-но завершився шедевральний 3-й сезон "Американських богів", є повний 3-й сезон феноменальної "Формули 1: Летіти, щоб вижити", продовжується корейський "Фрік" і американський "Заради всього людства".

Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя

Автор колажів Андрій Калістратенко

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