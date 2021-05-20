Назвали імена 6 композиторів, які спробують створити нову українську увертюру

Журі всеукраїнського композиторського конкурсу "Українська концертна увертюра" визначило 6 фіналістів.

Композитори змагаються, щоб отримати звання автора нової української увертюри.

Саме ця композиція згодом буде звучати на всіх офіційних урочистих заходах.

За словами організаторів, це історичний момент в українській класичній музиці.

Фото благодійний фонд "Музика відкритого міста"

Фіналістами конкурсу стали такі українські композитори:

Євген Оркін

Богдан Кривопуст

Олександр Шимко

Володимир Рунчак

Богдан Решетілов

Олександр Гоноболін

Твори номінантів, які змагатимуться у фіналі, зіграє та запише Національний симфонічний оркестр України під орудою Володимира Сіренка.

Крім того, три найкращі композитори отримають грошову винагороду.

Почути увертюри фіналістів у виконанні симфонічного оркестру можна буде під час концерту до Дня незалежності України.

Саме 24 серпня оголосять ім’я переможця конкурсу.

Загалом цьогоріч на конкурс подалось 35 учасників.

За його умовами, члени журі не знали імен авторів музичних творів і визначали фаворитів об’єктивно, спираючись на власну експертизу.

До складу журі входять найавторитетніші музиканти країни:

композитор Євген Станкович ;

художній керівник та головний диригент Національного симфонічного оркестру України Володимир Сіренко ;

головний диригент Національної опери України Микола Дядюра ;

генеральний директор Національного симфонічного оркестру України Олександр Горностай ;

та художній керівник та головний диригент ансамблю солістів "Київська камерата" Валерій Матюхін .

Конкурс було ініційованого благодійним фондом "Відкрита музика міста" з нагоди 30-річчя Незалежності України.

Чому так важливо, що українські композитори створять першу сучасну концертну увертюру, читайте у нашому матеріалі.

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