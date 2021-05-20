Назвали імена 6 композиторів, які спробують створити нову українську увертюру

Журі всеукраїнського композиторського конкурсу "Українська концертна увертюра" визначило 6 фіналістів.

Композитори змагаються, щоб отримати звання автора нової української увертюри.

Саме ця композиція згодом буде звучати на всіх офіційних урочистих заходах.

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За словами організаторів, це історичний момент в українській класичній музиці.

Фото благодійний фонд "Музика відкритого міста"

Фіналістами конкурсу стали такі українські композитори:

Євген Оркін

Богдан Кривопуст

Олександр Шимко

Володимир Рунчак

Богдан Решетілов

Олександр Гоноболін

Твори номінантів, які змагатимуться у фіналі, зіграє та запише Національний симфонічний оркестр України під орудою Володимира Сіренка.

Крім того, три найкращі композитори отримають грошову винагороду.

Почути увертюри фіналістів у виконанні симфонічного оркестру можна буде під час концерту до Дня незалежності України.

Саме 24 серпня оголосять ім’я переможця конкурсу.

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Загалом цьогоріч на конкурс подалось 35 учасників.

За його умовами, члени журі не знали імен авторів музичних творів і визначали фаворитів об’єктивно, спираючись на власну експертизу.

До складу журі входять найавторитетніші музиканти країни:

композитор Євген Станкович ;

художній керівник та головний диригент Національного симфонічного оркестру України Володимир Сіренко ;

головний диригент Національної опери України Микола Дядюра ;

генеральний директор Національного симфонічного оркестру України Олександр Горностай ;

та художній керівник та головний диригент ансамблю солістів "Київська камерата" Валерій Матюхін .

Конкурс було ініційованого благодійним фондом "Відкрита музика міста" з нагоди 30-річчя Незалежності України.

Чому так важливо, що українські композитори створять першу сучасну концертну увертюру, читайте у нашому матеріалі.

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