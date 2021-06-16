В Україні почнуть працювати два відомства з охорони культурної спадщини

В Україні розпочнуть роботу Державна служба охорони культурної спадщини та Державна інспекція культурної спадщини.

Відповідне рішення було прийняте Кабінетом Міністрів 16 червня.

Про діяльність відомств розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, ці органи виконавчої влади відповідатимуть за реалізацію держполітики у сферах охорони культурної спадщини та музейної справи.

Також до їхніх повноважень входитиме вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей країни.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко

"Їх діяльність вагома, адже вони ще й здійснюють контроль у галузі, оперативно реагуючи на проблеми...

Вірю, що з роботою служби та інспекції випадки руйнування спадщини зменшаться у рази. А до України активніше повертатимуться наші цінності", – зауважив Ткаченко.

Держслужба культспадщини буде опікуватися дозвільними і адміністративними послугами у сфері охорони спадщини.

Крім того, управлятиме культурними інституціями, такими як музейні комплекси, і реалізовуватиме політику щодо повернення в Україну культурних цінностей.

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А Держінспекція здійснюватиме нагляд і контроль у сфері охорони культурної спадщини.

Ткаченко також додав, що таке рішення завершує реформування у системі управління культурою.

"МКІП відтепер буде опікуватися стратегіями і політиками, а оперативною діяльністю – агентства та служби", – пояснив він.

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