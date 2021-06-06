Ви все чули? Україномовна ЛУНА, фентезійна Христина Соловій та нові українські пісні травня-2021

Ця музика увірвалась у ефіри у травні 2021 року. Така добірка виходить щомісяця.
Весну українські артисти завершували на патріотичній ноті. На рідну мову перейшли ті, від кого раніше цього годі було й чекати.
Рокери пробували себе в поп-музиці, репери закликали повірити в Бога, а інді-музиканти писали пісні на вірші класиків.
The Hardkiss – "Жоржина"
До власного 10-річчя гурт випустив обіцяний альбом "Жива і не залізна".
Музика The Hardkiss залишається жіночною, але тепер звучить ще більш життєво.
У пісні "Жоржина" Юлія Саніна та музиканти експериментують із поєднанням етно-вокалу та драм-н-бейсу.
Pianoбой – "Об’єднані любов’ю"
Нова пісня Дмитра Шурова могла б стати саундтреком до легендарного мюзиклу "Кішки".
З нагоди виходу треку Pianoбой запустив благодійний флешмоб.
За кожен репост відео з хештегом #об’єднанілюбов’ю притулки для тварин отримають по 1 кг корму в подарунок.
ЛУНА – "Пташка"
Та ж ЛУНА, тільки тепер українською.
На пісню співачку надихнув місцевий фольклор та образ Кайроса – сина бога Зевса із давньогрецьких міфів.
вагоновожатые – "Вогнепальне"
Електронний гурт видав третій за рахунком і перший повністю україномовний альбом – "Вогнепальне".
В однойменному треці з нього можна знайти паралелі зі збіркою "Вогнепальні й ножові" Сергія Жадана.
Христина Соловій – "Втікала"
Rosa Ventorum ("Роза вітрів") – так називається новий альбом Христини Соловій, першу частину якого співачка випустила в травні.
Свій нинішній стиль вона називає "фентезі-поп".
Реліз відкриває пісня "Втікала". У кліпі на нього Соловій грає Мавку, що виривається з казки в сучасний світ.
"Тонка" – "Плач"
Для пісні "Плач" вокалістка гурту Олена Карась запозичила вірш Миколи Вінграновського.
Вона увійшла до однойменного ЕР київського інді-поп-гурту.
Саша Чемеров – "Кохання до смерті"
Раніше Саша Чемеров писав для популярних артистів, але сам поп-пісні ще не випускав.
"Кохання до смерті" – більш форматна та радійна музика, що відрізняється від його рокового стилю в "Димній Суміші" та The Gitas.
Тут Чемеров навмисне пройшовся по шаблонах поп-хітів на кшталт рими "кров-любов" та інших.
Стас Корольов – "утаи-утаи"
Екс-учасник гурту YUKO розродився безкомпромісним альбомом О_х.
Це ніби сеанс у психотерапевта під музику Radiohead та російський рок.
В пісні "утаи-утаи" Корольов без купюр розповідає про найбільшу травму в своєму житті, через яку довго не міг позбутися комплексів.
LATEXFAUNA – Bounty
Найтропічніші інді-рокери наших широт підігнали гімн літа-2021.
Саме з ним у червні LATEXFAUNA вирушать у всеукраїнський тур.
KHAYAT – Ultra
Зірка нацвідборів на "Євробачення"-2019/2020 видав міні-альбом Ultra.
В однойменній пісні з нього та чотирьох інших KHAYAT відійшов від етнічних мотивів у бік більш прямолінійного поп-хаусу.
SINOPTIK – The Call
Донецьке тріо повертається до гіпнотичного спейс-року в новій пісні.
Її музиканти присвятили Сергію Корольову – радянському авіаконструктору та ракетобудівнику родом із Житомирщини.
The Call стане частиною нового альбому SINOPTIK, що побачить світ у червні.
Semmar – "Антонім"
Київський інді-поп-гурт презентував нову пісню та кліп після двох років мовчання.
Режисером відео "Антонім" виступив Костянтин Боровський – відомий фотограф та екс-учасник Quest Pistols.
Чи можна вважати це повноцінним поверненням Semmar на сцену, поки не відомо.
VovaZiLvova – "Кожен навколо то Бог"
Напередодні Великодня Вова зі Львова презентував світлий трек про те, що частинка божественного є в кожному з нас.
Чим вам не український Каньє Вест?
Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя
Титульна світлина AndreyBezuglov/Depositphotos
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