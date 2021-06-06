Ви все чули? Україномовна ЛУНА, фентезійна Христина Соловій та нові українські пісні травня-2021

Пилип Пухарєв спеціально для УП.Життя
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6 червня 2021

Ця музика увірвалась у ефіри у травні 2021 року. Така добірка виходить щомісяця. 

Весну українські артисти завершували на патріотичній ноті. На рідну мову перейшли ті, від кого раніше цього годі було й чекати.

Рокери пробували себе в поп-музиці, репери закликали повірити в Бога, а інді-музиканти писали пісні на вірші класиків.

The Hardkiss – "Жоржина"

До власного 10-річчя гурт випустив обіцяний альбом "Жива і не залізна". 

Музика The Hardkiss залишається жіночною, але тепер звучить ще більш життєво.

У пісні "Жоржина" Юлія Саніна та музиканти експериментують із поєднанням етно-вокалу та драм-н-бейсу.

Pianoбой – "Об’єднані любов’ю"

Нова пісня Дмитра Шурова могла б стати саундтреком до легендарного мюзиклу "Кішки".

З нагоди виходу треку Pianoбой запустив благодійний флешмоб. 

За кожен репост відео з хештегом #об’єднанілюбов’ю притулки для тварин отримають по 1 кг корму в подарунок.

ЛУНА – "Пташка"

Та ж ЛУНА, тільки тепер українською. 

На пісню співачку надихнув місцевий фольклор та образ Кайроса – сина бога Зевса із давньогрецьких міфів.

вагоновожатые – "Вогнепальне"

Електронний гурт видав третій за рахунком і перший повністю україномовний альбом – "Вогнепальне". 

В однойменному треці з нього можна знайти паралелі зі збіркою "Вогнепальні й ножові" Сергія Жадана.

Христина Соловій – "Втікала"

Rosa Ventorum ("Роза вітрів") – так називається новий альбом Христини Соловій, першу частину якого співачка випустила в травні. 

Свій нинішній стиль вона називає "фентезі-поп".

Реліз відкриває пісня "Втікала". У кліпі на нього Соловій грає Мавку, що виривається з казки в сучасний світ.

"Тонка" – "Плач"

Для пісні "Плач" вокалістка гурту Олена Карась запозичила вірш Миколи Вінграновського. 

Вона увійшла до однойменного ЕР київського інді-поп-гурту.

Саша Чемеров – "Кохання до смерті"

Раніше Саша Чемеров писав для популярних артистів, але сам поп-пісні ще не випускав. 

"Кохання до смерті" – більш форматна та радійна музика, що відрізняється від його рокового стилю в "Димній Суміші" та The Gitas. 

Тут Чемеров навмисне пройшовся по шаблонах поп-хітів на кшталт рими "кров-любов" та інших.

Стас Корольов – "утаи-утаи"

Екс-учасник гурту YUKO розродився безкомпромісним альбомом О_х. 

Це ніби сеанс у психотерапевта під музику Radiohead та російський рок.

В пісні "утаи-утаи" Корольов без купюр розповідає про найбільшу травму в своєму житті, через яку довго не міг позбутися комплексів.

LATEXFAUNA – Bounty

Найтропічніші інді-рокери наших широт підігнали гімн літа-2021. 

Саме з ним у червні LATEXFAUNA вирушать у всеукраїнський тур.

KHAYAT – Ultra

Зірка нацвідборів на "Євробачення"-2019/2020 видав міні-альбом Ultra.

В однойменній пісні з нього та чотирьох інших KHAYAT відійшов від етнічних мотивів у бік більш прямолінійного поп-хаусу.

SINOPTIK – The Call

Донецьке тріо повертається до гіпнотичного спейс-року в новій пісні. 

Її музиканти присвятили Сергію Корольову – радянському авіаконструктору та ракетобудівнику родом із Житомирщини.

The Call стане частиною нового альбому SINOPTIK, що побачить світ у червні.

Semmar – "Антонім"

Київський інді-поп-гурт презентував нову пісню та кліп після двох років мовчання. 

Режисером відео "Антонім" виступив Костянтин Боровський – відомий фотограф та екс-учасник Quest Pistols.

Чи можна вважати це повноцінним поверненням Semmar на сцену, поки не відомо.

VovaZiLvova – "Кожен навколо то Бог"

Напередодні Великодня Вова зі Львова презентував світлий трек про те, що частинка божественного є в кожному з нас. 

Чим вам не український Каньє Вест?

Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина AndreyBezuglov/Depositphotos

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