В Києві до Дня незалежності організують великий фестиваль народних промислів

В Києві 21 серпня вперше пройде фестиваль "Етніка", де зберуться найкращі майстри народних художніх промислів з усієї країни.

На заході, приуроченому до 30-річчя незалежності України, продемонструють свої роботи 47 народних митців, які представлять 12 народних художніх промислів.

Фестиваль відбудеться на подвір’ї Національного музею історії України, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

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У майстрів будуть власні зони, де вони проведуть майстер-класи і ознайомлять відвідувачів зі своєю творчістю.

Фото thirteen/Depositphotos

Гостям покажуть, як можна інтегрувати традиційні ремесла у сучасний дизайн: в інтер’єри, одяг, сервірування.

На фестивалі також буде представлена продукція крафтових сироварів та виноробів.

Вхід для всіх охочих вільний.

Гостями фестивалю стануть 12 українських знаменитостей: Саша Заріцька (гурт KAZKA), Аліна Паш (DZIDZIO), прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар, олімпійська призерка Дар’я Білодід, дизайнерка Катя Сільченко та інші.

Нагадаємо, до Дня незалежності Україні заснують нову державну премію для діячів культури.

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