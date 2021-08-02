В Україні заснують нову державну премію для діячів культури

Дарія Поперечна УП.Життя
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2 серпня 2021

22 серпня в Україні відбудеться нова державна премія – "Національна легенда". 

Нею будуть нагородженні діячі культури, які популяризують український живопис, музику, театр, балет, літературу, кіно, науку і спорт. 

Про заснування премії розповів президент країни Володимир Зеленський під час презентації заходів до Дня Незалежності 2 серпня. 

"Це нова державна нагорода і нова традиція. 

Країна буде шанувати своїх геніїв і аплодувати тоді, коли оплески їм потрібні. Коли вони можуть їх чути. 

За те, що вони приносили славу під синьо-жовтим прапором", – розповів президент. 

  Фото Syda_Productios/Depositphotos

За його словами, багато визначних діячів, завдяки яким про Україну знають у світі, не дочекалися нагороди. 

"Лобановський, Ступка, Яремчук, Амосов, Патон, Каденюк, Брондуков, Биков, Квітка-Цісик і багато  інших. 

Вони із року в рік приносили незалежній Україні славу, і світ казав їм "браво". 

На жаль, із року в рік вони йшли від нас так і не почувши від України "дякую", – зауважив глава держави.

Нагадаємо, що раніше президент ініціював створення нової музичної премії імені Мирослава Скорика.

Торік в Україні також заснували нову наукову нагороду імені Бориса Патона.

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