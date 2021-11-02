Ви все чули? Бардаш державною, Dakh Daughters у рекламі японського балету, "вишневий" Wellboy та інші українські пісні жовтня-2021

Пилип Пухарєв спеціально для УП.Життя
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2 листопада 2021

Ця музика увірвалась у ефіри у жовтні 2021 року. Така добірка виходить щомісяця. 

Цей жовтень в українській музиці можна назвати місяцем повернень.

Старі пісні здобували нову популярність завдяки соцмережам, забуті проекти відомих музикантів відроджувалися з попелу, а продюсери та їхні колишні підопічні знову сходилися разом.

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Океан Ельзи feat. KALUSH – Перемога

ОЕ продовжують дружити з молодими українськими музикантами та об’єднуватися з реперами.

Після дуету з alyona alyona "Океани" записали спільний трек з її підопічними – гуртом KALUSH. Він присвячений вірі в себе.

KALUSH – Мала в 19

Самі ж KALUSH у жовтні випустили ще й нову сольну пісню. Ліричний хіп-хоп про любов та розлуку – нічого нового для Олега Псюка.

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Wellboy – Вишні

Наразі головний український інтернет-хітмейкер року приготував для слухачів свіжий музичний пиріжок зі смаком вишень.

У другому синглі Антона Вельбоя знайшлося місце для хору бабусь, вишневих вареників та портрета Остапа Вишні.

YOURA – HABAR

А протектор Вельбоя, Юрій Бардаш, тим часом випустив першу україномовну пісню в своїй кар’єрі.

Присвячена вона хабарю. А точніше, мукам совісті, які не дають герою жити спокійно зі своїм вчинком.

Цікаво, чи продовжить YOURA співати українською далі?

Dakh Daughters – Rozy / Donbas (En Dance Studio)

Відома пісня українського фрік-кабаре-гурту потрапила до реклами японської танцювальної студії.

За словами артистів, дозволу використати музику у них не запитували, але "ніхто не образився".

Kolos & Brothers – Бібліотека

Kolos & Brothers – це сайд-проект Сергія Мартинюка, фронтмена гурту "Фіолет". 

Пісню про "брутальний секс у бібліотеці" він випустив ще у 2017-му. Але нещодавно вона зненацька завірусилася в інтернеті.

Увійшла до топ-50 найпопулярніших треків Spotify в Україні та Росії, а ще залетіла у TikTok. Там на неї почали знімати відео справжні бібліотекарки.

LATEXFAUNA feat. Курган & Агрегат – RETUZIKI

У жовтні "силяни" випустили новий альбом "Зембонджу". У ньому вони припинили вдавати із себе реперів та вирішили погратися у фанк.

Із таким концептом дует "Курганів" із LATEXFAUNA напрошувався сам собою. Фраза: "І ти трогаєш мєня за ретузікі, бо я здєлан із музики" точно запам’ятається надовго.

ТНМК – ПМ’ТЙ

А ось справжні ветерани українського хіп-хопу розродилися композицією до Дня захисника України.

Кліп на нього зняли у місті Щастя в рамках проекту "Натхнення Сходу". Він покликаний привернути увагу до міст на сході та півдні України.

hurtom – Ной

Ще один кліп із проекту "Натхнення Сходу", знятий в Маріуполі.

Попри сольну творчість під ніком САМНАСАМ Юра Самовілов продовжує випускати пісні з гуртом.

Arlekin – Mirror Of Shadows / It Wouldn’t Last

Ігор Сидоренко, фронтмен добре знаного за кордоном рок-гурту Stoned Jesus, вирішив відродити один із своїх численних сайд-проектів – Arlekin.

У жовтні Arlekin випустили одразу два сингли. У першому Ігор грає у студії класичний прогресив-рок та показує обкладинки улюблених альбомів. А в другому блукає осіннім лісом і несподівано заграє із пост-панком у звучанні.

Karoon – Сніг

Нова пісня та кліп дуету стосуються "неприйняття своєї зовнішності та сумнівів у собі".

Наївний синті-поп в дусі "Території А" в звучанні Karoon поступився місцем більш похмурій та індустріальній естетиці.

Rami Kallas – ЧЕРНАЯ

Схоже, цей інді-музикант претендує на лаври "українського Джеймса Блейка".

Кліп на пісню виглядає як стильна чорно-біла короткометражка.

Сonstantine & Іван Дорн – Мозоль

Костянтин Дмитрієв та Іван Дорн влаштовують танцювальне пограбування банку в свіжому дуеті. Трек увійшов до нового міні-альбому Сonstantine – "Симпатичен".

Одне з двох: або колишні продюсер та підопічний так з’ясовують між собою стосунки, або Костянтин робить у пісні обережний камінг-аут.

Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя

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