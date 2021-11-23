Помер диригент Національної опери Аллін Власенко

На 83 році життя помер народний артист України, диригент оркестру Національної опери України Аллін Власенко.
Про це повідомили на сторінці Національної опери в Instagram.
"Пішов у засвіти один з найкращих диригентів сучасності – Аллін Григорович Власенко. Три роки тому маестро відзначив 60-річний ювілей творчої діяльності. Вічна пам’ять!" – йдеться у повідомленні.
Про причину смерті диригента не уточнили. Утім, влітку 2021 року відвідувачі опери повідомляли, що Аллін Власенко втратив свідомість під час концерту. Серед глядачів лікаря не було, диригента забрала "швидка".
|Аллін Власенко. Фото Національної опери
З 1966-1971 Аллін Власенко працював у державному симфонічному оркестрі України.
У 1971 став диригентом Національної опери України імені Тараса Шевченка.
З 1992-1996 – головний диригент симфонічного оркестру Харківської філармонії.
Всього у репертуарі Алліна Власенка понад 50 оперних та балетних вистав.
Він поставив балети "Баядерка", "Лускунчик", "Ніч перед Різдвом", "Кармен-сюїта" та інші.
Також Аллін Власенко – диригент-постановник балету "Майстер і Маргарита". Диригував виставами "Лебедине озеро", "Спляча красуня" "Ромео і Джульєтта", "Лісова пісня", тощо.
Разом з Національним симфонічним оркестром України вперше виконав твори таких українських композиторів, як-от Віталія Кирейка, Миколи Дремлюги, Климентія Домінчена, Георгія Майбороди, Євгена Станковича та ін.
З 1965 року поєднував виконавство з педагогічною роботою у Національній музичній академії України імені Чайковського.
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