Помер диригент Національної опери Аллін Власенко

На 83 році життя помер народний артист України, диригент оркестру Національної опери України Аллін Власенко.

Про це повідомили на сторінці Національної опери в Instagram.

"Пішов у засвіти один з найкращих диригентів сучасності – Аллін Григорович Власенко. Три роки тому маестро відзначив 60-річний ювілей творчої діяльності. Вічна пам’ять!" – йдеться у повідомленні.

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Про причину смерті диригента не уточнили. Утім, влітку 2021 року відвідувачі опери повідомляли, що Аллін Власенко втратив свідомість під час концерту. Серед глядачів лікаря не було, диригента забрала "швидка".

Аллін Власенко. Фото Національної опери

З 1966-1971 Аллін Власенко працював у державному симфонічному оркестрі України.

У 1971 став диригентом Національної опери України імені Тараса Шевченка.

З 1992-1996 – головний диригент симфонічного оркестру Харківської філармонії.

Всього у репертуарі Алліна Власенка понад 50 оперних та балетних вистав.

Він поставив балети "Баядерка", "Лускунчик", "Ніч перед Різдвом", "Кармен-сюїта" та інші.

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Також Аллін Власенко – диригент-постановник балету "Майстер і Маргарита". Диригував виставами "Лебедине озеро", "Спляча красуня" "Ромео і Джульєтта", "Лісова пісня", тощо.

Разом з Національним симфонічним оркестром України вперше виконав твори таких українських композиторів, як-от Віталія Кирейка, Миколи Дремлюги, Климентія Домінчена, Георгія Майбороди, Євгена Станковича та ін.

З 1965 року поєднував виконавство з педагогічною роботою у Національній музичній академії України імені Чайковського.

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