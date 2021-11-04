Серіали листопада 2021: "Ранкове шоу", "Порушники", "Грішниця" та ще 4 новинки

Ці серіали варто подивитися у листопаді 2021 року. Нагадуємо, що така добірка виходить щомісяця.

Вже минув певний час після феноменального успіху корейської "Гри в кальмара",і життя вимагає нових серіалів. Вони є і не гірші за "... кальмара", а інколи навіть кращі. І поки всім не зірвав дах поновлений "Декстер" від ShowTime, що вийшов 6 листопада, поспішаємо вставити свої 5 копійок.

Як завжди, ми намагалися дати розлогу карту виробництва, від європейських до північно- і південно-американських, обираючи серіали з Британії, Німеччини, Данії, Аргентини і США.

У більшості випадків – це продовження вже відомих шоу, але є і приємні новинки. Втім, навіть будучи прем’єрним, скажімо, "Каштановий чоловічок", все одно продовжує довгу і славну традицію нордичних нуарів.

Творці деяких представлених серіалів і великої кількості тих, які виходять наразі по всьому світі, глибоко занепокоєні проблемами сучасності. Вони виносять на перший план соціальні питання, часом відповідаючи на них замість глядача, критикують певні ознаки суспільства та деяких людей.

Як це робиться, скажімо, в політизованому "Ранковому шоу", на котрому ламають списи в поляризованих суспільствах. Втім, його силу аж ніяк неможливо заперечити, при цьому вона– не така вже й однозначна: серіал тисне з одного боку, але дає простір для відкату, роздумів і свого висновку.

Отже, enjoy!

"Ранкове шоу" – 2 (Morning Show)

Показ: Apple TV+, США

Якщо 1-й сезон цього шоу був складним, гучним і скандальним, то 2-й може придавити, оглушити і цілком збити з пантелику. Все стало заплутаніше і неоднозначніше.

Але це виглядає як головна місія серіалу – показати як розмилися всі межі (в США?), як нівелювалися правила і як нова система координат не працює.

Засудженого за харасмент героя Стіва Карелла ("Офіс") зображують не категоричним негідником. Живучи самітником в Італії, він, розчавлений, знаходить підтримку в героїні Валерії Голіно ("Фріда"), яка не вважає його монстром і захищає від нарваних феміністок.

Героїня Дженніфер Еністон ("Друзі") не така вже й праведна, якщо пекельно боїться виходу книжки і відкриття певної правди про неї. А розкрита бісексуальність героїні Різ Візерспун ("Велика маленька брехня") зачіпає всіх навколо.

Бо так є – тепер кожна дія людини, інформація про неї стає вирішальною для життя в суспільстві. Гомосексуалізм, расизм, лицемірство, хейтерство, фемінізм, плітки, ненависть – все змішане в цьому серіалі.

"Каштановий чоловічок" (Chestnut Man)

Показ: Netflix, Данія

Цей 6-серійний серіал можна було б назвати "черговим трилером про вбивства". Але скандинавські творці не просто підіймаються жанровою стежкою з часів "Мосту" – вони щоразу досягають нових вершин.

"... чоловічка" хочеться дивитися через багатство деталей, що роблять історію та героїв цікавими і живими. Тут події розкидані в часі і в просторі, вони тягнуться з минулого в сьогодення, з провінції Данії в Копенгаген і від одного злого вчинку до множинності зла.

Події поєднують жінку-політика, що намагається відійти від шоку після зникнення доньки, з серією злочинів. А детектива, розлучену і всуціль зайняту роботою – з темою вбивств, бо вбивають жінок, що погано опікувалися своїми дітьми.

Буденна складова і соціальний меседж максимально наближають серіал до глядача, через це співпереживання стає легшим.

А самі "каштанові чоловіки", як візитівка вбивці, кидають місток до теми дитинства і відповідальності батьків за дітей.

Сам серіал питає: "Чи добре ти турбуєшся за своєю дитиною? Бо наслідки можуть бути катастрофічними".

"Грішниця-4" (Sinner)

Показ: USA Network, США

Оригінальність цього серіалу з часів 1-го сезону трохи згасла. Мабуть справа в тому, що для екранізації була лише одна однойменна книга 1999 року німецької письменниці Петри Хаммерсфахр, вона ж була використана.

Втім дух книги зміг зберегти шоураннер і сценарист серіалу Дерек Саймондс ("Клуб дружин астронавтів"). У поліцейський детектив грамотно вплетена нитка містики, яка то вигулькує, то зникає, що створює інтригу.

Незмінний в головній ролі шовкопряд Білл Пуллмен ("Шосе в нікуди") – ще одна приємність. Він так само грає детектива, але тепер повертається до своєї роботи, не в силах її кинути. Рік пройшов з минулого сезону, і, відповідно, з часу його виходу на пенсію.

Мандри до одного острова приводять детектива до випадкової зустрічі з дівчиною, яка тієї ж ночі зникає. Під час розслідування цього зникнення виникає таємнича постать чоловіка в кенгурушці, а ще загадковий культ і нічні танці на воді.

Серіал тримає в напрузі.

"Порушники" (The Outlaws)

Показ: BBC One / Amazon Studios, Велика Британія

"Порушники" зроблені на кшталт анекдоту: до купи збирають студентку-клептоманку, напів злочинця, адвоката-невдаху, лесбійку-зірку, правого бізнесмена, ліву вандалку і старого дідугана, який тільки що відсидів 8 років у в'язниці.

Вазом вони відпрацьовують години соціальної праці десь в нетрях Лондона. У кожного своя історія, але всі перетинаються в одній точці, коли під час активних танців в напівзруйнованому будинку їм, в прямому сенсі, на голову падає валіза з грошима дуже небезпечних людей.

Подія, м’яко кажучи, невигадлива сама по собі, як і структура збірної солянки. Але в межах 6 серій 1-го сезону строката компанія героїв має чим дивувати.

Чого тільки вартий Крістофер Вокен ("Сім психопатів") в ролі дідугана, що навчає онука премудростям життя на свій манер кримінальника і вихідця з 80-х.

Або Стівен Марчант ("Логан: Россомаха") – адвокат, що почав стосунки з блогеркою з 1,5 мільйонною аудиторією прихильників. Серіал вже продовжили на 2-й сезон.

"Спадкоємці-3" (Succession)

Показ: НВО Max, США

Те, що серіал став популярним, дає надію на можливий розвиток людства без лицемірства і тиску на свободи. Бо повне самовикриття головних героїв, представників заможної родини власника топового американського медіаконгломерату, показує не так цю родину, як узагальнює людей, що ховаються за масками брехливої толерантності.

3-й сезон продовжує вибрану форму залаштункового камінг-ауту, і це так само різко, гротескно і абсурдно.

Наприкінці 2-го сезону заява Кенделома (Джеремі Стронг) про причетність його батька, Логана Роя (Брайан Кокс), до харасменту в компанії, похитнула медіа-імперію, а разом і весь ринок.

Кожен з дітей і оточення Логана тепер намагається вирахувати правильність свого подальшого кроку і виторгувати собі побільше влади і грошей, не цураючись грубості, підлості, агресії та брехні.

Тобто продовжується вакханалія людських гріхів, так несподівано і так ярмарково представлена сміливцем Джессі Армстронгом ("Піп-шоу"), знову підкреслюючи відому сміливість каналу НВО. Рейтинг 8,7 на IMDB.

"Марадона. Благословенна мрія" (Maradona, sueño bendito)

Показ: Amazon Prime Video, США-Аргентина

Поки Дієго Марадона лежить без свідомості в лікарні після бурхливого святкування Нового 2000-го року, нам розказують як він до цього дійшов в найбільш повній картині цього аргентинського футболіста-генія.

Звісно, не обійшлося без латино-американської наївності та мелодраматизму.

Але в 10 серіях по 45 хвилин є все, що треба: і постановочний футбол, і хронікальний; факти від його випадкового потрапляння в "Сібалітос" в 9-річному віці до сенсаційної участі в "Барселоні, і міжфутбольне існування Пелуси.

Адже життя футболіста – це не тільки футбол. Яким воно було у Марадони, і яким він був сам – ось про що серіал.

На фоні диктаторського правління хунти і актуального питання, чи є спорт поза політикою, ми бачимо його безкінечні зради, які покривала матір, скандали, брехню, вечірки, наркотики і пияцтво. А разом з тим геройство, благодійність і віру.

Найбільший грішник щодо якого переробили "Отче наш"... Це все Марадона. Блискучий біографічний серіал Алехендро Аіметта ("Цезар").

"Код на мільярд доларів" (The Billion Dollar Code)

Показ: Netflix, Німеччина

Незвично маленький, 4-серійний, серіал апелює до теми порушення авторського права сучасним гігантом-пошуковиком Google. Подібних заяв – море, але всі вони, правдиві чи брехливі, провалювалися в судах дорожчими і майстернішими адвокатами.

Ця історія – одна з таких. Вона не вигадана, і справді стосується суду, до якого був поданий позов про патент на алгоритм, що використовується в Google Maps.

Начебто винахідники з Берліну, спершу займаючись мистецтвом, придумали ідею тривимірного глобусу Землі, де б кожна точка на ньому могла б наближатися, збільшуватися і перетворюватися у справжнє помешкання. Про це необачно було розказано власнику американської комп’ютерної компанії, що він і вкрав.

Серіал в подробицях (перероблених, аби не потрапляти під звинувачення Google) розповідає як це відбувалося, від 90-х років і до наших днів.

Багато суду, багато слів, занадто термінологічно, але тут є цікава і важлива історія, а також атмосфера, дух творення, який визрів з контр-культурної молоді Берліну.

Кому не вистачило, пропонуємо на додаток ще трішки серіалів:

американо-британський рімейк однойменної британської комедії "Привиди" (Ghosts);

2-й сезон австралійської комедії "Пошарпані" (Frayed);

повноцінні пригоди від Дена Брауна "Втрачений символ" (The Lost Symbol);

3-й сезон серіалу-антології "Американська історія злочинів" (American Crime Story) про імпічмент президента від Демократичної партії Білла Клінтона.

Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя

Автор колажів Андрій Калістратенко

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