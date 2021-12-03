Книга року BBC-2021: оголосили короткі списки літературної премії

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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3 грудня 2021

ВВС News Україна оприлюднила короткі списки літературної премії "Книга року ВВС-2021", "Книга року ВВС Есеїстика-2021" та "Дитяча Книга року ВВС-2021".

Про це йдеться на сайті видання.

Журі обирало фіналістів серед 39 видань, які увійшли до довгих списків "Книги року ВВС-2021".

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У короткі списки в номінації Книга року ВВС-2021 потрапили:

  • Юрій Андрухович. Раdіо ніч (видавництво Меридіан Черновіц, 2021),
  • Євгенія Кузнєцова. Спитайте Мієчку (Видавництво Старого Лева, 2021),
  • Ілля Макаренко. Магнум. (Книги – XXI, 2021),
  • Сергій Осока. Три лини для Марії. (Видавництво Старого Лева, 2020),
  • Артем Чех. Хто ти такий? (Меридіан Черновіц, 2021).
 Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

У номінації Дитяча Книга року ВВС-2021 фіналістами стали:

  • Володимир Аренєв. Заклятий меч, або голос крові. – (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020),
  • Юрій Гайдай, Тетяна Гайдай. Книга Швидконіжка і дуже велосипедна пригода. – (Yakaboo Publishing, 2021),
  • Таня Поставна. Листи з пошти на маяку. – (#книголав, 2021),
  • Катерина Штанко. Вогняна казка. – (Наш формат, 2021),
  • Петро Яценко. Союз Радянських Речей. – (Портал, 2020).

У короткі списки в номінації Книга року BBC-Есеїстика-2021 потрапили:

  • Станіслав Асеєв. Світлий шлях: історія одного концтабору. – (Видавництво Старого Лева, 2021),
  • Володимир Діброва. Свіжим оком: Шевченко для сучасного читача. – (Білка, 2021),
  • Ольга Карі. Компот із патисонів. – (Комора, 2020),
  • Андрій Содомора. Про що писати… – (Апріорі, 2021),
  • Олексій Сокирко. Кулінарна мандрівка в Гетьманщину. – (Темпора, 2021).

Переможців премії оголосять 17 грудня 2021 року під час церемонії в Мистецькому Арсеналі.

Нагадаємо, у 2020 році книгою року став роман "Юпак" Сергія Сайгона. 

У категорії "Дитяча Книга року ВВС" перемогла Уляна Чуба з книгою "Мед і Паштет – фантастичні вітрогони".

Нагороду в номінації Книга року ВВС – Есеїстика отримала Оксана Забужко за свою "Планету Полин".

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