10 найкращих книжок 2021 за версією The New York Times

Видання The New York Times опублікувало 10 найкращих мистецьких та наукових книг, які вийшли в світ у 2021 році.

У творах піднімають теми боротьби з бідністю, наркотичною залежністю, расовою дискримінацією тощо.

Також в книжках часто йдеться про реальних людей і неймовірні історії їхнього життя.

"Якими гарними ми були" (How Beautiful We Were)

Імболо Мбу

Роман про владу та корупцію в епоху капіталізму та колоніалізму.

Події розгортаються у 1980 році у вигаданому африканському селі Косава, куди представники американської нафтової компанії приїхали зустрітися з місцевими жителями.

В Косаві діти вмирають через екологічну катастрофу.

"Близькість" (Intimacies)

Кеті Кітамура

Авторка: "Це історія судової перекладачки з Гааги, яка постійно спілкується військовими злочинцями, адже тільки вона їх розміє.

На цьому фоні розгортається і особиста історія жінки: її стосунки з чоловіком дуже бурхливі та заплутані".

"Любовні пісні W.E.B. Du Bois" (The Love Songs of W.E.B. Du Bois)

Оноре Фанон Джефферс

У першому романі Джефферса, відомого поета, одночасно поєднуються і зворушлива сага про повноліття, і расові питання, і дослідження американської історії.

"Ніхто не говорить про це" (No One Is Talking About This)

Патрісія Локвуд

Локвуд відома як авторка відвертих та навіть непристойних віршів. У своїй книзі-мемуарах вона розповідає про свою юність та батька-священника.

У результаті вийшла книга, яка читається як вірш у прозі, водночас піднесений, профанний, інтимний, філософський, веселий і, зрештою, глибоко зворушливий.

"Коли ми перестаємо розуміти світ" (When We Cease to Understand the World)

Бенджамін Лабатут. Переклад: Адріана Натана Веста

Майстерно зшиті історії найбільших мислителів ХХ століття, які розповідають про екстаз і агонію наукових проривів: їхні величезні вигоди для суспільства та високі людські витрати.

В цьому "гібриді" художньої та наукової літератури також є місце для гумору.

Чим далі ми читаємо, тим розмитішою стає грань між фактами та казковістю.

"Копенгагенська трилогія: Дитинство; Молодість; Залежність" (The Copenhagen Trilogy: Childhood; Youth; Dependency)

Туве Дітлевсен. Переклад: Тійна Наннеллі та Майкл Фавал Гольдман

Чудові мемуари Дітлевсен, вперше опубліковані в Данії в 1960-х і 70-х і зібрані в одному томі, докладно описують її виховання, кар’єрний шлях і нещадні залежності: потужний опис боротьби за примирення мистецтва і життя.

Вона поповнила робочі ряди в 14 років, стала відомою поетесою на початку 20 років, а після двох невдалих шлюбів вийшла заміж за лікаря-психопата і до 30 років безнадійно залежала від опіоїдів.

Проте, незважаючи на всі драматичні повороти її життя, ці книги демонструють приголомшливу ясність, гумор і відвертість, проливаючи світло не лише на суворі реалії світу, а й на незрозумілі імпульси нашого таємного "я".

"Як передається слово: розплата з історією рабства в Америці" (How the Word Is Passed: A Reckoning With the History of Slavery Across America)

Клінт Сміт

Сміт, поет і журналіст, відвідав місця, де колись було поширене рабство. У книзі він поєднує інтерв’ю з туристами, гідами, активістами та краєзнавцями, яких він зустрічає по дорозі, з науковими дослідження і особистими роздумами.

"Невидима дитина: бідність, виживання та надія в американському місті" (Invisible Child: Poverty, Survival and Hope in an American City)

Андреа Елліотт

Щоб розповісти історію про Дасані Коутс, бездомну нью-йоркську школярку та її сім’ю, Елліот роками спостерігала за дітьми у притулках, школах, залах суду та установах соціального забезпечення.

Книга сповнена спостереженнями Дасані та її матері. Це відверта розповідь про боротьбу однієї сім’ї з бідністю, бездомністю та залежністю.

On Juneteenth

Аннетт Гордон-Рід

Досліджуючи расові та соціальні проблеми рідного штату Техасу, Гордон-Рід просить читачів відійти від нинішніх гарячих дебатів і більш детально поглянути на історію та її сюрпризи.

Авторка колись була першою темношкірою дитиною, яка інтегрувалася до школи в Східному Техасі.

"Червона комета: коротке життя та яскраве мистецтво Сильвії Плат" (Red Comet: The Short Life and Blazing Art of Sylvia Plath)

Хізер Кларк

Смілива і яскрава біографія поетеси Плат, яка покінчила життя самогубством у 30 років.

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