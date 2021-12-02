Серіали грудня 2021: "Декстер", "Аркейн: Ліга легенд" та ще 5 новинок

Ярослав Підгора-Гвяздовський журналіст, кінокритик, редактор
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2 грудня 2021

Ці серіали варто подивитися у грудні 2021 року. Нагадуємо, що така добірка виходить щомісяця. 

У новому переліку рекомендованих для перегляду серіалів ви не побачите ні американського рімейку "Ковбоя бі-боп", ні корейського "Поклику пекла" – їх треба розглядати окремо.

Утім, ми рекомендуємо не менш вибухові речі: несподіване, але й довгоочікуване продовження знаменитого "Декстера", 4-й сезон одного з найкращих серіалів в історії, "Єллоустоун" або 3-й сезон видатного "Наркос. Мексика".

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Цього разу більшість серіалів, які увійшли до добірки (5 із 7-ми), зроблені у США, а 6-й, корейський, демонструється на американському стрімінгу.

І тільки один, "Інспектор Делгліш" зробили у Великій Британії.        

Гарного перегляду!  

Декстер. Нова кров (Dexter: New Blood)

Показ: ShowTime, США

 

ShowTime оновив один зі своїх найкращих серіалів. І зробив це так тонко та саркастично, що знову посів, принаймні, сусіднє місце з НВО. 

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Тло нового "Декстера" демонструє не сучасність, а сучасні надбудови, заклики і вимоги, скандали і крики, і більше – невідповідність цих вимог до реального життя.

Наприклад, у віддаленому містечку на півночі США є магазин зброї, але його власник – гей.  

Секретаркою у відділку є жінка з інвалідністю (без ніг і на візку). А з нагоди приїзду білих нафтових магнатів в містечку організовують маніфестацію з плакатами "всім вам ганьба" і "врятуйте їх всіх". 

У цьому пластиковому світі, зшитому із соціальних замовлень, і оселився Декстер, маніяк-вбивця, який колись вбивав інших маніяків-вбивць. Пройшло 10 років. Та маніяки не міняються. 

Просто змінилися вигуки за вікном і свободи слова поменшало, а так – повнокровне життя для маніяка продовжується.  

Аркейн: Ліга легенд (Arcane: League of Legends)

Показ: Netflix, США

 

З часів революційної "Останньої фантазії: духи всередині" 2001 року комп’ютерна анімація вилюдніла – в значенні промальовки ергономіки людського тіла. 

І так само "вилюдніла" драматургія – в сенсі адекватності історій людському життю. "Аркейн" – один із найкращих прикладів цього.

Йому певною мірою допомогла основа – витвір компанії Riot Games гра League of Legend, яка протягом 13 років свого існування здобула таку славу (понад 100 мільйонів унікальних користувачів) і заробила творцям такі гроші (мільярдні прибутки), що персонажі та їхні біографії набули ледь не фізичного та духовного втілення. 

У світі "Аркейна", подібному до часів початку ХХ-го сторіччя, молодий науковець хоче відродити магію. А паралельно з цим протікає історія двох сестер, розділених протиборством "верхнього" міста і "підземного".

Корупція і злочинність, герої і покидьки, люди-бійці й монструозні істоти – перед нами казковий світ паралельної реальності, втім, дуже схожої на нашу. І реальність ця переконлива і захоплива. Для любителів анімації та пригод – чудовий вибір. 16+.

Єллоустоун – 4 (Yellowstone)

Показ: Paramount +, США

 

Можливо, це остання велика сімейна сага, в основі якої лежать традиційні поняття сильних чоловіків і жінок, яким треба виживати в сучасному світі, досі жорстокому, незважаючи на переконання у ліберальності.

Утім, вони самі ж і утворили тінь над цим світом і родиною ковбоїв з ранчо Yellowstone – їхні методи виживання виходять далеко за межі християнських цінностей і державних законів, і вбити противника їм легше і швидше, ніж його засудити чи тим паче пробачити. 

Після макабричного фіналу 3-го сезону, коли хтось намагався вкоротити віку всій родині Даттонів, 4-й починається в дусі "удару у відповідь". 

Цей екшн, немов "буря в пустелі" – масово і остаточно, і колишній морський котик Кейсі Даттон (Люк Граймс) очолює каральну місію.

Донька голови клану, Джона Даттона (Кевін Костнер), Бет (Келлі Райлі), не поступається братові та батькові, а може і перевершує їх. Принаймні у виконанні ролі стерви, коханки, юристки і небезпечної людини – Райлі в цих іпостасях невблаганно магічна. Через все це не дивний і рейтинг у 8,7. Блискучий серіал!

Наркос: Мексика – 3 (Narcos: México)

Показ: Netflix, Мексика – США

 

Художній шедевр, зроблений за документами про війни між картелями і війну з наркотикам в Мексиці 90-х. 10 серій цілковитого задоволення кіномана.

За подачею інформації і за рівнем постановки – це одна з вершин в серіалотворенні. Цікаво, що разом з нещодавнім серіалом "Ми – жертви" у поєднанні з минулорічним "Кандидатом" і всіма попередніми сезонами та серіалами під назвою "Наркос", ми отримуємо строкату і страшну картину Мексики і темтешнього життя.

Це дика суміш сюрреалізму, нормалізації насильства та марності щось змінити. Агент УБН говорить журналістці: "Вам колись хотілося отримати те, що ви не можете отримати?.." "І що робити, коли таке відбувається?" "...треба навчитися не хотіти такого".

І ти розумієш увесь жах цієї правди, бо перед цим наркобарон у дзвінку дружні впевнено каже: "Я сподіваюся, Бог ще на нашій стороні". І це лицемірство настільки ж шокуюче, як і вбивства журналістів, корупція в армії чи тортури.

Сюжетна лінія поліцейського, який на фоні цих війн шукає серійного вбивцю, показує залишки правильності. Та чи цього досить?

Доктор Брейн (Dr. Brain)

Показ: Apple TV+, Південна Корея

 

Ця екранізація "коміксу для телефонів" має в собі стільки жанрів, що вистачило б на кілька серіалів.

Тут головний герой від малечку має розладнанням аутистичного спектру і малим бачить на власні очі загибель матері (як в "Декстері").

Він виростає вченим, займаючись мозком і пам’яттю, а його винахід – синхронізація розуму живих і померлих – породжує натяки і на містику "Каматозників" Шумахера, і на фантастику "Початку" Нолана. А синхронізація з розумом померлої кішки – очевидно тягнеться до всіх супергеройських фільмів.

Та все не так банально, бо в унікума Кім Джі-уну ("Я бачив диявола", "Гірко-солодке життя") просто не буває. Тут додається сімейна драма, кримінальна складова, поліційне розслідування, трилер, і все воно закручується в незлий детектив.

Корейці не даремно знаходяться серед лідерів кіно – згадаймо "Паразитів", "Королівство" і "Гру в кальмара". Цього разу ми знову маємо якісний мікс жанрів, де є оригінальнсть, але править бал інтрига: наскільки героєм заволодіють емоції та спогади його пацієнтів?

Інспектор Делгліш (Dalgliesh)

Показ: Channel 5 UK, Велика Британія

 

Батьківщина детективів ласкаво розкриває двері перед спраглим шанувальником жанрової чистоти. "Інспектор Делгліш" демонструє рафінований у 6 серіях продукт поліцейського розслідування, зробленого за всіма правилами Агати Крісті, чого і домагалася її "сестра", Філліс Дороті Джеймс, творець Делгліша.

Три історії по 2 серії на кожну. 70-ті роки минулого століття. Різні пансіонати по Англії, різні вбивства – один лондонський детектив, чи він на завданні, чи заїхав до старого друга, але завжди допитливий, чемний і з драмою минулого на душі.

Це красива і легка робота, при цьому не позбавлена елегантності, але без сучасних жанрових нашарувань і екстраординарності. Просто, витончено. І в центрі – виконавець головної ролі Берті Карвел ("Джонатан Стрейндж і Містер Норрел") – сама стриманість з відчутною харизмою.

Вплинути на глядача йому допомагають історії та самі локації, де ці історії відбуваються, із заглибленням в минуле, з фортечними мурами і небезпечними обривами берегів... Добротна і приємна річ, треба брати.

Мер Кінгстауна (Mayor of Kingstown)

Показ: Paramount+, США  

 

"Чи можна вбити ведмедя з пістолета?". "Не, тільки розізлиш". "А що стосовно лука?" – продовжує питати в магазині зброї герой, якого грає Джеремі Реннер ("Месники").

Дотепність цієї сцени – як характеристика 10-серійного серіалу, а його автор, сценарист і режисер 1-ї серії Тейлор Шерідан ("Єллоустоун") – як знак якості. Якості історії, сюжетних ліній і персонажів. Ніякої передбачуваності, жодної загальщини.

Героя Реннера називають "мер", хоча він не мер, просто розрулює складні стосунки між поліцією і злочинцями, між охоронцями в’язниці і в’язнями. А в’язниць тут 7 в радіусі 15 км, 20 тисяч злочинців за гратами і 40 тисяч тих, хто за ними наглядають.

Маневрувати на такому майданчику, повному бійцівських псів, півнів та стрільців на вишках, більше нагадує перегони з неодмінними втратами гравців. Але спостерігати за цим адреналіновим видивом – дуже рідкісне і, здається, потрібне заняття для любителя кримінальних трилерів і важких драм.

Після "Холодної гори" поєднання Реннера і Шерідана дало новий і знову крутий результат. Браво!  

Кому не вистачило, пропонуємо документальний серіал "Великі втечі з Морганом Фріменом" на каналі History.

Його доречно дивитися ще й тому, що він добре пасує під "Мера Кінгстауна", де, власне, і розповідається про в’язниці.

Любителям анімації ще один суперподарунок – японсько-американський анімаційний спін-оф від "Того, що біжить по лезу" – "Чорний лотос". А любителям футбольних баталій (скоріше, залаштункових баталій футболу) – німецько-японське "Вікно". 

Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя

Автор колажів Андрій Калістратенко

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