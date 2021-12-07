"Матриця: Воскресіння": вийшов фінальний трейлер четвертого фільму

І хоч сюжет поки тримають у таємниці, здається, що Нео возз'єднається з Трініті, щоб разом знищити "Матрицю".

Трейлер показує події, які відбуваються між цифровим світом "Матриці" та постапокаліптичним світом за її межами.

Студія Warner Bros. випустила другий і фінальний трейлер фільму "Матриця: Воскресіння" – четвертої частини франшизи від режисерки Лани Вачовскі.

Трейлер, дубльований українською мовою, опублікували Warner Bros. Pictures Україна на YouTube-каналі.

Нещодавно кіностудія випустила перший трейлер "Матриці: Воскресіння", у якому глядачам показали нових персонажів.

Однак головні ролі у стрічці, як і раніше, зіграють Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс.

Прем'єра довгоочікуваної четвертої частини фільму в Україні відбудеться 22 грудня.

Фільм планували випустити в прокат 21 травня 2021 року, але через пандемію зйомки тривали довше.

Нагадаємо, "Матриця" оповідає історію про поневолення планети штучним інтелектом та боротьбу головних героїв з ним.

Стрічка вийшла у 1999 році і відразу стала культовою.

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