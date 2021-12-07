Український "Чорнобильдорф" увійшов у ТОП-6 світових опер

Археологічна опера "Чорнобильдорф" українських композиторів Романа Григоріва та Іллі Разумейка перемогла на цьогорічному конкурсі Music Theater Now.
Вона стала однією з 6 найкращих опер та музично-театральних перформансів, повідомляють на сайті конкурсу.
"Чорнобильдорф" дає вам приголомшливе та дивовижне, архаїчне та водночас сучасне художнє бачення того, яким може бути життя після апокаліпсису.
Це справжнє видовище, яке поєднує в собі безліч ритуалів, візуальних зображень, рухів і звуків, які здаються знайомими, і водночас такими, які ви ніколи не переживали.
Гравітаційна сила постановки затягує глядача у свій світ і водночас запрошує до індивідуальних рефлексій про стан нашого суспільства", – відзначило журі Music Theater Now.
|Фото: Valeriia_Landar, chornobyldorf
"Чорнобильдорф" створили у співпраці із музично-театральною формацією NOVA OPERA, а восени минулого року відбулася прем’єра постановки у Мистецькому Арсеналі, який виступив партнером проекту спільно з Українським культурним фондом та House of Europe.
Археологічна опера розповідає про нащадків людства, що вижили після численних катастроф та опинилися у світі після смерті капіталізму, опери та філософії.
"Мандруючи поміж руїнами атомних станцій, закинутих церков, театрів та галерей, вони намагаються відтворити втрачену цивілізацію за допомогою археологічних перформансів-ритуалів.
Символи та знаки, вчергове прочитані неправильно, поступово розчиняються в білому шумі природи", – так про сюжет картини розповідають її творці.
|Фото: Anastasia Mantach, chornobyldorf
Від 2015-го року працюють у складі музично-театральної формації NOVA OPERA.
За цей час створено 10 опер та музично-театральних перформансів (IYOV, Babylon, Ark, GAZ, Aerophonia, сон-опера "непрОсті", Wozzeck, та інші). У різний час до роботи залучались режисери Влад Троїцький, Ростислав Держипільський та Вірляна Ткач, українські письменники Юрій Іздрик і Тарас Прохасько, а також багато інших митців.
У липні 2021 року Григорів та Разумейко заявили про створення лабораторії сучасної опери Opera Аperta
Нагадаємо, Music Theatre Now – це конкурс, заснований Міжнародним Інститутом театру та Роттердамським оперним фестивалем, за підтримки провідних оперних фестивалів світу.
Раз на три роки журі конкурсу оцінює понад 500 новостворених вистав з більш ніж 50 країн світу.
Вас також може зацікавити:
Український фільм "Простір/Space" нагородили на Європейському фестивалі незалежного кіно
Фільм Олега Сенцова "Носоріг" переміг на Стокгольмському кінофестивалі
8 балетних подій листопада, на які варто потрапити
"Крим, 5-та ранку": Україна запускає міжнародний проєкт, присвячений політв’язням
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.