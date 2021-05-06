Що там у кіно: "Погані дороги" Наталії Ворожбит, "Батько" з Гопкінсом, нове від Гая Річі та ще 3 фільми травня

Ці фільми варто подивитися у кінотеатрах у травні 2021 року.

Кінопрокат, що оживає після чергового локдауну, винагороджує глядача за дні простою низкою значних картин, від вже знайомого фестивальній аудиторії головного кінодебюту українського кіно минулого року до нової стрічки творця "Карт, грошей, двох стволів" та "Великого куша".

Нагадуємо, що кінотеатри по всій країні можуть працювати тільки з дотриманням певних умов.

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З 5 травня

"Батько"

Режисер Флоріан Зеллер

Режисерський дебют французького письменника, заснований на його власній п'єсі, був одним з найяскравіших у кінематографі останнього року звернень до образів людей похилого віку, відтиснутих старечими немічами та соціально-ідеологічними розривами між поколіннями на узбіччя суспільства та сімейного життя.

У цій найбільш камерній серед стрічок про бабусь та дідусів, що були представлені на останній "оскарівській" церемонії (відзначимо також "Крота" Майте Альберда, "Мінарі" Лі Айзека Чуна та "Елегію Хіллбіллі" Рона Говарда), відправною точкою оповіді стають ментальні проблеми центрального персонажа , витримані у координатах трилеру.

Ми бачимо те, що відбувається, очима героя, який страждає від деменції, і тому не можемо з упевненістю відокремити реальність від галюцинацій, і зрозуміти, продиктовані його побоювання, що він став жертвою змови, дійсним станом речей або страхами, народженими егоїзмом та безпорадністю.

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Номінований на "Оскар" у шести категоріях, фільм отримав нагороди Американської кіноакадемії за кращий адаптований сценарій (перенести на екран свою п'єсу Зеллеру допоміг видатний драматург Крістофер Гемптон) та за краще виконання чоловічої ролі- Ентоні Гопкінс блискуче реалізував нову грань свого амплуа "аристократа з червоточиною".

З 13 травня

"Незвідана земля"

Режисер Робін Райт

Дебют у кінорежисурі відомої актриси Робін Райт, яка раніше пробувала свої сили у постановці серіалу "Картковий будиночок", видається, подібно до "Землі кочівників" Глої Чжао, досить точною відповідністю тим питанням самоідентифікації, співвідношенню особистих схильностей і страхів та вимог цивілізації, що так загострила пандемія.

Головна героїня стрічки, роль якої виконала сама Райт, через особисті негаразди переживає гостру психологічну кризу.

Прагнучи відновити грунт під ногами, вона відправляється у далеку від міського шуму пустинь, вважаючи, що кілька самотніх зимових місяців, присвячених боротьбі за виживання, допоможуть їй повернути втрачену віру у себе й волю до життя.

Цей своєрідний дауншіфтний варіант робінзонади став одним із лауреатів престижного кінофестивалю незалежного кіно у Палм-Спрінгс.

"Гнів людський"

Режисер Гай Річі

Фільм одного з найпопулярніших режисерів, які працюють у кримінальному жанрі, присвячений новому співробітнику інкасаторської компанії, що вперше надягає позначений її емблемою бронежилет в не найкращі для неї часи.

Протягом останніх місяців броньовики компанії кілька разів були атаковані грабіжниками, які діють з винятковою жорстокістю – кожен наліт призводив до загибелі всіх охоронців наряду.

Опинившись серед інкасаторів, що відрізняються задирливим характером і смаком до грубого гумору, новачок виглядає затиснутим і замкненим.

Чи не приховують його небагатослівність та боязкість якоїсь таємниці, пов'язаної, так чи інакше, з безжальною та невловимою бандою?

Картина Річі є ремейком "Інкасатора" французького режисера Ніколя Букріеффа, знятого у 2004-му році.

У новій картині центральну роль, яку у першоджерелі виконав Альбер Дюпонтель, зіграв постійний актор британського постановника Джейсон Стейтем.

З 20 травня

"Погані дороги"

Режисер Наталя Ворожбит

У широкий прокат виходить одна з головних українських стрічок минулого року, яка удостоїлася похвали як міжнародної, так і вітчизняної кіноспільноти.

Прем'єра режисерського кінодебюту популярного драматурга Наталії Ворожбит відбулася на Венеційському МКФ, де фільм отримав нагороду кіноклубу Верони, в Україні він вперше був показаний у рамках Київського тижню критики як володар Національної премії кінокритиків "Кіноколо" у категоріях кращого кінодебюту, кращої актриси (Оксана Черкашина) та кращого актора (Юрій Кулініч).

Очевидно, що і на врученні нагород Української кіноакадемії "Золота Дзиґа", яке відбудеться у червні, "Погані дороги" стануть одним з головних тріумфаторів – цей фільм номінований у рекордних п'ятнадцяти категоріях.

Оповідь, заснована на п'єсі Ворожбит, успішно поставленій у кількох театрах, складається з новел, присвячених головним чином війні на Сході, точніше, життю людей, у чию повсякденність увійшла війна – і стала її частиною.

Історії про нетверезого директора школи, зупиненого на українському блокпосту; про співробітницю медслужби, яка разом з молодим солдатом везе тіло загиблого коханого-офіцера його дружині; про дівчину, викрадену бойовиком, для якого сепаратистська ідеологія служить лише прикриттям для задоволення садистських нахилів; про літню мешканку прифронтового містечка, яка намагається захистити внучку-школярку від роману з українським солдатом…

Вони зображують ситуацію глибокої роз'єднаності та самотності, неперебутнього горя і відчайдушного прагнення вижити, наших найгірших вад, звільнених крахом державних інституцій і соціальних підвалин, і нашої торжествуючої у будь-яких умовах спраги близькості та здатності до самопожертви.

Фінальна ж новела фільму свідчить, що цей стан важкої кризи у нашій країні аж ніяк не обмежується охопленим війною Донбасом.

"Погані дороги" стануть останнім фільмом, що виходить на екрани, створеним завдяки бездоганному творчому чуттю і сміливості продюсера Юрія Мінзянова, який раптово помер у листопаді 2020 року.

"Дозволь йому піти"

Режисер Томас Безуча

Ще одна картина, присвячена старшому поколінню, розповідає про немолоду пару, яка переживає через переїзд удови їх трагічно загиблого сина, у інший штат, до сім'ї нового чоловіка.

Мабуть, розставання власне з нею не було б таким вже прикрим – як це нерідко трапляється, свекруха і невістка не дуже ладнали, – якщо б ця зміна не позбавила їх можливості спілкування з онуком.

Драматична, але цілком пересічна ситуація ускладнюється підозрами, що новий чоловік кепсько поводиться і з дружиною, і з її дитиною.

Літня пані вирішує відправитися на пошуки блудної невістки, щоб переконати її віддати малюка їй, від гріха подалі, а її чоловік, налаштований не так рішуче, їде з нею, не маючи особливих надій на успіх місії.

Однак, коли вони добираються до місця призначення, положення виявляється гіршим, ніж вони передбачали.

У цій розцвіченій гарними акторськими роботами (у першу чергу Дайан Лейн та Кевіна Костнера, що зіграли головні ролі) оповіді тональність сімейної мелодрами сплітається з мотивами вестерну і навіть страшної казки про принцесу, яка вийшла заміж за правителя далеких земель, що опинився чудовиськом, та її рідних, які поспішають на виручку.

"Амоніт"

Режисер Френсіс Лі

Подібно до натхненного палеонтолога, що любовно описує своїй аудиторії повне небезпек та пригод існування динозавра, дивлячись на його скелет або відбиток у камені, британець Френсіс Лі за мотивами скупих історичних відомостей відтворює подробиці життя Мері Еннінг, провінційної ентузіастки досліджень викопної фауни, чия діяльність стала однією з відправних точок сучасної палеонтології.

Відома по обидва боки Атлантики відкриттями, що змінили уявлення про минуле нашої планети, Еннінг так і не була допущена у академічні кола – лише через свою стать.

Мабуть, репутація активістського фільму, що проповідує гендерну рівність і захист прав представників ЛГБТ (підтвердженням якої є дюжина "профільних" кінонагород), здатна відлякати від перегляду багатьох глядачів, яких могла б захопити історія героїні та її оточення, передана чудовою грою Кейт Уінслет, Сірши Ронан і Джемми Джонс, а також бездоганною роботою художників, які повертають до життя глухий куточок вікторіанської Англії.

Олександр Гусев, кінокритик, спеціально для УП.Життя