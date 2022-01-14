Шевченківська премія оголосила короткий список номінантів 2022 року

14 січня відбувся другий тур конкурсу Національної премії України імені Тараса Шевченка 2022 року.

Шевченківська премія оголосила короткий список номінантів, повідомляє її комітет у Facebook.

У третій тур конкурсу за 7 номінаціями пройшли такі твори:

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Література

Роман "Доця", Дуда Тамара Анатоліївна (Тамара Горіха Зерня)

Книга прози "Три лини для Марії", Нечитайло (Осока) Сергій Олександрович

Книга прози "Заклятий меч, або Голос крові", Пузій Володимир Костянтинович (Володимир Аренєв)

Книги поезій "Вклонитися дереву", "Сталіна не було", Херсонський Борис Григорович.

Фото: Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка/Facebook

Літературознавство і мистецтвознавство

Книга "Лицарі голодного Ренесансу", Горбачов Дмитро Омелянович

Цикл статей "Переосмислюючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм", Грабович Григорій Юлійович (США)

Виставковий проєкт "Олександр Богомазов: творча лабораторія", Кашуба-Вольвач Олена Дмитрівна

Книга "Перманентна революція. Мистецтво України ХХ-початку ХХІ ст.", Ложкіна Аліса В'ячеславівна.

Публіцистика, журналістика

Книга "Ласощі для Медора", Бондар Андрій Володимирович

Книга "Лексикон націоналіста та інші есеї", Рябчук Микола Юрійович.

Музичне мистецтво

Концерт-візитівка "Ковчег Україна".

Винницька Ярина Володимирівна, Линів Оксана Ярославівна, Чекун Доминіка Никифорова, Небесний Іван Васильович.

Альбом "Madrigals". Шпудейко Олег Володимирович.

Візуальні мистецтва

Персональна виставка "Камінь б'є камінь", Кадан Микита (Нікіта) Вікторович

Інсталяція "Крила", Сільваші Тіберій Йосипович.

Кіномистецтво

Документальний фільм "Цей дощ ніколи не скінчиться", Горлова Аліна Едуардівна

Повнометражний ігровий фільм "СТОП-ЗЕМЛЯ", Горностай Катерина Павлівна.

Театральне мистецтво

Вистава "Погані дороги" Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.

Трунова Тамара Вікторівна, Ворожбит Наталя Анатоліївна, Ларіонов Юрій Олександрович, Ісаєнко Андрій Миколайович, Ходос Валерія Ігорівна.

Вистава "Пер Гюнт" Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Уривський Іван Сергійович, Богомазов Петро Дмитрович, Ступка Остап Богданович, Форманчук Олександр Іванович.

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