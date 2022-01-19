Театральні експерти визначили 10 найкращих київських вистав 2021 року

Яна Осадча журналіст
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19 січня 2022

Театральні критики  визначили 10 найкращих вистав, прем’єри яких відбулися в театрах Києва у 2021 році.

Чотири вистави, які увійшли до рейтингу "Київський рахунок", поставлені в Національному театрі імені Івана Франка, повідомляють у Державному агентстві України з питань мистецтв та мистецької освіти.

"Головна мета цієї ініціативи, зрештою, полягає в тому, аби звернути увагу глядачів на чимось неординарні вистави, а фахівцям дати поживу для роздумів щодо тенденцій театрального процесу", – кажуть автори рейтингу.

До десятки кращих потрапили:

  • "Пер Гюнт", Національний театр ім. І. Франка, режисер Іван Уривський;
  • "Безталанна", Національний театр ім. І. Франка, режисер Іван Уривський;
  • "Батько", Київський театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, режисер Стас Жирков;
  • "Дім", Київський театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, режисер Тамара Трунова;
  • "Море - океан", Київський новий драматичний театр на Печерську, режисер Ігор Рубашкін;
  • "S&S: Стрип-тиз і Серенада", Театр маріонеток, режисер Михайло Яремчук;
  • "Кассандра", Національний театр ім. І. Франка, режисер Давид Петросян;
  • "Ерендіра не хоче вмирати", Київський театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, режисер Максим Голенко;
  • "Співай, Лоло, співай!", Національний театр ім. І. Франка, режисер Дмитро Богомазов;
  • "Білка, яка прожила 100 років", Київський театр "Золоті ворота", режисер Стас Жирков.
 Фрагмент вистави "Безталанна", фото: Національний театр ім. І. Франка

Рейтинг формують київські театральні критики та журналісти.

До обговорення та оцінки столичних прем’єр 2021 року цього разу долучилося 9 експертів, які в своїх персональних списках згадали 29 вистав 15 театрів.

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