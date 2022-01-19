Театральні експерти визначили 10 найкращих київських вистав 2021 року

Театральні критики визначили 10 найкращих вистав, прем’єри яких відбулися в театрах Києва у 2021 році.
Чотири вистави, які увійшли до рейтингу "Київський рахунок", поставлені в Національному театрі імені Івана Франка, повідомляють у Державному агентстві України з питань мистецтв та мистецької освіти.
"Головна мета цієї ініціативи, зрештою, полягає в тому, аби звернути увагу глядачів на чимось неординарні вистави, а фахівцям дати поживу для роздумів щодо тенденцій театрального процесу", – кажуть автори рейтингу.
До десятки кращих потрапили:
- "Пер Гюнт", Національний театр ім. І. Франка, режисер Іван Уривський;
- "Безталанна", Національний театр ім. І. Франка, режисер Іван Уривський;
- "Батько", Київський театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, режисер Стас Жирков;
- "Дім", Київський театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, режисер Тамара Трунова;
- "Море - океан", Київський новий драматичний театр на Печерську, режисер Ігор Рубашкін;
- "S&S: Стрип-тиз і Серенада", Театр маріонеток, режисер Михайло Яремчук;
- "Кассандра", Національний театр ім. І. Франка, режисер Давид Петросян;
- "Ерендіра не хоче вмирати", Київський театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, режисер Максим Голенко;
- "Співай, Лоло, співай!", Національний театр ім. І. Франка, режисер Дмитро Богомазов;
- "Білка, яка прожила 100 років", Київський театр "Золоті ворота", режисер Стас Жирков.
|Фрагмент вистави "Безталанна", фото: Національний театр ім. І. Франка
Рейтинг формують київські театральні критики та журналісти.
До обговорення та оцінки столичних прем’єр 2021 року цього разу долучилося 9 експертів, які в своїх персональних списках згадали 29 вистав 15 театрів.
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