Театральні експерти визначили 10 найкращих київських вистав 2021 року

Театральні критики визначили 10 найкращих вистав, прем’єри яких відбулися в театрах Києва у 2021 році.

Чотири вистави, які увійшли до рейтингу "Київський рахунок", поставлені в Національному театрі імені Івана Франка, повідомляють у Державному агентстві України з питань мистецтв та мистецької освіти.

"Головна мета цієї ініціативи, зрештою, полягає в тому, аби звернути увагу глядачів на чимось неординарні вистави, а фахівцям дати поживу для роздумів щодо тенденцій театрального процесу", – кажуть автори рейтингу.

До десятки кращих потрапили:

"Пер Гюнт", Національний театр ім. І. Франка, режисер Іван Уривський;

"Безталанна", Національний театр ім. І. Франка, режисер Іван Уривський;

"Батько", Київський театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, режисер Стас Жирков;

"Дім", Київський театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, режисер Тамара Трунова;

"Море - океан", Київський новий драматичний театр на Печерську, режисер Ігор Рубашкін;

"S&S: Стрип-тиз і Серенада", Театр маріонеток, режисер Михайло Яремчук;

"Кассандра", Національний театр ім. І. Франка, режисер Давид Петросян;

"Ерендіра не хоче вмирати", Київський театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, режисер Максим Голенко;

"Співай, Лоло, співай!", Національний театр ім. І. Франка, режисер Дмитро Богомазов;

"Білка, яка прожила 100 років", Київський театр "Золоті ворота", режисер Стас Жирков.

Фрагмент вистави "Безталанна", фото: Національний театр ім. І. Франка

Рейтинг формують київські театральні критики та журналісти.

До обговорення та оцінки столичних прем’єр 2021 року цього разу долучилося 9 експертів, які в своїх персональних списках згадали 29 вистав 15 театрів.

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